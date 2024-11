Tipy na dárky: Zapomeňte na měkkouše, dejte si pod stromeček technologie s vůní kávy nebo LEGO Maria

Uložit 0

Nemáte rádi měkké dárky? Tak se mrkněte na tipy CzechCrunche na přece jen něco pevnějšího. A křemíkovějšího či plastovějšího. Ale zapomeňte na kdovíjaké nástroje pro vyšší produktivitu a pracovitost. Svátky jsou tu přece od slavení – a to znamená zábavu a pohodu. Proto v našem výběru ucítíte vůni kávy, ale i dávku adrenalinu při herním zápolení.

Retro edice PlayStationu. Nebo prostě Pro

Foto: Sony Retro edice PlayStationu ke 30. výročí konzole od Sony

Značka PlayStation má letos výročí 30 let na trhu a fanoušci mohou toto jubileum oslavit vskutku stylově. Na trh akorát přišla nadupanější verze PlayStation 5 Pro, která nabídne o 67 procent více výpočetních jednotek než současná konzole PS5 a o 28 procent rychlejší paměť. Kromě toho Sony připravilo ke 30. výročí také speciální edici obou variant své konzole v parádním šedém retrodesignu po vzoru první generace. Po ní se však zaprášilo tak rychle, že při jejím shánění můžete zažít podobné dobrodružství, jako Arnold Schwarzenegger při shánění Turbomana ve filmu Rolničky, kam se podíváš.

Tip partnera: Robotický pomocník, který ví, co má uklidit

Foto: Samsung Robotický vysavač Samsung Bespoke Jet Bot Combo AI+

Jestli vaši domácnost přes svátky vždycky zachvátí úklidové šílenství, možná byste si mohli darovat trochu klidu a aspoň některé domácí práce přenechat strojům. Robotický vysavač s mopem Samsung Bespoke Jet Bot Combo AI+ pozná druh podlahy i nástrahy v cestě, jeho senzory detekují i jen centimetr vysokou překážku. A až dovysaje a domopuje, jeho základna mu sama mopy vyčistí a dezinfikuje, doplní vodu a vyprázdní prachovou nádobu. Robota pořídíte na e-shopu společnosti Samsung.

Rychlovarná konvice pro lidi, co mají vkus

Foto: Fellow Stagg Rychlovarná konvice Fellow Stagg

Je pro vás káva rituál? Tak rychlovarná konvice Stagg od společnosti Fellow by pro vás mohla být něco jako obřadní nástroj. Regulace teploty? Samozřejmost. Displej se všemi možnými nastaveními pro každý myslitelný druh kávy? Jasně. Možnost připojit se ke konvici, respektive k její varné základně přes aplikaci? Že váháte. A tedy to všechno je fajn, ale hlavně ten design, to je paráda.

Reprák na tašku. Ale ne do MHD!

Foto: JBL Přenosný reproduktor JBL Clip 5

V zimě ho nejspíš tolik nevyužijete, ale až začne outdoorová sezona a parties se přesunou ven, JBL Clip 5 přijde vhod. Nemusíte na něj hledat místo v batohu, stačí ho přes pořádně velkou karabinu přicvaknout třeba na tašku. Ale jestli přes něj budete pouštět hudbu v metru nebo autobuse, příští rok se na vás Ježíšek kompletně vykašle, jasný?!

Interaktivní LEGO Super Mario

Foto: LEGO Interaktivní LEGO stavebnice se Super Mariem baví jak v reálu, tak digitálně

Jestli v sobě máte malého hráče, anebo takového máte v rodině, udělejte si kostičkovou radost spojenou se špetkou digitální zábavy. Stavebnice LEGO na motivy nejslavnějšího instalatéra světa je zaprvé vtipným způsobem, jak si hopsavá Mariova dobrodružství užít s hmatatelnými figurkami v ruce a na reálné překážkové dráze, zadruhé skrz propojení s aplikací (a s mini obrazovkou v těle plastového Maria!) budete sbírat mince a body jako ve videohře. Anebo sdílet vaše LEGO levely s dalšími nadšenci.

Sluchátka pro applisty i androidisty

Foto: CzechCrunch Pixel Buds Pro 2 tvoří s telefony řady Pixel 9 parádní pár

Preferenci výrobce necháváme na vás, respektive na Ježíškovi. Však i cenově jsou bezdrátová sluchátka AirPods 4 od Applu či Pixel Buds Pro 2 od Googlu podobná. A pro obě platí taky to, že mají skvělý zvuk a hlavně aktivní potlačení hluku alias ANC. Sami jsme je vyzkoušeli a promění i rušnou pražskou ulici na oázu klidu. Ale zase ne tak klidnou, abyste neslyšeli troubení řidičů a cinkání tramvají.