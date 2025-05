Tohle je nová Mafia. Pusťte si trailer, odhaluje datum vydání a ukazuje honičku v autech i na koních

Mafia: Domovina, v angličtině The Old Country, dorazí na PC, Xbox i PlayStation už 8. srpna tohoto roku. Podívejte se na trailer se záběry ze hry.

Mafia: The Old Country, v češtině Domovina, vás vezme na Sicílii na počátku 20. století

Uložit 0

První Mafia vás vzala do třicátých let. Druhá o deset let později. Třetí zase do šedesátek. A ta čtvrtá, Mafia: The Old Country neboli Domovina, vás vezme na začátek dvacátého století. Takže kromě rychlé jízdy v autech si užijete i honičky v sedle. Kdy? Už velice brzy, jak odhaluje právě vydaný trailer.

Čekání na novou Mafii nebude dlouhé. Pokračování nejmilovanější české hry, které vzniká i díky pobočce studia Hangar 13 v Brně, vyjde už 8. srpna tohoto roku. A v nejnovějším traileru Mafia: Domovina ukazuje, jak budou počátky organizovaného zločinu na Sicílii vypadat. V akci uvidíte především hlavního hrdinu Enza Favaru, jenž slouží kápovi donu Torrisimu.

Kdo by se bál, že první roky minulého století ochudí hru o automobily, nemusí mít strach. Trailer Mafie představuje velice divokou jízdu za volantem – ale vzhledem k zasazení i na koních. Anebo masakr v honosných kulisách, což už k sérii Mafia tak nějak patří.

Uncover the origins of organized crime in Mafia: The Old Country on Aug 8, 2025. Pre-order #MafiaTheOldCountry now – https://t.co/xcqW47BENq pic.twitter.com/kfd6XqARtU — Mafia Game (@mafiagame) May 8, 2025

Těšit se můžeme také na plížení za zády nicnetušících strážníků (a jejich podřezávání) či souboje s bossy. Což je výraz, který v případě války gangů vlastně platí doslova, nejen v tom videoherním významu. Mafia: The Old Country tenhle zločinecký zážitek přinese na PC, PlayStation i Xbox.

A domácí fanoušky potěší skutečnost, že novinka nabídne český dabing. Právě hlasy Marka Vašuta či Petra Rychlého pomohly prvnímu dílu série z roku 2002 k naprosto kultovnímu statusu mezi českými hráči. Jak na první Mafii sami vzpomínáme? To si přečtěte tady.