Tom Cruise, klavír popírající gravitaci a koncerty hvězd. To jsou nejlepší momenty ze zakončení olympiády

Olympijské hry v Paříži skončily. Není ale třeba smutnit, pořadatelé si na jejich závěr přichystali plejádu skvělých hudebních i akčních momentů, kterými vyplnili závěrečný ceremoniál. Francouzští organizátoři předali olympijskou vlajku příštím pořadatelům, převzala ji starostka Los Angeles. A zatímco úvodní ceremoniál se konal na Seině a v jejím okolí, zakončení her bylo tradičně na stadionu. Na Stade de France přišli vlajkonoši 205 výprav, které se her zúčastnily, ale také Tom Cruise a další. Pořadatelé slíbili více než stovku artistů, akrobatů, tanečníků a cirkusových umělců.

Velkou část ceremoniálu vyplnila tajemná postava ve zlatém a také podivná osoba v kápi, se kterou jsme se setkali už během zahajovací akce. Doplnili je ale i akrobati a tanečníci a hlavně příběh o světě, ve kterém nejsou žádné olympijské hry, a tak kruhy musí být objeveny znovu.

Jeden z vrcholů dramatické části show zajistil francouzský tenorista Benjamin Bernheim, který zpíval Hymnus na Apollóna, prastarou skladbu popisující narození řeckého slunečního boha na Délu. K tomu ho doprovodil Alain Roche, který hrál na vertikálně zavěšený klavír, zatímco měl na sobě kabát vyrobený z pásek z VHS kazet.

Z koncertů zaujala například francouzská indie kapela Phoenix s frontmanem Thomasem Marsem (mimochodem manželem slavné filmové režisérky Sofie Coppola). Zazpívali písně Lisztomania nebo If I Ever Feel Better a ze sportovců, kteří předtím na stadion nastoupili i se svými vlajkami, se na chvíli stali nadšení fanoušci. Sice byli upozorněni na to, že mají opustit pódium, ale řada z nich zůstala, pořizovala si selfie a trsala jako každý posluchač na koncertu. Dav uchvátil i DJ Kavinsky se skladbou Nightcall nebo frontman skupiny Vampire Weekend Ezra Koening.

Samozřejmě ale došlo i na předání vlajky. Příští letní olympijské hry se budou konat v roce 2028 v Kalifornii, a tak starostka Paříže Anne Hidalgo předala vlajku losangeleské starostce Karen Bass. Tu při tom doprovodila gymnastická hvězda Simone Biles, která letos na hrách získala tři zlaté a jednu stříbrnou medaili.

A přišel jeden z vrcholů. Zástavy se pak ujal herec Tom Cruise, jenž se spustil na plochu Stade de France, popadl vlajku, usedl na motorku a odjel do noci. Scénu přerušilo předem natočené video, na kterém Cruise kromě motorky vystřídá i padák a z Paříže se jakoby přesune do Los Angeles, kde jsou olympijské kruhy zakomponované do ikonického nápisu Hollywood.

Následně už ceremoniál pokračoval na samotné pláži u Los Angeles. Tam vystoupila kapela Red Hot Chilli Peppers, zpěvačka Billie Eilish i rapper Snoop Dogg, a to spolu s Dr. Dre.

Ceremonie byla pak přesunuta zpět na pařížský stadion, kde vše postupně skončilo. Plavec Léon Marchand přinesl lucernu s olympijským ohněm. Společně se šesti dalšími sportovci plamen uhasil.

Pro Česko byly letní olympijské hry v Paříži těmi historicky nejméně úspěšnými. V pořadí národů skončila česká výprava na 28. místě a domů dovezla pět medailí. O zlato se ve smíšené čtyřhře postarali tenisté Kateřina Siniaková a Tomáš Macháč, stejně tak jako rychlostní kanoisté Martin Fuksa a Josef Dostál. Bronzem pak překvapilo družstvo kordistů ve složení Jiří Beran, Jakub Jurka, Martin Rubeš a Michal Čupr a také oštěpařka Nikola Ogrodníková.

Olympiáda v Paříži v průběhu dvou týdnů měla celou řadu virálních momentů, které bavily internet. Americký gymnasta Stephen Nedoroscik, který získal přezdívku Pommel Horse Guy, se stal hvězdou díky svému zábavnému lelkování i ohromujícímu výkonu na koni našíř. Francouzský skokan do výšky zase pohořel v semifinále, když o laťku zavadil svým přirozením. A senzaci vyvolal i dojemný příběh tenistů Siniakové s Macháčem, kteří jen pár dní po údajném rozchodu vybojovali ve čtyřhře zlato.

