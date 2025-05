Po olympijských stadionech navrhli halu pro České Budějovice. Sloužit má míčovým sportům

Uložit 0

V roce 2012 podle jejich návrhu vznikla olympijská basketbalová aréna v Londýně, o čtyři roky později pro olympiádu v Riu stvořili další stadion nazvaný Carioca Arena. Ke sportu si přičuchli také se stadionem pro kriket rovněž v britské metropoli. No a teď tento výčet doplní Centrum míčových sportů v Českých Budějovicích.

Za všemi těmito stavbami stojí londýnské architektonické studio Wilkinson Eyre, pro svůj poslední počin v Budějovicích si ale přizvali rovněž český ateliér Boele Architects. Oba týmy zvítězili v mezinárodní soutěži, která měla za úkol určit nejen podobu stadionu, ale celé jedné části města kolem Výstaviště. „Chtěli jsme víc než jen sportovní halu. Šlo nám o nový veřejný prostor, který posune těžiště města za řeku a propojí kulturní i sportovní dění v Českých Budějovicích,“ řekl k návrhu hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba.

Součástí projektu je kromě stadionu také administrativní budova, rozcvičovací zóna pro sportovce nebo parkovací dům. Areál má mít vícero funkcí, vhodný by tak měl být rovněž pro kongresové a kulturní akce. Dovnitř se vejde kolem pěti tisíc diváků, kteří budou sledovat dění na hrací ploše o rozloze 30 krát 50 metrů. Stavět by se mohlo začít už příští rok, v roce 2028 by hala mohla stát. Jihočeský kraj do budovy investuje 1,2 miliardy korun, dalších až 500 milionů bude stát parkovací dům. Úpravy veřejného prostoru budou investicí města.