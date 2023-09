Topmodelkou se stala Karolína Mrozková tak trochu náhodou. Pak se vrhla do startupových investic

Pozoruhodná kariéra Karolíny Mrozkové zahrnuje módní přehlídky pro slavné značky, prestižní světové školy i startupový svět investic. Poslechněte si v našem podcastu příběh o tom, jak se tak trochu náhodou stala topmodelkou, která pracovala pro Chanel či Karla Lagerfelda, do toho stihla vystudovat prestižní americkou školu a následně se z módních přehlídek vydala do nelítostného světa peněz. Po úspěšné štaci v americkém venture kapitálovém fondu White Star Capital se nedávno vrátila do Česka, kde působí ve fondu Credo Ventures.

„Není to jednoduchý ani přátelský svět. Lidé vás často berou jako produkt, posuzují vás podle toho, jak vypadáte, což je velmi osobní věc, soudí vás jako člověka. Dokáže to být občas smutné. Svět módy je opravdu nesmírně rychlý a náročný, a to mi dalo disciplínu. Zároveň jsem díky modelingu získala mezinárodní rozsah a pohled. Vše se mi pak hodilo, když jsem po škole nastoupila do světa venture kapitálu,“ vypráví Karolína Mrozková v našem podcastu, na který se můžete podívat v přehrávači níže nebo si ho poslechnout ve všech oblíbených podcastových aplikacích.

Někdo o tom, že se stane modelkou a bude na molech po celém světě ukazovat produkty nejprestižnějších značek, odmala sní. Někdy vás ale do takového světa posune náhoda, což se stalo i Karolíně Mrozkové. Nakonec se dostala až do nejvyšších pater a spolupracovala i třeba s Karlem Lagerfeldem. Zároveň věděla, že to není kariéra na celý život. Vždy ji to táhlo k byznysu, i díky otci Dušanu Mrozkovi, který v Česku dlouho stál za značkou Marks & Spencer a dnes mu patří řetězec Delmart, který prodává lokální potraviny z Francie, Itálie či Španělska. Už na střední si přitom Mrozková vyzkoušela studium v zahraničí a na vysokou šla do New Yorku.

„Moje esej na přihlášce na NYU Stern byla založená na tom, že si chci založit po vzoru táty vlastní byznys v retailu, třeba v oblasti módy,“ vzpomíná. Na prestižní americké univerzitě studovala finance a původně si myslela, že se vrátí do Česka. V New Yorku už ale tehdy několik let žila a postupem času jí bylo jasné, že se hned tak vracet nebude. Jelikož se během studií hodně věnovala investičnímu bankovnictví či hedgeovým fundům, svedlo ji to právě do tohoto sektoru. Je běžné, že po podobných školách jdou lidé nabírat první zkušenosti do velkých bank či poradenských firem. Mrozková ale byla oproti svým univerzitním kolegům v trochu jiné situaci.

„Studovala jsem vysokou později, už mi bylo dvacet čtyři. Řada lidí chce po škole nabrat pár let zkušeností v investičním bankovnictví nebo konzultačních firmách, protože je to dobré do resumé, ale já si nedokázala představit, že budu ve svých pozdějších dvacítkách dělat práci, o které jsem věděla, že ji dlouhodobě dělat nechci. A tak jsem se zkusila dostat někam, kde bych chtěla být delší dobu,“ popisuje svoji cestu do světa venture kapitálu a startupových investic. Dozvěděla se o něm zejména přes kamarády, kteří jí pomohli s prvními propojeními a kontakty.

Úspěšné modelce se zamlouvalo, že takzvaný rizikový kapitál, který se investuje do startupů s vidinou obrovského zhodnocení, protože na začátku malé projekty vyrostou do velkých firem s mnohonásobnou hodnotou, spojuje zakládání byznysů se zajímavými technologiemi. „Líbilo se mi, že se dostanu blíže k tomu, jak byznysy vznikají. A také se mi líbily technologie. Tehdy kolem roku 2014 výrazně změnily život i mně, protože třeba příchod Instagramu hodně změnil modeling. Bylo mi jasné, že to bude velké, a chtěla jsem k tomu mít blízko,“ popisuje svou motivaci Mrozková.

Sice se pohybovala mezi lidmi, kteří už ve venture kapitálu a různých fondech ve Spojených státech působili, ale to automaticky neznamenalo, že se do některého dostane. „Vždy jsem si někoho našla a poslala mu e-mail. I když to zrovna u něj nevyšlo, tak mě propojil dál, až jsem se dostala do White Star Capital,“ říká Karolína Mrozková, která to v globálním investičním fondu dotáhla až na úroveň takzvaného „principala“, tedy jednu z nejvyšších pozic. Po dvanácti letech v New Yorku pak ucítila, že by chtěla přesídlit. Teď pendluje mezi Istanbulem a Prahou, investuje pod hlavičkou českého fondu Credo Ventures a v CzechCrunch Podcastu vypráví celý svůj příběh.