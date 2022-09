Tvůrce Perníkového táty má nový domov. Spolu s hvězdou Zavolejte Saulovi natočí seriál pro Apple

Pět let po předchozím filmu série Blade Runner opět ožívá. To i mnoho dalšího přináší nové vydání newsletteru Watch, kde shrnujeme nejzásadnější dění ve filmovém i televizním světě, upozorňujeme na zajímavé trailery a doporučujeme, co si pustit.

Vince Gilligan patří k nejuznávanějším televizním tvůrcům poslední dekády, když nejdříve všechny ohromil drogovým dramatem Perníkový táta a pak na něj navázal snad ještě lepším právnickým spin-offem Volejte Saulovi. Jelikož Saul nedávno dostal svůj poslední díl, už nějakou dobu diváci s napětím očekávají, kam se Gilligan vydá dále. Teď už to víme.

O další seriál amerického scenáristy, producenta a režiséra se minulý měsíc strhla přetahovaná mezi největšími televizními hráči. Nakonec ho pro sebe získala streamovací služba Apple TV+. Ta si v poměrně nezvyklém kroku od Gilligana objednala hned dvě řady zatím nepojmenovaného projektu. Vzhledem ke jménu tvůrce se ale není příliš čemu divit.

Gilligan bude na novince opět pracovat jako hlavní tvůrce, showrunner a výkonný producent, přičemž z Volejte Saulovi k sobě přizval také herečku Rheu Seehornovou, představitelku právničky Kim Wexlerové. Podle náznaků showrunnera by Seehornová v dalším seriálu měla hrát jednu z hlavních rolí s tím, že projednou nepůjde o antihrdinku.

Prakticky žádné bližší detaily o novince nejsou známé, podle informací serveru Deadline by ale mělo jít o žánrové drama ne nepodobné Aktům X nebo The Twilight Zone. Spíše než přímo sci-fi bychom přitom měli očekávat seriál zasazený do našeho světa, ale s nějakým zvláštním aspektem navíc, který umožní zajímavým způsobem zkoumat naše lidství. Průměrný rozpočet na epizodu se odhaduje kolem 15 milionů dolarů. Pro kontext například Rod draka se blíží průměru 20 milionů dolarů za jeden díl.

Co ukazují trailery

Hellraiser

35 let od premiéry kultovního hororu Hellraiser, inspirovaného BDSM subkulturou, přichází jeho nové zpracování. Na filmu pracoval jak autor předlohy Clive Barker, tak například David S. Goyer, jeden ze scenáristů batmanovské trilogie Christophera Nolana. Více zde.

Bardo

Nový film Alejandra G. Iñárritu, režiséra Birdmana a Revenanta, při premiéře na benátském festivalu mnoho chvály neposbíral kvůli údajné namyšlenosti, v traileru ale ukazuje jednu zajímavou scénu za druhou. Bardo je silně autobiografický film, jehož hlavní hrdina, novinář a režisér, se po letech vrací z USA do rodného Mexika a zažívá mnoho zvláštních snových událostí zčásti spojených s komplikovanou historií země. Iñárritu svou novinku po projekci v Benátkách přestříhal, zkrátil a má v plánu na ní pracovat, dokud nevyjde v kinech a na Netflixu, aby byla co nejlepší.

Někdo klepe na dveře

M. Night Shyamalan se víceméně zotavil ze svých minulých přešlapů a přichází s dalším mysteriózním thrillerem. Zloduch s tváří Davea Bautisty přepadne rodinnou dovolenou na chatě v lesích s tím, že prý chce předejít apokalypse.

Divnosvět

Animovaná novinka Disneyho posílá dysfunkční rodinu dobrodruhů na expedici do zvláštního světa, na jehož nástrahy není nikdo tak docela připravený. Trailer slibuje mnoho nezvyklých tvorů i rodinné drama v centru příběhu.

Co hýbe světem filmu a televize

Začalo hledání nového Bonda

Zprávy o budoucnosti filmové série o Jamesi Bondovi médii kolují už delší dobu. Většinou se ale nakonec týkaly toho, jak zatím žádné velké novinky nejsou a jak se producenti Barbara Broccoliová a Michael G. Wilson teprve musejí rozhodnout, kterým směrem se chtějí vydat. Teď mají podle všeho jasnější představu a hledání herce začíná. Mezi kritéria patří, že musí jít o muže (byť ne nutně tradičně maskulinního jako v minulosti), Brita a spíše nižšího věku. S rolí by totiž měl strávit deset až dvanáct let a vznik dalšího filmu ještě pár let potrvá. Někdejší favorit Idris Elba je tak možná skutečně vyřazen. Odhady se teď obracejí třeba k vězdě Bridgertonových Regé-Jean Pageovi, Henrymu Cavillovi, Danielu Kaluuyovi nebo Tomovi Hardym.

Constantine dostane pokračování s Keanu Reevesem

Constantine, komiksová adaptace o exorcistovi bojujícím s démony z pekla, po premiéře v roce 2005 nebyl zrovna hit, mezi diváky je ale dodnes oblíbený a studio Warner Bros. teď oficiálně schválilo pokračování. Do hlavní role se vrátí Keanu Reeves a režie se opět ujme Francis Lawrence, který mezitím pracoval třeba na Hunger Games či seriálu See od Applu. Nový film se má odehrávat v současném Londýně.

V kině lze zhlédnout scény z pokračování Avataru

Do kin po celém světě, včetně Česka, vyrazil původní Avatar v technicky vylepšené verzi. Podle ohlasů film vypadá lépe než kdy dříve a dokonce na konci obsahuje dosud nezveřejněnou scénu. Diváci, kteří zůstanou sedět i při titulcích, se pak mohou těšit i na záběry z pokračování s podtitulem The Way of Water. V různých zemích se promítají různé scény, většinou by ale mělo jít o ukázky z vody, které mají být ve druhém Avataru díky nové technologii na zcela jiné úrovni, než jsme ve filmech dosud viděli.

Legenda znepokojivého hororu míří na HBO

David Cronenberg patří k mistrům podivných hororů díky filmům jako Videodrom nebo Moucha. Jeho osmdesátkové sci-fi Scanners o lidech schopných na dálku jiným explodovat hlavy pouhou myšlenkou má teď dostat seriálový remake na HBO. Jako výkonný producent se na něm má podílet přímo Cronenberg, spolu s tvůrci Black Mirror a Lovecraftovy země. Nové zpracování Scanners se podle informací The Hollywood Reporter zaměří na složitou konspiraci lidí nadaných telepatií a telekinezí, kteří chtějí získat nadvládu.

Co si dnes pustit

Andor

Disney+ | Star Wars | 2022 | 1 řada | ČSFD

Reprofoto: Star Wars/YouTube Diego Luna jako Cassian Andor

První skutečně dospělý seriál z předaleké galaxie a nejlepší Star Wars minimálně od Mandaloriana, ale možná také za desítky let. Jak přibližujeme v naší recenzi, tvůrcům Andoru se velice dobře daří vykreslit komplexní, neutěšený svět před Rogue One: Star Wars Story, v němž se rodí rebelie vůči autoritářskému Impériu.

Super/Natural: Superschopnosti z říše zvířat

Disney+ | Dokumentární | 2022 | 6 epizod | ČSFD

Reprofoto: National Geographic/YouTube Dokumentární série Super/Natural

James Cameron není environmentalista, jen když pracuje na Avataru, navíc má přímé zkušenosti s přírodovědnými dokumenty. Teď se jako výkonný producent podílel na sérii pro National Geographic o neuvěřitelných schopnostech mnohdy zdánlivě obyčejných zvířat či rostlin. V Super/Natural například stromy komunikují mezi sebou pro zažehnání hrozby nebo rejnoci létají vzduchem. Komentář namluvil Benedict Cumberbatch.

Patrick Melrose

HBO Max | Drama | 2018 | 5 epizod | ČSFD

Reprofoto: SHOWTIME/YouTube Minisérie Patrick Melrose

Benedict Cumberbatch podruhé. V britské minisérii Patrick Melrose ho uvidíme jako aristokratického playboye, který se různými závislostmi snaží vyrovnat s traumaty z dětství, kdy ho otec zneužíval a jeho matka jen přihlížela. Hrdinu přitom sledujeme napříč několika dekádami, každá z pěti epizod totiž zachycuje pár dnů v jiné etapě jeho složitého života. Vzhledem k náročným tématům Patrick Melrose pochopitelně není zrovna oddechová podívaná, Cumberbatchův výkon je nicméně pohlcující a neustálé sarkastické poznámky zajímavě odlehčují situace.

Barton Fink

Netflix | Drama | 1991 | 116 min. | ČSFD

Reprofoto: Trailer Chan/YouTube Film Barton Fink

Jeden z méně známých filmů bratří Coenů v sobě kombinuje vlivy Kafky, Hitchcocka a starých amerických grotesek. John Turturro je Barton Fink, uznávaný dramatik 40. let, který se nechá najmout jako scenárista pro Hollywood. Když v nepříliš pohodlném hotelu v Los Angeles neuroticky pracuje na materiálu, kterému ani moc nerozumí, začíná se potýkat s existenčními krizemi. Film, jenž vyhrál Zlatou palmu na festivalu v Cannes, kombinuje propracovanou formu, velká témata i černý humor ve strhující celek.

(Obsah byl vytvořen ve spolupráci s ČSFD.)