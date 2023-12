Tvůrce Photoshopu chtěl za 500 miliard pohltit populární on-line nástroj. Z obřího dealu ale sešlo

Uložit 0

Loni ta zpráva pořádně rozvířila startupové vody. Aby také ne – ve chvíli, kdy přibývalo informací, že apetit investorů dávat peníze do technologických projektů padá, oznámil softwarový gigant Adobe, že kupuje svého podstatně menšího a mladšího konkurenta Figmu za 20 miliard dolarů. Tedy za 500 miliard korun. Mělo jít o jeden z největších dealů IT světa posledních let. Jenže teď z něj sešlo a na vině jsou regulátoři.

„Adobe a Figma sice striktně nesouhlasí s tím, co říkají regulátoři, nicméně věříme, že aktuálně je v našem vzájemném zájmu, abychom šli každý dál svou vlastní cestou,“ prohlásil generální ředitel Adobe Shantanu Narayen. Akcie jím vedené firmy na to zareagovaly růstem, loni, když plán akvizice oznamoval, se naopak propadly.

Tím, kdo spojení dvou hráčů fakticky přerušil, byly antimonopolní úřady v EU a ve Velké Británii. Těm se nelíbilo to, nač upozorňovala i řada designérů a expertů na UX: že totiž Adobe má téměř monopol v oblasti softwaru pro designéry a že Figma je zase extrémně populární on-line nástroj, ve kterém designéři mohou i na dálku společně pracovat. A že jejich spojením by tedy trh tratil.

Nejde ale jen o výhrady evropských úřadů, agentura Bloomberg už na jaře napsala, že americké ministerstvo spravedlnosti, pod nějž dohled nad tržním prostředím také spadá, se chystá po vzoru evropských kolegů zakročit proti spojení Adobe a Figmy.

Adobe patří k hegemonům softwarového byznysu a je jednou z nejznámějších firem, které historicky vzešly ze Silicon Valley. Asi nejznámějším produktem společnosti je Photoshop, program na úpravu (nejen) fotografií. Stojí i za aplikacemi jako Acrobat Reader nebo Lightroom. Za poslední rok cena jejích akcií stoupla o 80 procent, tržní valuace je 270 miliard dolarů.

Figma vznikla před deseti lety, založili ji Evan Wallace a Dylan Field, kteří na rozjezd byznysu dostali 100 tisíc dolarů od Petera Thiela. Ten se je příspěvkem snažil motivovat, aby opustili vysokou školu a radši se vrhli na svůj startup. Postupně do Figmy v roli investorů naskočila i další hvězdná jména jako Andreessen Horowitz nebo Index Ventures.

To, že k akvizici nedojde a obě firmy půjdou dál každá po vlastní ose, ale neznamená, že akcionáři Figmy, v níž spoluzakladatel Field i nadále drží desetinu, nic nedostanou. V rámci dohody jim Adobe má vyplatit miliardu dolarů, pokud z transakce sejde.