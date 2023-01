Tvůrci DALL·E a ChatGPT pobláznili svět. Teď do OpenAI posílá Microsoft další miliardy

Nejprve šlo o malou laboratoř pro vývoj umělé inteligence, postupem let se ale z OpenAI stala firma, kterou dnes díky pokročilým kreativním nástrojům DALL·E a ChatGPT zná celý svět. Obzvlášť pak zajímá Microsoft, který s ní dlouhodobě spolupracuje – a dnes oznámil, že do společnosti, u jejíhož zrodu stál i Elon Musk, investuje další miliardy dolarů. Jednoho dne by rád její technologie použil i do svých produktů.

O možné další finanční injekci do OpenAI ze strany Microsoftu se mluvilo už několik týdnů a spekulovalo se, že do ní technologický obr z amerického Redmondu investuje až deset miliard dolarů. Důvod byl zřejmý: z OpenAI se díky internetovým nástrojům DALL·E a ChatGPT stalo horké zboží na trhu umělé inteligence. A protože Microsoft už do firmy investoval v roce 2019, chtěl toto partnerství upevnit, respektive rozšířit.

OpenAI se zmíněnými programy pobláznila svět. Lidem totiž najednou umožnila tvořit nápaditá umělecká díla na základě jednoduchého textového příkazu, později jim do rukou dala i možnost, jak si během pár vteřin nechat vytvořit text na jakékoliv téma. Microsoftu však tolik nezáleží jen na DALL·E a ChatGPT, nýbrž na výpočetních algoritmech firmy, které by mohl použít pro své spotřebitelské i podnikové produkty.

Proto dnes společnost pod vedením Satyi Nadelly oznámila, že do OpenAI posílá další objem peněz. Přesnou částku Microsoft oficiálně nesdělil. Podle agentury Bloomberg, která se odkazuje na osobu blízkou vyjednávání technologického obra s mágy v oblasti umělé inteligence, by ale mělo jít o sumu ve výši deseti miliard dolarů, rozloženou do několika let. Taková injekce poslouží OpenAI především k tomu, aby mohla navýšit své investice do výzkumu a nasazení speciálních superpočítačových systémů, díky nimž by urychlila vývoj umělé inteligence a také její implementaci do dalších produktů. A ideálně i těch od Microsoftu.

„Partnerství s OpenAI jsme navázali na základě ambice odpovědně podporovat špičkový výzkum umělé inteligence a demokratizovat umělou inteligenci jako novou technologickou platformu,“ řekl k pokračující spolupráci Satya Nadella, předseda představenstva a generální ředitel Microsoftu, a zároveň dodal, že bude pro OpenAI nadále zajišťovat cloudovou platformu Azure, na níž firma už roky funguje.

Samotný Microsoft pak výhledově plánuje nasadit modely od OpenAI například do svého internetového vyhledávače Bing, což by teoreticky mohlo ohrozit výsadní postavení Googlu, a také do svých tradičních aplikací typu Word, PowerPoint nebo Outlook. Pomocí umělé inteligence od OpenAI by mohl také posunout komercializaci zmíněné služby Azure pro podniky, které by z modelů firmy mohly těžit.

„Poslední tři roky našeho partnerství byly skvělé,“ zmiňuje šéf OpenAI Sam Altman. „Microsoft sdílí naše hodnoty a my jsme nadšeni, že můžeme pokračovat v nezávislém výzkumu a pracovat na vytvoření pokročilé umělé inteligence, která bude přínosem pro všechny,“ doplňuje. Další obrysy celé spolupráce jsou ale stále v mlze.

Původní zvěsti naznačovaly, že Microsoft může dostávat 75 procent zisků OpenAI, dokud si nezajistí návratnost investic a devětačtyřicetiprocentní podíl ve firmě. Současně se řešil i vstup dalších investorů včetně Founders Fund miliardáře Petera Thiela. Ti by vykoupili akcie od zaměstnanců, kteří by tak po osmi letech existence podniku inkasovali podle odhadů deníku The Wall Street Journal až 300 milionů dolarů.