Stvořili umělou inteligenci, která kreslí i píše. Cena startupu OpenAI roste ke 30 miliardám dolarů

Po letech růstu zažívají technologické startupy dobu půstu. Například švédská platební služba Klarna měla ještě v létě 2021 hodnotu přes 40 miliard dolarů, nyní se její cena počítá v jednotkách miliard. Kryptosektor prochází ještě dramatičtějším odlivem zájmu. Vývojáři umělé inteligence ale odolávají, ba co víc – i v době nynějšího útlumu dokáží trhat rekordy. OpenAI, firma stojící za populárními nástroji jako DALL-E nebo ChatGPT, je blízko tomu, aby svou valuaci zdvojnásobila, Microsoft do ní chce poslat 10 miliard dolarů.

OpenAI vzniklo v roce 2015 jako laboratoř zaměřená na vývoj užitečné umělé inteligence. U jejího startu stál mimo jiné Elon Musk, později se ovšem s dalším spoluzakladatelem a šéfem společnosti Samem Altmanem rozešel v pohledu na to, jak neziskovou laboratoř rozvíjet, a z projektu postupně vycouval. Muskovi mimo jiné vadilo, že Altman se posouvá víc a víc k byznysu od čistě akademického zaměření.

Naopak Microsoftu to nevadilo. Už v roce 2019 do OpenAI investoval miliardu dolarů, výpočetní algoritmy firmy navíc běží na cloudové platformě Azure právě od softwarového gigantu z Redwoodu a ten by chtěl technologie OpenAI výhledově implementovat třeba do svého vyhledávače Bing. Nyní je proto ve hře, že by Microsoft do společnosti poslal dalších deset miliard dolarů při valuaci 29 miliard dolarů. V roce 2021 byla hodnota OpenAI „jen“ 14 miliard dolarů.

Altmanovi a spol. se loni podařilo upnout k sobě hodně pozornosti a tím upozadit odliv investorského zájmu o technologický sektor. Jednak dali veřejnosti k dispozici generátor obrázků DALL-E, který převádí textové příkazy do grafického umění (na CzechCrunchi jsme tomuto fenoménu věnovali nedávno dokonce virtuální výstavu), jednak v listopadu zveřejnili inteligentní textový nástroj ChatGPT, který vyvolal hlavně na sociálních sítích doslova mánii.

Souběžně s debatou o tom, že by se Microsoft stal (včetně jeho staršího podílu) držitelem 49 procent akcií OpenAI, se řeší vstup dalších investorů včetně Founders Fund miliardáře Petera Thiela. Ti by vykoupili akcie od zaměstnanců, kteří by tak po osmi letech existence podniku inkasovali podle odhadů deníku Wall Street Journal až 300 milionů dolarů.

OpenAI původně vzniklo jako neziskový projekt, ale dnes se mu už daří zajímavě vršit své příjmy. Altman investorům slibuje, že v horizontu nejbližších let bude společnost generovat obrat na úrovni miliardy dolarů ročně, nyní se tržby počítají v desítkách milionů dolarů – především z prodeje služeb a licenčních poplatků od různých softwarových vývojářů anebo od uživatelů, kteří chtějí kreslit v DALL-E ve velkém množství.