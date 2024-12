Twisto pálilo stovky milionů ročně. Nový majitel zrušil management a teď hlásí, že je poprvé v zisku

Uložit 0

Během posledního necelého roku a půl, co české Twisto přebral nový majitel, se událo hodně. V době akvizice šlo o jedenáctiletý finančně-technologický projekt, který měl za sebou i několik náročných chvil. Startup, který založil Michal Šmída a začal s ním v Česku prokopávat odložené platby při nákupech nejen na internetu, putoval poté z jedněch rukou do druhých a mezitím prodělával peníze. Až se jeho majitelem stala turecká společnost Param, která mu naordinovala velké změny v managementu, způsobu řízení i ve financích. „Byla to zásadní transformace a vůbec ne lehká,“ říká nyní Nemika Menevse z pozice ředitelky i členky představenstva a pro CzechCrunch přibližuje značný rozsah novinek.

„Lidé mají tendenci bránit se změnám, někteří kolegové se rozhodli s námi nepokračovat,“ přiznává Menevse. Jako jednu z největších změn ve firmě od loňského léta, kdy Param oficiálně převzal Twisto, zmiňuje přesuny ve vedení. Twisto úplně zrušilo management takzvané C-úrovně, místo toho v jeho čele působí tři členové představenstva, kteří mají rozdělené pravomoci. „Posílili jsme postavení vedoucích oddělení, hodně kolegů bylo povýšených do vedoucích funkcí,“ popisuje Menevse.

Zásadní transformací prošly i samotné finance. „Twisto bylo historicky ztrátová společnost, která pálila peníze. Zaměřili jsme se na efektivní řízení nákladů a dosáhli výrazných milníků,“ říká Menevse, podle níž se už firma na měsíční bázi překlopila za takzvaný bod zlomu.

Zatímco provozní ztráta (EBITDA – před zdaněním, úroky a odpisy) v roce 2022 dosáhla v přepočtu 316 milionů korun, loni byla 88 milionů. Naopak teď v říjnu byl ukazatel pozitivní a pro letošek dosáhl 25 milionů korun, do konce roku se má navýšit na 38 milionů. „V roce 2022 byl navíc tzv. cash burn 404 milionů korun, loni 126 milionů a do konce roku budeme v zisku. Jsou to velmi dobrá a důležitá zlepšení,“ přibližuje Menevse.

Foto: Anna Petrov Nemika Menevse přišla z bankovního prostředí

Osmačtyřicetiletá manažerka řídí Twisto z Velké Británie. Menevse má více než dvacetileté zkušenosti jako korporátní bankéřka v Turecku, před šesti lety se však přestěhovala do Londýna, odkud pracuje pro Param. „Ráda přijímám výzvy,“ říká o sobě a zároveň srovnává prostředí startupů s tím, kde svou kariéru rozbíhala.

„Bankovnictví je strukturované – všechno je napsané, zdokumentované a podle pravidel, což je v kontrastu s mentalitou startupů, které si libují ve flexibilitě. Ale naučila jsem se najít rovnováhu. Pro růst potřebujete strukturu, ale také kreativitu a při řešení problémů přizpůsobivost. Spojit tyto přístupy byla opravdu výzva,“ usmívá se.

Většinu času tráví v Londýně, pravidelně ale létá do Prahy a občas také do Polska, kde Twisto rovněž působí. Menevse zároveň přiznává, že je vášnivá, netrpělivá a rychle přemýšlí i jedná. „Přizpůsobit se klidnější a rozvážnější české obchodní kultuře pro mě zpočátku nebylo snadné a nebylo to snadné ani pro firmu. Ale dokázali jsme najít společnou řeč. Ráda se zabývám každým detailem, chci přesně rozumět tomu, co děláme a jak to můžeme zlepšit.“

Cíl mimo jiné dostat Twisto do zisku zdědila po svém předchůdci, ostatně firma byla v červených číslech od svého vzniku v roce 2013. Službu pro odložené platby při nákupech společně s dalšími kolegy rozbíhal Michal Šmída, během let v přímých investicích nabrala dohromady přes 860 milionů korun a v roce 2021 ji odkoupil australský Zip za více než dvě miliardy korun. Kvůli pandemii a makroekonomickému vývoji se ale situace zkomplikovala a Twisto opět hledalo majitele. Zip jej tak s velkou ztrátou prodal loni, kdy přešel pod turecký Param.

Šmída mluvil o změně hlavních priorit a zejména snaze dostat Twisto do zisku teprve od konce roku 2022, což potvrdil i loni po prodeji firmy Turkům. On sám se už ale překlopení do černých čísel ve firmě nedočkal, společně s dalšími kolegy ve vedení skončil koncem loňska. Nedávno Šmída oznámil, že nově bude šéfovat investiční divizi RockawayQ Jakuba Havrlanta a Petra Otavy.

Twisto v transformaci svého byznysu ovšem pokračuje dál. Kromě změn managementu a zlepšení finančních výsledků během posledního roku prošlo například velkou technologickou migrací, což se podepsalo i na vývoji softwaru a produktovém developmentu. „Předtím neměřitelné procesy teď dokážeme přesně sledovat,“ komentuje Menevse.

„Byl to důležitý krok, zlepšení těchto procesů a systémů bylo nezbytné pro vývoj kvalitnější služby,“ pokračuje. Mezi aktuální priority patří zlepšení v oblastech governance, regulací a zákaznické zkušenosti. Kromě toho se dostalo na řadu i rozběhnutí spoluprací s velkými hráči, jako je poskytovatel platebních služeb GoPay nebo turecké online tržiště Trendyol.

Twisto jako vstupní brána do Evropy

Po letech došlo také na zahraniční expanzi, naposledy před šesti lety Twisto rozbíhalo aktivity v Polsku. Nyní se rozšířilo do Rumunska, kam vstoupilo přes partnerství s tamním online marketplacem eMag, zjednodušeně řečeno ekvivalentem Allegra. „Tato spolupráce patří k našim nejdůležitějším úspěchům od akvizice. Umožňuje nám nejen vstoupit na nový trh, ale také přidává odhadované objemy zpracovaných transakcí v nižších stovkách milionů eur – dvojnásobek současného výkonu Twista. Pozitivní dopad má i na naše výsledky,“ pochvaluje si Menevse.

Expanze samotná je cílem i celého Paramu, což byl jeden z důvodů, proč si Twisto loni pořídil. Původně turecká společnost první kroky za hranice udělala v roce 2020, kdy si založila pobočku ve Velké Británii a získala tam také licenci od tamního finančního regulátora FCA (Financial Conduct Authority).

Větší sílu pro své mezinárodní aktivity Param získal po finanční injekci v červnu 2022. Bližší podrobnosti společnost nekomunikovala, prozradila však, že její valuace dosáhla 200 milionů dolarů, v přepočtu asi 4,8 miliardy korun. Následně se dívala po možnostech vstupu do Evropské unie, kdy analyzovala asi třicet platebních společností z různých zemí. Odkoupení Twista od Zipu mělo několik důvodů.

„Ve střední a východní Evropě je zavedenou a respektovanou značkou, v Česku má vedoucí postavení na trhu. Jeho licence pro platební instituce umožňuje Paramu zavádět v regionu nové produkty, tým Twista navíc poskytuje zkušenosti s evropským trhem. Solidní základ pro další růst pak nabízí dlouhodobé vztahy s obchodníky, které jsou podpořeny službami BNPL (nakup teď, zaplať později – pozn. red.) a rozložení plateb na třetiny,“ komentuje Menevse.

Pro Param tak Twisto slouží jako vstupní brána do Evropy, kdy plánuje jednotlivé služby rolovat do dalších zemí podobně jako aktuálně do Rumunska. „Co se týče geografického růstu, chceme expandovat do dalších zemí střední a východní Evropy a následně do celé EU,“ přibližuje Menevse. Kromě toho chce firma vyvíjet a představovat nové produkty i posilovat svou pozici na stávajících trzích.

„Upřímně řečeno, poslední rok byl plný velkých výzev. Zvládli jsme úkoly spojené s expanzí do dvou nových zemí, z nichž každá má svou vlastní kulturu a jazyk, zároveň jsme transformovali kulturu startupu tak, aby odpovídala našim plánům růstu a expanze,“ hodnotí Menevse, která ale přiznává, že ne všechno šlo úplně hladce. „Na této cestě se vyskytl určitý odpor jednotlivců a při zpětném pohledu si myslím, že jsme mohli některé změny komunikovat efektivněji. Řízení změn však nikdy není snadné,“ uzavírá.