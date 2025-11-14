Tykač po energetice a fotbalu vstupuje i do médií. Kupuje půlku bývalého Babišova mediálního domu Mafra
Investuje do energetiky, těžby i fotbalu. Teď se Pavel Tykač dohodl s Karlem Pražákem na vstupu do známé mediální společnosti.
Jeden z nejbohatších Čechů Pavel Tykač opět rozšiřuje své portfolio. Jeho podnikání, dosud zaměřené především na energetický a těžební průmysl, se rozroste o mediální aktivity. Od Karla Pražáka kupuje padesátiprocentní podíl v mediálním domě tvořeném společnostmi Mafra a Londa, pod nějž patří deník MF Dnes či zpravodajské portály iDnes.cz a Lidovky.cz.
Pavel Tykač do Mafry vstupuje prostřednictvím společnosti Tymeprax, která podíl získala od investiční skupiny Kaprain podnikatele Karla Pražáka. Ten si Mafru spolu s několika dalšími podniky pořídil od někdejšího a téměř jistě i budoucího premiéra Andreje Babiše před dvěma lety. Tehdejší cenu transakce odhadovala média na více než deset miliard korun, hodnotu Tykačova nákupu smluvní strany nekomentují.
„V jednom z nejvýznamnějších tuzemských mediálních domů, tvořeném společnostmi Mafra a Londa, získá skupina Pavla Tykače po souhlasu regulatorních orgánů podíl padesáti procent. Do schválení transakce příslušnými úřady nebudeme poskytovat další komentáře,“ uvedla Miloslava Nováková z vedení Mafry. Společnost Londa je provozovatelem stanice Rádio Impuls.
Pro Tykače, který je majitelem energetické společnosti Sev.en, jde o další rozšíření jeho byznysových aktivit novým směrem v relativně krátké době. Před dvěma lety jeden z nejmovitějších Čechů koupil fotbalovou Slavii. Kromě českého trhu je Tykač vysoce aktivní i globálně, investoval například do uhelné elektrárny ve Vietnamu.