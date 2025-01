Typická Němka, co miluje Schumachera. F1 má vůbec první závodní inženýrku, působí ve stáji Haas

Uložit 0

Doby, kdy start motorsportového závodu signalizovaly ženy s šátkem nebo vlajkou a byly jakousi ozdobou v muži dominovaném oboru, jsou dávno pryč. Ačkoliv v těchto sportech muži převládají i nadále, stále častěji do nich pronikají i ženy. A některé z nich už dokonce probourávají skleněné stropy. Třeba jako Laura Müller – historicky první závodní inženýrka ve formuli 1, která bude ve stáji Haasu spolupracovat s pilotem Estebanem Oconem.

V posledních letech patří k těm horším týmům. Nekonkurenceschopnost jeho monopostu a problémy s financováním působily v předchozích sezónách Haasu značné problémy, o to spíše po ztrátě hlavního sponzora v podobě ruské společnosti Uralkali. S tou stáj ukončila spolupráci po plnohodnotné ruské invazi na Ukrajinu v únoru 2022.

Od té doby byl tým v rámci světa formule 1 jakýmsi fackovacím panákem, kterému se nic moc nedařilo a který byl spojován s častými problémy. V sezóně 2024 se ale situace začala pomalu otáčet a Haas se začal zlepšovat – tým skončil v Poháru konstruktérů sedmý, což bylo jeho nejlepší umístění od roku 2018. Přesto se ale potýkal s nízkou efektivitou. To ale teď chce radikálně změnit.

Je to klišé, jsem Němka a miluju Michaela Schumachera.

I proto provedl Haas v posledních měsících zásadní restrukturalizaci a na pozici závodní inženýrky nově dosadil Lauru Müller. Třiatřicetiletá Němka, která byla doteď v Haasu inženýrkou výkonnosti a zajišťovala, aby byly monoposty nastaveny pro co nejlepší výkon pilota, se tak stane vůbec první ženou ve formuli 1, která bude vyšší post zastávat. Konkrétně bude spolupracovat s Estebanem Oconem, jedním z nových jezdců týmu, který v minulé sezóně závodil za Alpine.

Müller měla k motorsportu vztah už v dětství, během puberty se od něj vzdálila a znovu se k vášni vrátila až na vysoké škole – rozhodla se proto studovat strojní inženýrství. Následně se zaměřila na dynamiku vozidel a studium spalovacích a elektrických motorů. „Vždycky mě zajímal motorsport. Je to klišé, jsem Němka a miluju Michaela Schumachera,“ nechala se nedávno slyšet.

Kariéru pak začala ve vytrvalostním automobilovém závodu Le Mans, kde pracovala s týmem DragonSpeed. Později získala další zkušenosti v DTM, německém šampionátu touringových vozů, a u týmů podporovaných Porsche, což ji nakonec přivedlo až do formule 1. Tam se stala v roce 2022 výkonnostní inženýrkou pro MoneyGram Haas.

Během svého působení u stáje se v posledních letech osvědčila natolik, že si teď vysloužila pozici závodní inženýrky. Jedná se o klíčovou osobu, která během závodních víkendů zodpovídá za strategii, nastavení monopostu i samotnou komunikaci s jezdcem. Müller se tak stane hlavním spojovacím článkem mezi týmem a Oconem.

„Když se podíváte na to, kolik máme v týmu inženýrek, je to rozhodně více než dříve. Ale není to tak, že bych si Lauru vybral proto, že je žena. Nezáleží nám na národnosti nebo pohlaví. To, na čem záleží, je práce, jak můžete zapadnout do týmu, jak můžete maximalizovat výkon. Věřím, že Laura je správná volba,“ uvedl šéf týmu Ajao Komacu. Podle něj má navíc Müller s Oconem společnou charakteristiku – velkou dávku odhodlání.

Nová role Laury Müller však není jedinou změnou, která Haas čeká. Na pozici vedoucí strategie nastoupí v březnu Carine Cridelich, která přichází z Red Bull Racing Bulls, a závodním inženýrem pro druhého jezdce Olivera Bearmana se stane Ronan O’Hare. Bearman je přitom v týmu také nováček, už dříve za něj ale jel dva závody, když zaskakoval za tehdejšího pilota Kevina Magnussena.

Ačkoliv byly historicky ženy v královně motorsportu spíš výjimkou, jejich zastoupení je každým rokem širší. Ve stáji Red Bullu působí v současnosti třeba Hannah Schmitz, a to rovnou jako hlavní strategická inženýrka. U Sauberu se pak angažovala i Ruth Buscombe, ta teď ale pracuje jako expertka a komentátorka pro média.

Podle průzkumu ESPN z roku 2021 tvořily ženy sice 38 procent z tehdejších 569 zaměstnanců a zaměstnankyň vedení F1, v jednotlivých týmech bylo ale jejich zastoupení výrazně nižší – a to navzdory tomu, že 40 procent fanoušků Formule 1 jsou ženy.

Ve snaze změnit genderovou dynamiku se pak formule 1 snaží podporovat větší zapojení žen prostřednictvím iniciativ jako je F1 Academy, která se zaměřuje na rozvoj talentovaných mladých závodnic. Jako generální manažerka akademie v současnosti působí Susie Wolff, popularizátorka sportu a manželka Toto Wolffa, šéfa týmu Mercedesu.