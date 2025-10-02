Účast v Jámě lvové? Pro byznys žádný efekt a z investice jsme radši vycouvali, říká mladá podnikatelka
Natálie Marie Vlčková měsíčně se svou značkou Adolphinata vyrobí stovky háčkovaných kabelek. V Jámě lvové ale očekávaný byznysový zlom nepřišel.
Natálie Marie Vlčková založila značku Adolphinata v jednadvaceti letech jako vedlejší projekt během studia práv. Dnes vede tým o dvaceti lidech, vyrábí stovky ručně háčkovaných kabelek měsíčně a objevila se i v nové reality show Jáma lvová na TV Nova, kde usilovala o investici na další růst. „Teď vím, že nám to spíš vzalo, než že by nám to něco přineslo. Jsou to ale cenné zkušenosti,“ říká pro CzechCrunch.
Příběh značky začal v roce 2022, kdy Natálie zjistila, že ji vysokoškolské studium práv nenaplňuje. Pracovala tehdy v advokátní kanceláři a ve volných chvílích začala háčkovat – nejprve svetry, později zkušebně i první kabelky z hrubší příze. Ty postupně vyráběla pro své kamarádky a aby dala produktům i vizuální péči, založila si profil na Instagramu.
Zlom pak přišel ve chvíli, kdy si jejích výrobků začaly všímat influencerky. Ty sdílely zakoupené kabelky na sítích, což Adolphinatě zajistilo bezplatnou reklamu. Během pár týdnů tak vznikl projekt, který brzy přerostl hranice volnočasového koníčku. Název značky přitom vznikl spojením dvou jmen – Adolfína po Natáliině prababičce a Natálie po samotné zakladatelce.
Ta i díky rostoucí popularitě značky dala výpověď v advokátní kanceláři a byznysu se začala věnovat naplno. „Během prvního roku jsem neměla jediný volný den. Hrozně rychle se na Adolphinatu začali nabalovat další lidi, kteří nám s výrobou pomáhali. Byla to najednou velká zodpovědnost,“ vzpomíná na první měsíce. Intenzivní období ale přineslo výsledky.
Kabelky si začaly nacházet své zákaznice a k Natálii do týmu se brzy přidala i její sestra Veronika, která dnes řídí celou výrobu na Moravě. Právě odtamtud totiž sestry pochází. Adolphinata se tak proměnila v malou, téměř rodinnou firmu, kde se klade důraz na udržitelnost, recyklované materiály a lokální výrobu. Měsíčně v její dílně vznikne 400 až 800 kousků, jejichž cena se pohybuje v řádu tisíců korun.
Dnes má značka kromě kabelek i háčkované obaly na telefony nebo sluchátka, znamení zvěrokruhu, pyžama či kloboučky. Vedle influencer marketingu se jí daří také v offline prodeji – například v duty free zóně na pražském letišti, kde podle Natálie měsíčně prodají i stovky kusů. „Je to náš jediný kanál, který je fakt offline,“ vysvětluje zakladatelka značky, která loni dosáhla při obratu 5,5 milionu korun zisku 1,5 milionu.
Nedávno se pak tým Adolphináty rozhodl využít další příležitosti ke zviditelnění – přihlásil se do nové reality show Jáma lvová, kterou letos v Česku spustila TV Nova. Formát je podobného rázu jako dřívější pořad Den D, který vysílala Česká televize, nebo americký Shark Tank. Ty umožňují podnikatelům představit svůj byznys investorům výměnou za kapitál i mediální expozici.
Natálii Vlčkovou k účasti v Jámě lvové přiměla výzva, která jí přišla do e-mailu. „Mě by samotnou nikdy nenapadlo, že potřebujeme investora,“ říká. I přesto se do pořadu zapojila – prostor v jednom z hlavních vysílacích časů firma nedostává každý den.
Vizibilitu jí ostatně slibovali i samotní tvůrci pořadu. „Půl roku mi pořád někdo opakoval, že nám spadne e-shop, že nebudeme mít čas vyrábět, že musíme nabrat nové lidi, že přijdou stovky objednávek a že to bude brutální. Nechali jsem v tom spoustu peněz,“ vypráví Natálie. Realita byla ale nakonec úplně jiná – objednávky přišly po odvysílání dílu jen dvě.
ℹ️ 📺 Jáma lvová je nová česká reality show TV Nova, která volně navazuje na formát Den D a celosvětově známou předlohu Dragons’ Den. Během osmi dílů se v ní představuje 40 podnikatelských projektů, které usilují o investici od pětice investorů výměnou za podíl ve firmě.
Mezi investory patří Barbora Snopková Haberová (The Dress), Václav Staněk (Vasky, Botas), Tomáš Huber (Mixit), hoteliér Jaroslav Svoboda (Czech Inn Hotels) nebo realitní investor Libor Váka.
Slovenská verze pořadu Jama levova běží na Markíze (patřící do stejné skupiny jako TV Nova) už několik sezón. V té aktuální jsou jako investoři Tatiana Ondrejková (Pelikan.sk), Milan Dubec (Aktuality.sk, Azet.sk), Igor Rattaj (Tatry Mountain Resorts), Štefan Rosina ml. (CEO Matador Group) a rapper Separ.
Marketingová podpora, která měla Jámu lvovou doprovázet, totiž podle Natálie Vlčkové prakticky neexistovala. „Na Slovensku má pořad obrovskou sledovanost, protože jeden z investorů je rapper Separ a lidi se na to fakt dívají. Ale u nás Nova během čtrnácti dnů spustila několik nových pořadů a Jáma lvová byla to poslední, na co zbyl čas,“ myslí si.
Šťastný konec nebude mít ani investice, kterou měla čtyřiadvacetiletá zakladatelka v pořadu získat. Původně přišla s nabídkou deseti procent firmy, které chtěla „vyměnit“ za dva miliony korun. Nakonec z diskuze s investory vzešla protinabídka Barbory Snopkové Haberové – stejná částka, ale za podíl patnáct procent. A byť Natálie nabídku v televizi přijala, k reálnému vstupu investorky do firmy zatím nedošlo – a podle všeho už ani nedojde.
„Setkali jsme se s Bárou od té doby dvakrát, spolupracovali jsme spolu. Potom to nějak utichlo,“ popisuje podnikatelka. Odvysílání epizody nepřineslo žádný očekávaný efekt a komunikace kolem investice se podle ní ze strany investorky zpomalila. Do dealu ale sama Natálie nakonec jít nechce.
„S Natálkou jsme měly několik schůzek. Na posledním setkání se vyjádřila, že neočekává, že bych měla vstoupit do firmy. I mou nabídku prodávat Adolphinatu v našich obchodech ICON odmítla,“ komentovala situaci pro CzechCrunch Barbora Snopková Haberová.
„Pro nás i pro naši komunitu má těch patnáct procent mnohem vyšší hodnotu,“ dodává Vlčková s tím, že případná dohoda by musela zohlednit reálný potenciál značky. Po zklamání z televizní expozice se teď chce vrátit k původnímu stylu práce – komunitně, s důrazem na sociální sítě a organický růst.
Jedním z hlavních plánů je pak spuštění evropského e-shopu a rozšíření značky do dalších zemí, především do Německa a Polska. Vedle toho chystá navíc Adolphinata i nový typ produktu – kabelky z veganské kůže. „Když chci lidem pořád dávat ručně dělané a kvalitní kabelky, tak potom zkusím sáhnout po nějakém dlouhodobém materiálu, který pochází třeba z Itálie,“ uzavírá podnikatelka.