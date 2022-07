Udělat důležité rozhodnutí? Raději jen pokud technologie Janu Klusoňovi ukazují, že je připravený

Na Karlínských 20 dnes odpovídá Jan Klusoň, CEO Welcome to the Jungle

Do čeho investují, jaký byl jejich první job, kam si rádi zajdou na dobré jídlo či jaký největší fuckup ve své kariéře zažili. Na toto a mnohem více se ptáme zajímavých osobností nejen českého byznysu v rámci nového formátu Karlínských 20. Sled otázek a odpovědí přibližuje osobnosti, o kterých se u nás můžete běžně dočíst, v netradičním světle a dává nahlédnout pod pokličku jejich kariérních úspěchů. Proč Karlínských? Protože právě v této pražské čtvrti sedíme nejen my, ale také celá řada dalších startupů, firem a osobností, které stojí za pozornost.

Po Ondřeji Krátkém z Liftaga, Simoně Zábržové ze Soulmia a Vítu Horkém z Brand Embassy jsme Karlínských 20 položili Janu Klusoňovi, CEO pracovní platformy Welcome to the Jungle. Jaké značce bot je věrný během letních veder i třeskutých mrazů a jaký stroj mu pomohl ušetřit možná i stovky hodin, které by jinak strávil v pražském provozu?

V kolik chodíš spát a kolik toho průměrně naspíš?

Chodím spát mezi desátou a jedenáctou a poslední roky jsem se soustředil na to, abych měl osm hodin kvalitního spánku. S narozením dcery se to změnilo a posledních sedm měsíců záleží primárně na ní, kolik hodin spánku a jak kvalitní ho budu mít.

Jakou aplikaci v telefonu otevíráš ihned po probuzení?

Health Mate a pak hned kalendář. Health Mate mi ukazuje kvalitu spánku a vše ohledně mého zdraví, abych věděl, jak moc jsem odpočatý a připravený na důležitá rozhodnutí. S kalendářem si pak plánuji celý den, mentálně se připravuji na všechny meetingy a na vše, co je během dne třeba.

Ty nejzásadnější nástroje ve tvém telefonu a počítači?

Gmail, Notion, Slack, Looker, WelcomeKit (naše ATS), Monday, Pipedrive, Spotify, kalendář.

Na jakém přístroji pracuješ nejčastěji?

Nejčastěji jako každý od nás z firmy na svém Macbooku, protože mi tam jde práce nejlépe, ale často jednodušší věci řeším i na telefonu.

Jaký outfit nosíš ve většině případů?

Většinou mě můžeš potkat v džínách, šedém triku, pestrobarevných ponožkách a teniskách.

Foto: Welcome to the Jungle Jan Klusoň, CEO Welcome to the Jungle

Co boty? Máš nějaký oblíbený model tenisek?

Mám Conversky asi všech možných typů, barev a na každé roční období.

Pět věcí, které nikdy nesmí chybět ve tvém batohu?

Nabíječka, samočistící láhev na vodu Philips Go Zero UV, powerbanka, sluchátka, nějaká proteinová tyčinka nebo jerky jako rychlý snack.

Jmenuj knihu, kterou bys doporučil všem k přečtení.

Radikální otevřenost: Jak být silným lídrem a přitom neztrácet lidskost od Kim Scott. Věřím, že kdyby si tuto knihu přečetlo více manažerů ve firmách, tak bychom mohli mít všude lepší firemní kulturu a každý by tak mohl být zase o něco šťastnější a současně i úspěšnější.

Jaký film/seriál můžeš vidět klidně tisíckrát a neomrzí tě?

To budou asi Přátelé. Je to super seriál pro jakoukoliv příležitost a pro jakoukoliv náladu.

Jakou hudbu si pustíš pro uklidnění? A která tě naopak nakopne?

Nemám vyloženě vyhraněný žánr a různě to kombinuji dle nálady. Když se potřebuji hodně soustředit, tak většinou volím klasickou instrumentální hudbu. Ale jinak na ostatní příležitosti většinou jedu různě namixované playlisty na Spotify. Mezi moje nejoblíbenější interprety asi patří Mumford & Sons a Elvis Presley.

Odebíráš pravidelně nějaký youtubový či podcastový kanál, potažmo newsletter?

Nic takového nemám. Spíše sleduji ty správné lidi a firmy na sociálních sítích, abych mohl sbírat inspiraci.

Jakou hi-tech novinku chceš mít doma v obýváku, ale ještě ji tam nemáš?

Neřekl bych asi do obýváku, ale nedávno jsem začal s golfem a jsou super hi-tech vychytávky, které mi pomohou monitorovat a zlepšovat moji hru. Od hodinek přes senzory na holích až po monitory celého odpalu. Takže myslím, že to bude moje příští hi-tech vychytávka, kterou si pořídím.

Jaký vůz parkuješ ve své garáži?

Nemáme garáž, ale před domem mám zaparkovaný sedm let starý skútr Piaggio, který mi v pražském provozu ušetřil možná už i stovky hodin času.

Kam si rád zajdeš na dobré jídlo?

Mám oblíbené asi všechny podniky od Ambiente. Každý je jiný, ale v každém si vždy pochutnám a je zde super atmosféra.

Jak sis vydělal první peníze?

Pravděpodobně na brigádě v Jihočeské drůbeži ve Vodňanech. Navěšoval jsem tam kuřata na visuté pásy k dalšímu porcování a s mou výškou mi nejednou nějaké kuře nafackovalo přes obličej.

Co byla ta vůbec nejpodivnější práce, za kterou jsi dostal zaplaceno?

Asi moderování heavymetalového festivalu, kde jsem vůbec nezapadl a byl jsem tak špatný, že na mě přilétl nejeden kelímek s pivem.

Investuješ?

Nejvíc se pokouším investovat do svého vzdělání, aby mi neujel vlak a stále jsem tak mohl držet prst na tepu doby. A do svého zdraví, protože moje tělo je můj nejdůležitější nástroj a byl bych rád, aby fungovalo co nejlépe a co nejdéle. Co se týká financí, tak tam to mám rozhozené od konzervativních pozemků a dluhopisů přes ETF u Fondee až po krypto.

Nejlepší byznysová rada, kterou jsi kdy dostal?

Péče o lidi ve firmě, investice do nich a čas, který jim věnuješ, je to, co v dlouhodobé strategii odlišuje dobré firmy od skvělých.

Jaký největší fail tě potkal v profesní kariéře, na který nyní vzpomínáš s úsměvem?

Asi když jsme natáčeli náborové video „IT lov“ na VŠE v Praze a produkčně jsme si to dali dost na punk. Po natáčení mi přišlo několik trestních oznámení. Vše se ale nakonec vyřešilo, video do teď používám na konferencích jako ukázku jednoho z nejlepších náborových videí na českém trhu a baví strašně moc lidí.

Kdo v Česku tě inspiruje?

Těch by byla spousta a nerad bych jmenovitě na někoho zapomněl. Jsou to všichni, kteří se nebojí budovat něco vlastního, kteří nejdou jen po zisku, ale chtějí i pomáhat společnosti, a všichni ti, kteří mají kuráž roztáhnout křídla a vyrazit se svými projekty i za hranice.