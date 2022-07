Největší profesní fail Simony Zábržové? Když jí na veletrhu ukradli deset tisíc kondomů

Do čeho investují, jaký byl jejich první job, kam si rádi zajdou na dobré jídlo či jaký největší fuckup ve své kariéře zažili. Na toto a mnohem více se ptáme zajímavých osobností nejen českého byznysu v rámci nového formátu Karlínských 20. Sled otázek a odpovědí přibližuje osobnosti, o kterých se u nás můžete běžně dočíst, v netradičním světle a dává nahlédnout pod pokličku jejich kariérních úspěchů. Proč Karlínských? Protože právě v této pražské čtvrti sedíme nejen my, ale také celá řada dalších startupů, firem a osobností, které stojí za pozornost.

Po úvodním díle s Ondřejem Krátkým z Liftaga jsme nyní vyzpovídali Simonu Zábržovou, zakladatelku a šéfku české platformy pro duševní zdraví Soulmio. Jak si vydělala první peníze? Kdo ji inspiruje? A co považuje za svůj největší profesní fail?

***

V kolik chodíš spát a kolik toho průměrně naspíš?

Spát chodím kolem půl jedenácté a spím průměrně sedm a půl hodiny.

Jakou aplikaci v telefonu otevíráš ihned po probuzení?

Gmail, protože miluju ranní novinky, které se dějí v mém startupu.



Ty nejzásadnější nástroje ve tvém telefonu a počítači?

Instagram, Spotify, LinkedIn, mobilní bankovnictví, Signal, Slack, Mapy.cz, Dáme jídlo, Liftago, Netflix.



Na jakém přístroji pracuješ nejčastěji?

Na telefonu. Samsung Galaxy S20.



Jaký outfit nosíš ve většině případů?

Šaty. V jakémkoliv provedení. I v byznyse jsem ráda ženou.

Foto: Nguyen Lavin/CzechCrunch Simona Zábržová, zakladatelka projektu Soulmio

Co boty? Máš nějaký oblíbený model tenisek?

Nemám oblíbený model, ale líbí se mi jednobarevné výrazné tenisky. Na mužích i ženách. Červená, modrá, zelená, hnědá, fialová nebo žlutá. Hned si všimnu a má to pro mě takový skrytý „rajc“.

Pět věcí, které nikdy nesmí chybět ve tvém batohu?

Telefon, malý zápisník na nápady, propiska, balzám na šťavnaté rty a kapesníčky.



Jmenuj knihu, kterou bys doporučila všem k přečtení.

Proč spíme? Tato kniha odkrývá nové, dosud nepublikované poznatky a data o spánku. A kvalitní spánek je opravdu zásadní, není to jen buzzword.

Jaký film/seriál můžeš vidět klidně tisíckrát a neomrzí tě?

Och, tak to bude navždy Hříšný tanec!



Jakou hudbu si pustíš pro uklidnění? A která tě naopak nakopne?

Pro uklidnění poslouchám různé druhy healing music, tibetské zvony, někdy dokonce vážnou hudbu. Vážná hudba má neskutečný potenciál čistit emoce. Co mě nakopne, je rocková hudba a občas nějaký pop. Hudba je pro mě lék na spoustu věcí, takže mé Spotify dostává denně zabrat a ze všech žánrových úhlů.

Odebíráš pravidelně nějaký youtubový či podcastový kanál, potažmo newsletter?

Nemám jeden kanál, mám spíš oblíbené osobnosti, které mě inspirují, a ty sleduji napříč různými kanály.



Jakou hi-tech novinku chceš mít doma v obýváku, ale ještě ji tam nemáš?

Chytrou lampu, která bude mít tak deset druhů osvětlení podle mé momentální nálady.



Jaký vůz parkuješ ve své garáži?

Aktuálně využívám služby logistických startupů, nemám potřebu vlastnit auto. Pro pohyb po Praze je to zbytečné, pro pohyb mimo ni využívám carsharing nebo půjčovny. Podle toho, kam jedu a jak chci působit.



Kam si ráda zajdeš na dobré jídlo?

Na pivo do Lokálu, na pizzu do Wine Food Marketu, na snídani do Marthy’s Kitchen, na oběd do Cafe Louvre, na poke bowl do Bowl Bistro, na večeři v podstatě kamkoliv, ale ne s kýmkoliv.



Jak sis vydělala první peníze?

Brigádou v hotelu. V rámci rodinného byznysu jsem začala pracovat velmi brzy a jsem za to dnes vděčná, protože hodnotu peněz se naučíte nejlépe v praxi.



Co byla ta vůbec nejpodivnější práce, za kterou jsi dostala zaplaceno?

Na brněnském automobilovém veletrhu jsem dělala hostesku pro kondomy značky Pepino. Nezapomenutelná zkušenost!



Investuješ?

Investuji do svého startupu, protože ten se rychle rozvíjí, a tak si teď pro sebe samotnou neumím představit lepší investici.



Nejlepší byznysová rada, kterou jsi kdy dostala?

Naslouchej ostatním lidem, trendům a trhům, ale buď vždy věrná hlavně sama sobě.



Jaký největší fail tě potkal v profesní kariéře, na který nyní vzpomínáš s úsměvem?

Když mi právě na tom brněnském veletrhu ukradli přes deset tisíc kusů kondomů a já jsem to musela řešit s centrálou. Jinak těch failů bylo samozřejmě podstatně víc, ale o tom třeba příště.



Kdo v Česku tě inspiruje?

Leon a Lucie Jakimičovi, Václav Dejčmar, Tomáš Havryluk, Anna Hogenová, Ivo Lukačovič, Tomáš Čupr, Ondřej Fryc, Zdeněk Cendra, Jiří Filemon Fabián, Miloš Čermák, Petra Nulíčková, Karin Fuentesová a moje kolegyně Sandra Fridrichová a Janina Dvořáková.