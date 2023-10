Umělá inteligence dělá dabing. Hráči ji zneužili na erotiku, v Cyberpunku 2077 ale pomohla uctít herce

Uložit 0

Patří k jedné z nejoblíbenějších postav akční videohry Cyberpunk 2077. Viktor Vektor se k hlavnímu hrdinovi či hrdince chová téměř jako otec, vždy se snaží pomoci, občas dá i nějakou tu radu. Viktora je těžké nemít rád. Když v roce 2021 zemřel jeho polský dabér a vývojáři chystali doplněk videohry, kde se sympatický rozparovač znovu objevil i s novými replikami, měli několik možností. Nakonec se rozhodli, že Viktor bude opět mluvit hlasem zesnulého Miłogosta Reczeka. Díky umělé inteligenci.

V září vydané DLC neboli rozšíření s názvem Phantom Liberty zavede hráče opět do Night City, města plného neonů, pouličního zločinu a zlepšováků namontovaných na lidská těla. Právě to mají na starosti rozparovači, technici, kteří umějí nahradit třeba „obyčejné“ srdce supervýkonnou pumpou. Prvním, se kterým se protagonista setká, je Viktor Vektor. A mluví spolu i v novém rozšíření.

Mezi základní hrou a jejím doplňkem ovšem uplynuly v reálném světě tři roky, během kterých polská herecká scéna přišla o Miłogosta „Miłeka“ Reczeka, jenž Viktorovi propůjčil svůj hlas. Herní studio CD Projekt Red se sídlem ve Varšavě proto řešilo, jak naložit s oblíbenou vedlejší postavou. Reczek totiž nestihl Viktora v polské verzi Phantom Liberty namluvit, zároveň si však hráči jeho hlas už dříve oblíbili.

Mikołaj Szwed, který měl polskou lokalizaci na starosti, prozradil, že studio zvažovalo nechat Viktora kompletně namluvit novým hercem – už od prvních vět, které pronese nejen v DLC, ale i celém Cyberpunku 2077. Tím by se však de facto vymazala Reczekova práce. Jako Viktora Vektora si ho můžete poslechnout zde.

Foto: CD Projekt Red Cyberpunk 2077 vyšel před téměř třemi lety

Vývojáři tak nakonec zvolili jinou cestu a vybrali si kyjevský startup Respeecher, který nabízí technologii klonování hlasu, upozornila agentura Bloomberg. „Obrátili jsme se na jeho rodinu s žádostí o svolení vytvořit na základě Miłekova hlasu algoritmus, který by byl použit spolu s výkonem jiného herce, jenž by nahrál nové repliky Viktora Vektora,“ přibližuje celý proces Szwed. Scénář tak namluvil Janusz Zadura, který se podle Szweda „snažil napodobit Miłekův přednes“. Umělá inteligence pak jeho hlas upravila na základě dat, která o Reczekovi nasbírala.

Podobně se i v minulosti někteří filmaři rozhodli, že ve svém snímku zachovají již zesnulého herce či herečku – ať už šlo o Star Wars nebo třeba sérii Rychle a zběsile. Ve světě Star Wars dokonce figuruje i zmíněná technologie od firmy Respeecher. Filmaři ji použili pro finále druhé řady seriálu Mandalorian, kde potřebovali vytvořit hlas mladého Lukea Skywalkera, jehož představiteli Marku Hamillovi je dnes už přes sedmdesát.

Během natáčení sedmého dílu benzínem nasáklé akční série pak zemřel Paul Walker, představitel jedné z hlavních rolí. Tvůrci Rychle a zběsile však přepsali scénář tak, aby příběh jeho postavy dostal smysluplný konec. Poté využili archivní záběry s Walkerem a zhruba 260 dalších zcela nově natočili díky hercovým dvěma bratrům, kterým pomocí počítačových triků nahradili obličej právě tím Paulovým. Oba ale stejně jako v případě rodiny polského herce Reczeka povolili celý nápad.

Právě to je při použití umělé inteligence v herectví či dabérství důležité. AI je totiž v poslední době terčem kritiky nejen ve filmovém průmyslu, ale i v tom videoherním. Herci se obávají, že by se mohla naučit napodobovat jejich výkony tak, až by její projev byl k nerozeznání od skutečného člověka. Což by jednak dotyčného obralo o práci a jednak by hrozilo, že jeho naklonovaný hlas bude i přes nesouhlas namlouvat třeba rasistické věty nebo pornografii.

Své o tom vědí třeba herci, jejichž hlasy zazněly ve dvanáct let starém, ale stále populárním RPG Skyrim. Obzvlášť pak mezi moddery, kteří vydávají vlastní úpravy a doplňky videohry. Letos v létě ale několik herců pobouřilo zjištění, že jejich hlasy využili i ti fanoušci, kteří vyrábějí erotické mody. A to právě díky umělé inteligenci, která posbírala data a bez svolení dabérů vytvořila několik falešných, ale sexuálně explicitních dialogů. Známý herec Richard Epcar na to na sociálních sítích jen lakonicky reagoval: „Co to je, ku*va?“

Na hrozbu zneužití umělé inteligence v minulosti upozorňovali i další videoherní herci. Mezi nimi Jennifer Hale, která stojí za nespočtem postav včetně velitelky Shepardové v trilogii Mass Effect, nebo „Solid Snake“ David Hayter. „Kdybych vzala třeba váš obličej a použila ho k propagaci svého produktu bez vašeho svolení, zažalovali byste mě do posledního centu. A po právu. To samé platí pro náš hlas,“ řekla letos v létě Hale v rozhovoru pro server Eurogamer. „S hlasem je to jako s jinými věcmi. Nějakou dobu byl teď přehlížen a každý si myslí, že má na něj právo, ale není to tak. A já věřím, že soudní systém to jednoznačně potvrdí. Jen to chvíli potrvá,“ dodala.