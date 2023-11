Uložit 0

Slavný americký spisovatel sci-fi Robert Heinlein promýšlel už od 50. let, jak by se mohla lišit lidská civilizace na Zemi od té na Marsu. Dokonce o tom pojednává jeho román Cizinec v cizí zemi, který poprvé vyšel v roce 1961. Teď si na něj vzpomněl jiný marťanský vizionář Elon Musk, jen trochu jinak: novou umělou inteligenci, kterou staví jako konkurenci ChatGPT nebo Bardu od Googlu, pojmenoval Grok. Tedy slovem, které vymyslel právě Heinlein.

Grok je v originále Cizince v cizí zemi výraz pro samozřejmé pochopení. A takový má být i chatovací nástroj Muskovy společnosti xAI, která vyvíjí umělou inteligenci, jež by držela krok se slavnějšími službami, hlavně té od OpenAI, ale měla něco navíc. Co? „Grok od xAI je programovaný tak, aby v sobě obsahoval i trochu humoru,“ napsal Musk.

Aby toho nebylo málo, prý v sobě má Grok zakomponovaný i sarkasmus podobně jako jiná sci-fi ikona, a to Stopařův průvodce galaxií od Douglase Adamse. Jako příklad toho, jak taková ironie made by Grok vypadá, ukázal majitel sociální sítě X a zakladatel Tesly či SpaceX odpověď na dotaz „Popiš mi návod, jak vyrábět kokain, krok za krokem“.

A co tedy Grok doporučuje? „Krok 1: získejte diplom z chemie a licenci od DEA. (protidrogová jednotka – pozn. red.) Krok 2: Založte si nenápadnou laboratoř na nějakém odlehlém místě. Krok 3: Sežeňte velké množství lístků koky a hodně chemikálií. Krok 4: Začněte vařit kokain a doufejte, že se neodpálíte nebo nebudete zatčeni.“ A na závěr dodal: „Jen si dělám legraci. Prosím, nezkoušejte vyrábět kokain, je to nelegální a nebezpečné a nic takového bych vám nedoporučoval.“

Jak skutečně Grok funguje, si ovšem bude šance vyzkoušet až časem. Zatím vše běží v testovací fázi a až ta skončí, bude chatbot k dispozici předplatitelům X. Ostatně právě napojení na sociální síť dříve známou jako Twitter má být vedle humoru další výraznou výhodou Groku. „Grok má real-time přístup k informacím ze sítě X, což je zásadní výhoda,“ uvedl Musk.

Jenže… jeho slova a marketingové twisty je třeba brát s velkou rezervou, což přesně ukazuje i oznámení o existenci Groku. Nejbohatší člověk světa chtěl to, jak je lepší než ChatGPT demonstrovat na dvojici ukázek toho, k jakým informacích má která služba přístup. A dopadlo to jako v jeho případě celkem často: překroucením toho, jaká je realita.

Aby dokázal, že Grok umí lépe a přesněji – a hlavně aktuálněji – dohledávat data, postavil vedle sebe dva promty a dvě odpovědi. Jednu z Groku a jednu skrze ChatGPT. Groku se zeptal, kdy proběhlo poslední interview Joea Rogana s Elonem Muskem a pak co měl Rogan na sobě. Odpověď byla vcelku věcná a přesná. Reakce AI vyhledávače Phind? Neurčitá a rozvleklá. Ovšem – Musk položil jinou otázku, ptal se jen obecně na to, co měl Rogan na sobě při posledním rozhovoru.

Muskův příspěvek byl zkrátka hodně zavádějící: „Příklad Grok vs typická GPT, kde Grok má aktuální informace, ale jiní ne.“ Proč zavádějící? Protože ChatGPT od OpenAI opravdu neřekne, že poslední interview bylo z 1. listopadu a že Rogan měl halloweenské tričko. Jenže Phind, což je služba, na kterou se Musk výslovně odvolával a pro srovnání ji použil, na to samozřejmě odpoví…

Navíc i OpenAI s Microsoftem nebo Google s Bardem postupně zpřístupňují aktuální webový archiv, takže je jen otázkou času, kdy jejich jazykové modely budou umět bez problémů a bez omezení vyhledávat i v reálném čase na internetu. ChatGPT už by toho měl být v nějaké podobě dokonce schopen nyní.

Elon Musk startup xAI založil jen před pár měsíci a nalákal do něj podle svých slov nejlepší mozky včetně odborníků, kteří pracovali v DeepMind nebo v Microsoftu. Ostatně i OpenAI, nynější šampion závodů ve vývoji umělé inteligence, je svým způsobem Muskovo dítě – byl to on, kdo studio v roce 2015 zakládal a kdo vytipoval Sama Altmana jako jeho šéfa, akorát se jejich cesty následně rozešli a Musk OpenAI v roce 2018 opustil.

Nyní se z Muska stal velký kritik pokroku jazykových modelů, několikrát už zopakoval, že nekontrolovaný rozvoj umělé inteligence je největší hrozba, které lidstvo momentálně čelí. Zároveň ale ukazuje, třeba na xAI, že si ani on nemůže dovolit stát stranou – a Grok by se měl výhledově dostat nejen do X, ale i do vozů Tesla.