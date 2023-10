Pokorná umělá inteligence pro lidi. Jsou jí dva roky, má cenu stovek miliard a vyléčí i kryptovýbuch

Uložit 0

Když se řekne startup a umělá inteligence, většinou se vybaví OpenAI se svým nástrojem ChatGPT a generátorem obrázků Dall-E. Čím dál víc je ale slyšet i o projektu Anthropic, za kterým stojí titíž lidé, kteří pomáhali stvořit OpenAI, jak ho známe dnes. Pak se ale zalekli, čemu napomáhali, a vydali se na vlastní, pokornější cestu. Ovšem opět zalitou miliardami dolarů.

Pár měsíců předtím než loni v listopadu (ne)slavně zkolabovala kryptoměnová burza FTX, udělal její zakladatel Samuel Bankman-Fried jednu z mnoha svých investic. Při těch obvykle rozhazoval peníze klientů, kam se mu zrovna zamanulo, a proto to s jeho kdysi vzývaným projektem dopadlo tak, že mu dnes u soudu hrozí až 115 let za mřížemi.

Tohle ale bylo něco jiného – se svou přítelkyní a zároveň šéfkou spřízněného fondu Alameda Research a dalšími spolupracovníky dal dohromady přes 500 milionů dolarů a svěřil je sourozencům Daniele a Dariovi Amodeiovým a jejich startupu Anthropic. Asi to nebyl původní záměr, ale dnes díky tomu jeho věřitelé dost možná dostanou zpět nemalou část peněz, které jim FTX dluží. Jde o miliardy dolarů.

O Anthropicu se v posledních týdnech a měsících hovoří jako o nejvážnějším vyzyvateli OpenAI ve vývoji obecné umělé inteligence. Ostatně právě jeho zakladatelé, čtyřicetiletý Dario Amodei a jeho o pět let mladší sestra Daniela, byli do roku 2019 klíčovými zaměstnanci OpenAI. Dario vedl tým, jenž vyvíjel chatbota GPT, a Daniela měla na starost bezpečnost. Protože jim ale přišlo, že šéf firmy Sam Altman žene společnost příliš bezstarostným tempem a že mu začíná až moc jít o zisky, rozhodli se z ní odejít.

V Antrhropicu, který oficiálně odstartovali předloni, si opatrnost zakódovali do podnikové DNA. Ostatně když v létě vyšla v deníku New York Times rozsáhlá reportáž, autor Kevin Roose v ní popisoval, jak mnoho zaměstnanců bere svou práci opravdu vážně a vnímají se jako svého druhu Robert Oppenheimer, který pomáhal sestrojit jadernou bombu. A tedy jako někdo, kdo v rukách třímá potenciálně ohromnou moc a má z jejích následků reálné obavy.

Titulek článku mluvil za vše: „Inside the White-Hot Center of A.I. Doomerism“ (česky by se dalo volně přeložit jako Jak to vypadá v místě, které žhne a varuje před hrozbou zkázy způsobenou umělou inteligencí). Vlastně už název startupu je dostatečně výmluvný – slovo antropický přeneseně znamená zaměřený na člověka nebo člověkem způsobený.

Tvůrci Anthropicu jsou sice zjevně velmi opatrní a svou firmu od začátku budují jako veřejně prospěšnou společnost, to jim ale nebrání přitahovat k sobě enormní pozornost. A také enormní finanční prostředky. Vyvíjejí totiž konkurenci k ChatGPT, která má být bezpečnější, zodpovědnější, nebude trpět předsudky ani u ní nebude hrozit, že někoho urazí. Už jí dokonce dali jméno Claude a je k dispozici pro uživatele z USA a Velké Británie. Pracuje na ní tým bezmála 200 lidí, ústředí firmy je – jak jinak – v San Francisku. A právě ze Silicon Valley a západního pobřeží USA se rekrutují i investoři. A že jich je.

Do konce letošního srpna nabral Anthropic 1,5 miliardy dolarů a peníze do něj poslaly i investiční fondy Spark Capital a Andreessen Horowitz, venture rameno softwarového gigantu Salesforce, jihokorejský SK Telecom a také Alphabet, mateřská společnost Googlu, která Amodeiovým a spol. poskytla mimo jiné výpočetní výkon na svých serverech. Jenže z podzimem přešly investice na vyšší rychlostní stupeň: nejprve Amazon oznámil, že plánuje Anthropicu poslat až čtyři miliardy dolarů a Google před pár dny přihodil další až dvě miliardy dolarů.

Ve srovnání s OpenAI, která zkraje roku dostala od Microsoftu injekci ve výši deseti miliard dolarů, to je pořád relativně málo, ale ukazuje se, že na poli umělé inteligence se rýsují hlavní vyzyvatelé: a kromě gigantů typu Google (ten má i vlastní projekt Bard), Amazon, Microsoft, Nvidia či Apple to budou právě ještě jim blízké startupy OpenAI a Anthropic. Ostatně když chtěla americká viceprezidentka Kamala Harrisová ujistit, že se vývoj AI neubere nežádoucím směrem, povolala do Bílého domu letos v létě právě šéfy těchto společností včetně Daria Amodeia.

Aktuální investiční přetahovaná o Anthropic má vedle firmy samotné ještě dalšího vítěze, respektive další vítěze. A těmi jsou právě věřitelé zkrachovalé kryptoburzy FTX. Po spanilé jízdě Sama Bankmana-Frieda (známého též pod iniciály SBF) zůstalo zhruba devět miliard dolarů dluhů, kvůli čemuž pravděpodobně stráví zbytek života ve vězení. Pokud se ale naplní investiční přísliby, podstatná část dluhu by mohla být smazána díky podílu v Anthropicu, který převyšuje deset procent.

Když FTX před rokem zkrachovalo, insolvenční správce minoritu v AI startupu odhadl na 500 milionů dolarů – šlo o propočet, který víceméně odpovídal tomu, kolik do firmy SBF poslal. Ještě na začátku roku 2023, když do Anthropicu vstupoval Google, měl podnik hodnotu mezi čtyřmi a pěti miliardami dolarů. To byl, řekněme, březen.

A nyní? Podle serveru The Information je aktuální valuace mezi 20 a 30 miliardami dolarů, tedy 500 miliard korun a víc. A dá se očekávat, že strmě poroste dál, ostatně OpenAI se nyní cení až na 90 miliard dolarů a v lednu to byla třetina. Jestliže obecně platí, že venture kapitálový trh je nyní v útlumu, oblast umělé inteligence je výjimkou potvrzující pravidlo.

A pokud to půjde tímto tempem dál, správci toho, co po FTX zůstalo, by se mohli zajímavě zahojit. Nebude náhoda, že původně zvažovaný proces prodeje majetkového podílu v Anthropicu zastavili a nyní vyčkávají, jak se situace vyvine. Symbolicky by tak mohlo dojít k naplnění ideje efektivního altruismu, jejímž velkým podporovatelem měl být SBF a jejíž hodnoty jsou prý široce sdílené i uvnitř Anthropicu. O co jde? Že tak nějak všechno, co vyděláte, rozdáte…