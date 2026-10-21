Umělá inteligence za nás umí i nakoupit. Proč jí ale Češi zatím nechtějí svěřit platební kartu?
AI při nakupování používají dvě třetiny Čechů, zaplatit kartou by ji ale nechalo jen 15 %. Visa chystá opatření, aby AI nakupování bylo bezpečné.
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„Chci strávit romantický víkend někde ve Francii se svojí ženou.“ Jedna věta do chatu a umělá inteligence nabídne termíny, destinace i konkrétní hotely. Místo proklikávání filtrů a srovnávačů stačí obyčejná konverzace. Stejně tak Češi hledají novou televizi, porovnávají ceny drogerie nebo si sestavují týdenní nákup.
Umělou inteligenci při rozhodování o nákupu využívá podle aktuálního průzkumu společnosti Visa 64 procent dotázaných. Dotáhnout s ní nákup až do konce by ale chtěl jen zlomek lidí. „Pokud se Čechů zeptáme, kolik z nich by nechalo ten nákup umělou inteligencí dnes dokončit včetně platby, tak jich pouze 15 procent odpovídá, že by to tak skutečně udělalo,“ říká Petr Polák, country manager společnosti Visa pro Českou republiku.
AI je tak pro většinu lidí hlavně poradce. „Hledají tu nejvýhodnější cenovou nabídku v rámci internetu a chtějí si ji porovnat případně s nějakou alternativou,“ popisuje Polák. V praxi tak AI z velké části přebírá roli, kterou dřív měly vyhledávače.
Na scénu teď ale přicházejí takzvaní AI agenti. Zatímco běžný chatbot odpoví na otázku a tím jeho práce končí, agent dostane úkol a sám ho dotáhne do konce. „Teď už to není o tom, že položím otázku a dostanu odpověď, ale na AI už něco deleguju,“ vysvětluje technologický expert a podcaster Petr Mára.
Co agenti umí, přitom podle Máry ví jen zhruba každý desátý uživatel AI. V praxi to může vypadat třeba tak, že agentovi zadáte, ať zjistí, kde mají skladem hodinky, které jinde nejsou k mání. On sám projde obchody v okolí, porovná dostupné varianty a rovnou nabídne objednávku nebo rezervaci. Právě v tomhle bodě by mohl i zaplatit. „AI agent se od dnešního asistenta liší tím, že nemusí pouze nabídnout doporučení. Na základě pokynů uživatele může vyhledat produkt, porovnat možnosti a následně pomoci uskutečnit nákup,“ říká František Jungr, produktový ředitel společnosti Visa pro střední a východní Evropu.
První vlaštovku přitom najdeme i v Česku. Například český online supermarket Rohlík má vlastního AI asistenta, se kterým můžete nákup nejen sestavit, ale i rovnou zaplatit. „Řeknete mu, že večer chcete vařit boloňské špagety, a on vám řekne: Máte u mě uloženou kartu, chcete ji použít pro platbu?“ popisuje Jungr. Funguje to ale jen v uzavřeném prostředí daného obchodu. Karta je tam uložená jako takzvaný token, tedy její digitální obraz, který nikde jinde nefunguje. Kdyby se asistent pokusil nakoupit jinde, platba by neprošla.
Podle společnosti Visa jsou lidé nejotevřenější u běžných nákupů, kde znají své preference a opakovaně vybírají podobné zboží. Drogerii nebo potraviny by AI nechali nakoupit spíš než elektroniku nebo oblečení. Rozhoduje hlavně bezpečnost, kterou Češi při placení online staví na první místo, daleko před jednoduchostí nebo rychlostí. Aby lidé nechali své AI agenty i platit, musí být podle Jungra jasné, za koho agent jedná, co smí a jestli se drží pravidel, která mu nastavil člověk.
Podobně jako u Apple Pay nebo Google Pay nemá agent podle společnosti Visa dostat skutečné číslo karty, ale jen token vázaný na konkrétního agenta. K tomu si člověk bude moct nastavit vlastní limity, podobně jako je dnes zná z bankomatu nebo plateb u obchodníků.
Visa počítá s tím, že právě AI agenti budou do nakupování zasahovat stále častěji, e-shopy ale musí poznat, že u nich nakupuje ověřený agent, ne někdo, kdo se z nich snaží vylákat zboží. Visa právě proto chystá nástroj, který ověřené agenty odliší od ostatního automatizovaného provozu. Když se objeví problém, má platit to, co lidé znají z karet, včetně reklamace platby. U nákupu přes agenta k tomu přibude záznam o tom, kdo, kdy a v jaké výši nákup schválil.
Počáteční nedůvěra přitom není nic nového. Podle Jungra lidé stejně tak váhali, když přicházely bezkontaktní platby nebo placení mobilem. Obava se tak podle něj na začátku nejspíš objeví i tentokrát.
Petr Mára počítá s tím, že si lidé budou důvěru k agentovi budovat postupně, krok za krokem. „Nejdřív mu dáte přístup k e-mailu a zjistíte, že vám nezačal rozesílat nesmyslné e-maily nebo mazat vaši složku s inboxem. Nějakou dobu s tím budete pracovat a tu důvěru postupně posunete dál,“ říká.
Kdo je nejvíce otevřený těmto možnostem, naznačují rozdíly mezi generacemi. Mezi lidmi do 29 let používá AI při nakupování 84 procent. „U generace baby boomers je to pouze 47 procent. Je vidět, že u mladých je obliba využívání umělé inteligence dramaticky vyšší,“ dodává Polák. Že AI agenti začnou nakupovat i platit, je podle společnosti Visa otázka spíš měsíců než let.