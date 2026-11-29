Nike přišlo o miliardy i status cool značky. Na výsluní ho má vrátit sport, kterému kraluje 20letý kluk
Nike klesají tržby a mladí Američané stále častěji sahají po oblečení od konkurence. Zpátky do jejich šatníků se chce dostat díky spojení s F1.
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Nike klesají tržby a pomalu mu odrůstá i jedna z jeho největších výhod. Když si totiž běžný teenager vybíral, co bude nosit, byla sázka na fajfku dlouhé roky skoro samozřejmost. Dnes musí značka z Oregonu čím dál častěji vymýšlet, proč by po ní měl sáhnout znovu. Pro odpověď si jde do Formule 1, kde se o tom, co mají jezdci na sobě, mluví ještě dřív, než vůbec nastoupí do auta. A právě těch pár kroků před startem může být pro Nike z celého závodního víkendu nejzajímavějších.
Nike zažilo nejprudší sešup v roce 2025, kdy skupině spadly tržby o desetinu. V následujícím roce, který uzavřelo letos v květnu, ztrátu nedohnalo. A první čtvrtletí nového fiskálního roku přineslo další pokles, když od června do srpna skupina utržila 11,2 miliardy dolarů, meziročně o čtyři procenta méně. Zvlášť slabé místo přitom představuje prodej lidem, kteří si pro fajfku přijdou přímo k Nike. Ve vlastních kamenných obchodech značce tržby klesly o pět procent, na jejích digitálních kanálech dokonce o třináct.
To jsou zarážející čísla, která by snad nikdo ještě před několika lety netipoval. Jenže je to realita – a snad nejlíp je to vidět na tom, co dnes chtějí nosit američtí teenageři. Když se jich investiční banka Piper Sandler před třemi roky ptala na oblíbenou značku oblečení, Nike jmenovalo 35 procent z nich. Letos na podzim už jen každý čtvrtý. U bot je ten ústup ještě výraznější, z 61 na 45 procent. Sice v obou kategoriích pořád vítězí, jen už si pod ním čím dál méně mladých lidí představí něco, co by chtěli mít na sobě.
Když si dnes mladí Američané vybírají oblečení, stále častěji u nich bodují třeba Hollister nebo H&M. A v botách Nike přibyla konkurence i z míst, odkud by ji ještě nedávno čekal málokdo – švýcarské On už zaujalo nejen americké teenagery, ale i Kyliana Mbappého, který k němu po dvaceti letech přešel právě od Nike. Změnit kurz má Elliott Hill, dlouholetý manažer firmy, kterého si Nike před dvěma lety vytáhlo z důchodu. Pod jeho vedením chce omezit závislost na několika osvědčených klasikách a dát víc prostoru novinkám vyvíjeným přímo se sportovci, kteří si při tréninku nejlíp všimnou, co by šlo udělat jinak.
Jedním ze sportů, kde si to Hill hodlá vyzkoušet, je poněkud překvapivě Formule 1. Od příští sezony bude Nike oblékat zaměstnance šampionátu na závodech po celém světě, s jezdkyněmi ženské série F1 Academy bude vyvíjet sportovní vybavení a pro fanoušky chystá vlastní kolekce oblečení, bot a doplňků. Právě tato část dohody by přitom mohla mít pro americkou značku největší dosah. Zatímco počet lidí, kteří potřebují něco na sebe do kokpitu, je poměrně omezený, pěkná závodní bunda se dá unosit i v tramvaji.
Jak mladou tvář dnes F1 má, ostatně nejlíp ukazuje její nový mistr světa. Kimi Antonelli si letos v Mexiku dojel pro titul ve věku 20 let a 68 dní, dřív než kdokoliv v historii šampionátu. Pro Nike je na tom trochu pikantní, že mladý Ital závodí za Mercedes, a v týmových barvách tak nosí tři pruhy Adidasu. Jenže právě sázka na celý šampionát má pro Nike jednu výhodu. Aby oslovilo generaci, která má k úřadujícímu mistrovi světa věkem blíž než k leckteré vlastní sportovní ikoně, nemusí ho ani samo oblékat.
Málokterý sport k tomu dnes nabízí tak dobré podmínky. Joey Khong, který ve výzkumné společnosti Mintel sleduje spotřebitelské trendy, pro server CNBC popsal, jak formule postupně prorostla do světa módy, hudby a celebrit. I ten, kdo v neděli neviděl jediné předjetí, tak může docela dobře vědět, v čem Lewis Hamilton dorazil do paddocku. A pro mladé fanoušky je to regulérní součást podívané. Když se loni F1 a Motorsport Network ptaly, jak důležitou roli v jejich vztahu k závodům hrají móda a styl, mezi dotázanými z generace Z jim přisoudilo důležitost 58 procent.
Nike si navíc vybralo trochu jinou cestu než jeho dva velcí rivalové. Adidas obléká Mercedes i Audi, Puma má dlouholeté partnerství s Ferrari a s ním i přístup k fanouškům, kterým se v šatníku vždycky najde místo na trochu červené. Nike se domluvilo přímo s formulí – a pro jeho návrháře to znamená docela zajímavou volnost. Mohou se inspirovat atmosférou konkrétní velké ceny a udělat kolekci, kterou si ve stejném obchodě pořídí příznivec Ferrari i McLarenu. Navíc mají s každou další zastávkou kalendáře důvod zkusit něco jiného.
Tady by se Nike mohla hodit jedna poněkud draze nabytá zkušenost. Jak pro server BBC vysvětlil analytik sportovního maloobchodu Matt Powell, firma si část problémů přivodila ve chvíli, kdy začala ve velkém prodávat i modely, po kterých lidé toužili právě proto, že se na každého nedostalo. U jordanek to ostatně připustil i sám Hill. Závodní víkend má v tomhle ohledu jednu výhodu – začne v pátek, skončí v neděli a u limitované kolekce věnované jedné velké ceně celkem dává smysl odolat pokušení poslat v pondělí do obchodů další várku.
O něco méně nápadná příležitost se skrývá ve zmíněné F1 Academy. Mezi účastníky loňského průzkumu, kteří začali formuli sledovat teprve nedávno, tvořily ženy tři čtvrtiny. A ze všech oslovených fanynek už jich 42 procent sledovalo také samotnou ženskou sérii. Nike tak může budovat vztah s jezdkyněmi, které mají kus kariéry ještě před sebou, a s publikem, které si právě vybírá, komu bude fandit. V tom už se ostatně kdysi docela dobře vyznalo. Když podepsalo Michaela Jordana, neměl za sebou v NBA jediný odehraný zápas.
Jestli se mu podaří něco podobného i tentokrát, samozřejmě nikdo nezaručí. Podle Khonga by bylo přehnané čekat, že firmě velikosti Nike samotný prodej formulového oblečení zásadně změní byznys. Zajímavější bude, jestli závody přimějí lidi podívat se i na zbytek nabídky. Vyprodat mikinu během velké ceny mezi fanoušky, kteří už mají lístek na tribunu, je pro Nike dobrý obchod. O dost víc by pro něj znamenalo, kdyby se v té mikině někdo v pondělí objevil ve škole a spolužák, kterého formule vůbec nezajímá, se ho zeptal, kde ji koupil.