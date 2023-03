Umělá inteligence změní hledání na internetu i trh s digitální reklamou, říká expert Microsoftu

Nástup umělé inteligence do mainstreamu podle různých expertů otevírá dveře nejen novým příležitostem v práci nebo ve vzdělávání, ale také výzvám spojeným s etikou, bezpečností nebo udržitelností. Změnit by mohl i to, jak hledáme informace na internetu. Podoba webového hledání je totiž desítky let stejná, říká v rozhovoru pro CzechCrunch ředitel produktů umělé inteligence Microsoftu pro střední Evropu Dima Turchyn. Nová verze prohlížeče Bing od Microsoftu se tak snaží o změnu. Informace člověku sepíše do souvislých vět a v budoucnu by teoreticky nemusel navštívit jedinou webovou stránku.

Microsoft a OpenAI, to je spojení, které funguje už od roku 2019. Vzhledem k tomu, co se na poli umělé inteligence (AI) v současnosti děje, to vypadá, že to je plodná spolupráce. Na začátku letošního roku navíc Microsoft do OpenAI, která stojí za populárním textovým generátorem ChatGPT, poslal další investici ve výši deseti miliard dolarů. Firma zabývající se vývojem umělé inteligence nedávno představila nový jazykový model GPT-4, který má být opět o poznání schopnější. Stále ovšem platí, že je třeba jeho práci kontrolovat. Textové generátory totiž někdy takzvaně halucinují, tedy píší nepravdy, navíc velmi přesvědčivým způsobem.

Tento problém se Microsoft snaží zmírnit. Nejnovější jazykový model GPT-4 integroval do nové verze svého webového vyhledávače Bing a technologii kombinuje s vlastní, která je specializovaná na hledání informací na webu. Funkce nazvaná Chat tak uživateli dokáže výsledky hledání ukázat v souvislém textu s odkazy na jednotlivé stránky. Společnost také dlouhodobě pracuje s principem zodpovědného vývoje AI. Od spuštění Bing překonal hranici 100 milionů denních uživatelů, což je zhruba desetina oproti Googlu, provozovateli největšího internetového vyhledávače. Ten s vydáním svého modelu na veřejnost čekal delší dobu než Microsoft, nicméně odpověděl minulý týden zpřístupněním svého textového generátoru Bard.

Pokud by lidé při hledání na internetu nemuseli v budoucnu navštěvovat jednotlivé stránky přímo, bude to podle Turchyna mít zásadní význam pro provozovatele webů, jejichž příjem se často odvíjí od návštěvnosti. „Je možné, že nás čeká proměna reklamního trhu,“ říká Turchyn. V rozhovoru pro CzechCrunch také vysvětluje, proč umělá inteligence podle něj lidskou práci nenahradí, ale doplní, nebo jak na AI reagují klienti Microsoftu.

Už nějakou dobu je venku aktualizovaný vyhledávač Bing, který ve spolupráci s textovým generátorem ChatGPT umí výsledky zobrazit v souvislém textu s odkazy na webové stránky, místo klasického seznamu webů. Přístup k vyhledávači jste také umožnili z hlavní lišty operačního systému Windows 11. Když to člověk pozoruje, tak to vypadá, že člověk za chvíli při hledání na internetu nebude muset navštívit jedinou webovou stránku.

Popisujete to přesně tak, jak to vnímám já. Hledání na internetu se dlouhá léta nezměnilo. Je třeba říct, že účelem samotného ChatGPT není vyhledávání přesných aktuálních informací. Už když přišel na trh, mě ovšem zajímalo, kdy je bude schopný hledat a pracovat s nimi. A teď tu máme nový Bing, který přesně to umí. Kombinuje technologii ChatGPT od OpenAI s naším novým modelem pro rating odpovědí, který nazýváme Prometheus, což je AI model určený speciálně pro internetové vyhledávání.

ChatGPT využíváme, abychom pochopili, na co se uživatel ptá. Pak zapojujeme Prometheus k hledání relevantní odpovědi a přiřazení odkazů na webové stránky. Dám příklad. Mimo práci se zajímám o portrétní fotografii a nedávno jsem hledal informaci, jestli má konkrétní fotoaparát určitou funkci. Bing Chat (název služby, přes kterou je v prohlížeči Bing umělá inteligence k dispozici – pozn. red.) mi tuto informaci rovnou napsal a zároveň mi ukázal, kde ji na přístroji nastavím. Potenciál je i ve vyhledávání byznysových informací, například když potřebujete najít konkrétní údaj v rozsáhlých dokumentech.

Takže teoreticky za chvíli opravdu nebudu muset jako uživatel navštívit konkrétní webovou stránku? Co taková změna může znamenat pro provozovatele webů, kteří jsou na návštěvnosti svých stránek do velké míry finančně závislí?

Je možné, že nás čeká proměna reklamního trhu. Když si dnes kupujete novou věc, v drtivé většině případů jdete hledat vše potřebné na internet. Stejně tak, když mi doma něco nefunguje a potřebuji to rychle opravit, najdu si návod online. Ovšem než se k němu dostanu, vyskočí na mě reklama a mezitím mi v koupelně vytéká voda z pračky na podlahu. Reklama musí být lépe zacílená a v tom má náš Bing velký potenciál. Představte si, že si kupujete novou televizi a chcete vědět, jestli se vám vejde do kufru auta. Bing vám jednak poskytne relevantní odpověď – ano, vejde, ne, nevejde. A nabídne vám reklamu, že si televizi můžete koupit tady a že v tomto obchodě na ni dostanete slevu. Bude to pro obě strany zkrátka efektivnější a relevantnější.

Klíčové pojmy o AI Algoritmus

Přesně definovaný postup, procedura nebo matematický návod, který určuje, jak vyřešit určitý problém nebo vykonat určitou úlohu. Algoritmus obsahuje krok za krokem popsané instrukce, které vedou k dosažení požadovaného výstupu z daného vstupu.

Proces získávání a analyzování velkého množství dat s cílem objevovat skryté vzorce, závislosti a informace.

Algoritmus nebo model strojového učení, který dokáže předpovědět, jaké bude nejpravděpodobnější slovo nebo věta následovat po zadané sekvenci slov. Tento model může být natrénován na velkém množství dat v určitém jazyce a poté může být použit pro generování textu, překlad nebo rozpoznávání řeči.

Společnost původně založená Elonem Muskem kvůli tomu, aby hledala cestu k obecné umělé inteligenci. Dnes se však zaměřuje na rozvoj jazykových modelů a generativní umělé inteligence, klíčovým investorem je Microsoft. Zdroj: Slovníček AI od CzechCrunche

Co pro Microsoft jako pro velkou technologickou firmu vůbec znamená ten rychlý vývoj v umělé inteligenci z poslední doby? Je tohle moment, kdy se rozdávají nové karty?

Myslím, že do roka do dvou se celý informační svět úplně změní. On už se mění. Je to také příležitost i pro firmy. Věříme, že máme nejlepší cloudové služby pro byznys, jsme v dobré pozici, abychom jim nabídli prvotřídní kvalitu. Vyhledávání na internetu je ale jen jedna z mnoha oblastí. Prémiová verze naší komunikační platformy Teams už dokáže přepsat hovor. Chytré funkce jsou nyní už také k dispozici i v Microsoft Office. Umělá inteligence je zkrátka tady, nástroje si už může vyzkoušet každý a není důvod, proč tuto technologii nevyužívat. Přičemž využívat je právě to důležité slovo. AI je pomocník, který slouží lidem, není tu proto, aby je nahradil. Práci jim zefektivní, ulehčí. Je ale třeba dodat, že všechno se musí dít zodpovědně.

Jaký zájem o produkty na bázi umělé inteligence v poslední době sledujete?

Nárůst je obrovský. Jednak jsou to například služby státní správy pro komunikaci s občany nebo nástroje pro lékaře, kteří už nebudou tolik zatíženi psaním zpráv a budou se moci více věnovat samotným vyšetřením nebo jim to pomůže s rešerší. V našich cloudových službách ale nemáme jen model od OpenAI, to je jen jedna služba z mnoha. Máme například i vlastní službu pro shrnutí textu, převod mezi mluvenou řečí a textem, extrakci textu z formulářů nebo pro překlad. I v dalších AI službách, včetně modelů OpenAI, vždy dále pracujeme a nastavujeme je tak, aby odpovídaly požadavkům pro dané použití.x

Zmínil jste zodpovědnost. Jak zajistit, aby vývoj a použití těch modelů takové skutečně byly?

Všechny naše produkty včetně Azure OpenAI (služba Microsoftu, která poskytuje přístup k velkým jazykových modelům – pozn. red.) stavíme od začátku s ohledem na zodpovědnost. Principu říkáme Responsible by Design. Naše produkty vyvíjíme tak, aby fungovaly v určitých limitech. Občas se objevují články o tom, jakou chybu ten a ten program napsal, a někomu to přijde směšné. Ale my chybu identifikujeme a za pár dní už ji vyhledávač neudělá.

Nejdůležitější otázkou pro nás tedy není to, jak rychle můžeme nějaký program nasadit, ale jak ho zavést zodpovědně. Jsem v Microsoftu členem komise, která se právě tímto zabývá a prověřuje použití AI u každého zákazníka. Teprve po důkladné kontrole mu poskytneme přístup k technologii. Nové systémy, jako je ChatGPT, sice generují něco, pro co jsme je trénovali, ale zároveň jsou schopné tvořit i nečekané věci. Jsou totiž trénované na velkém objemu dat.

Foto: Midjourney/CzechCrunch Umělá inteligence možná změní reklamní trh

Pojďme detailněji popsat, jak takové trénování velkého řečového modelu vypadá.

První fáze je interní, kdy testujeme ve firmě. Po nějaké době tréninku se ladí už jen určité části modelu. Bing nyní máme v beta verzi, což znamená, že je sice k dispozici veřejně, ale stále se trénuje. Je za tím i velká hardwarová náročnost. Jde i o to, že počítačové komponenty musejí být v dané síti vzájemně dostatečně kvalitně propojené. Zároveň v Microsoftu řešíme i to, aby programy měly co nejmenší vliv na životní prostředí.

Bing jste tedy vypustili ven. Na druhou stranu například Meta, která vlastní model vyvíjí také, ho zatím na rozdíl od konkurence na veřejnost nepustila. Podle čeho se rozhodujete, kdy se od interního testování posunout a ten nástroj zpřístupnit veřejnosti?

To je dobrá a velmi těžká otázka. Je třeba rozlišovat samotný model ChatGPT od OpenAI a tu technologii implementovanou v našich produktech. V Microsoftu s našimi principy zodpovědné AI klademe důraz na to, aby data a algoritmy byly zodpovědné již během vývoje. Bohužel z podstaty této technologie nikdy nebudeme dopředu stoprocentně vědět, co vygeneruje. Máme velkou zkušenost, jak s tím pracovat u Bingu jako se součástí modelu Prometheus. Používáme i různé filtry a pravidla, která pomáhají zajistit generování férových, zodpovědných výsledků.

Do mainstreamu se nástroje umělé inteligence dostaly zejména ve druhé polovině minulého roku. Proč zrovna v té době?

Podle mě je za tím více faktorů. Například spolupráce Microsoftu a OpenAI začala už v roce 2019 a za tu dobu jsme hodně investovali do výkonnosti cloudové infrastruktury pro trénování obrovských řečových modelů. Druhá věc je, že jsme pokročili i v samotném vývoji oněch modelů. S tím souvisí i kvalitní software, který používáme na jemné vyladění systémů. Když dnes trénujeme tak velký model, nemusíme trénovat zvlášť model pro klasifikaci a překlad textu nebo pro sumarizaci, ale cvičíme jeden model, který umožňuje všechna zmíněná užití.

Technologie už neodejde, je tady a je třeba k ní přistoupit konstruktivně.

Umělá inteligence vzbudila v poslední době rozruch nejen ve firmách nebo v souvislosti s budoucností práce, ale také ve školství. V Česku se dlouho vedou debaty o tom, jak vzdělávání posunout do 21. století. AI se může zdát jako ideální nástroj. Na druhou stranu se školy bojí zneužití, když žáci a studenti nechají umělou inteligenci napsat domácí úkol, test nebo esej. Jak tohle vnímáte?

Obecně to vnímám optimisticky. Je to příležitost pro děti, pro které bude jednodušší hledat informace. Nedávno třeba přišel syn ze školy s tím, že dostal špatnou známku z biologie z testu o bakteriích a virech a chtěl po mně, abych mu látku vysvětlil. Já na ni samozřejmě odborník nejsem, a tak jsme zkusili do ChatGPT zadat, aby nám jednoduše vysvětlil rozdíl mezi bakteriemi a viry. A bylo to. Nemuseli jsme prohledávat webové stránky nebo knížky.



Jak říkáte, problém nastává ve chvíli, kdy to studenti začnou používat pro nahrazení své práce. Nicméně technologie už neodejde, je tady a je třeba k ní přistoupit konstruktivně. V souvislosti se vzděláváním je u textových generátorů důležité to, jak spolehlivé a přesné informace dokážou poskytnout. ChatGPT samotný je trénovaný na datech do roku 2021. To do určité míry řeší Bing, který dokáže vyhledávat aktuální informace a nabízí vám linky na zdroje, ze kterých čerpá, jak už jsme zmínili.

Takže je to teď o tom, dohodnout se, jak tyto programy používat a jak už ne.

Přesně tak. Experti, univerzity, politici – ti všichni se musejí dohodnout, jak s nimi pracovat efektivně, aby nám práci usnadnily, ne ji nahradily. Vidím to tak, že každý bude mít takového svého virtuálního kolegu, který mu pomůže. Jeden z našich partnerů například nedávno vytvořil úplně novou pracovní pozici, ve které je člověk zodpovědný za jednu jedinou věc – za nasazování ChatGPT a dalších modelů do různých sfér byznysu firmy.

Asi to bude vždy tak, že nastupující technologii budou jedni vnímat jako absolutní spásu a druzí jako cestu do pekla. Ne, že by mezi nimi nebyl střední proud, ale ty dva krajní jsou znatelné. Co byste řekl těm, kteří se teď s nástupem umělé inteligence bojí toho, že je stroje připraví o práci?

Když se dívám na naše partnery, klienty i na sebe osobně, tak vidím hlavně enormní potenciál pro zvýšení efektivity. Nevím jak vy, ale já jsem zavalen prací. Když potřebujete napsat dlouhý e-mail, musíte si k tomu sednout a nějaký čas se na to soustředit. První návrh nyní můžeme nechat na nových programech a pak ho doladit, čímž nám zbude více času na tvůrčí a strategickou práci.

Máme například partnera, který vyvíjí software. Jeho programátoři mají hodně projektů a ke každému musejí napsat projektovou dokumentaci. Vývojář napíše kód a pak musí ještě další den nebo dva psát text navíc. Ale teď už kód dávají do ChatGPT, ten jim vygeneruje potřebný návrh textu, který zkontrolují a upraví a za pár hodin je hotovo.