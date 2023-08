Umožňují investovat do nemovitostí po tisícikorunách. A týdny po spuštění platformy dostali 10 milionů

Není to ojedinělý nápad, v zahraničí takové platformy úspěšně fungují, ale v Česku se ještě neprosadily. InvestBay dává možnost lidem koupit si třeba jen malý kousek nemovitosti – například ve Španělsku – zaplatit za svou část jen pár tisíc korun a získat za to třeba jen desetinku dané stavby. Ne proto, aby v ní bydleli. Ale aby se jim vložené peníze vrátily jako výnosná investice. Je to princip rozdělení majetku do takzvaných tokenů, se kterými Čechy firma zatím spíš seznamuje. Ale investoři tomu věří. První peníze, a to 10 milionů korun, získává InvestBay několik týdnů po spuštění platformy.

„Úspory požírá inflace a lidé chtějí stále investovat do nemovitostí. Kvůli jejich vysokým cenám a nedostupným hypotékám ale nemají dostatek financí na nákup celého bytu nebo domu, proto je ideální formou nákup pouze části nemovitosti prostřednictvím tokenů,“ popisuje svůj pohled Daniel Rajnoch, který za projektem stojí jako CEO.

Na konci června zahájili testovací provoz platformy pro segment takzvaných F & F – tedy v podstatě pro rodinu a přátele. Veřejně ji pak uvedli druhý týden v červenci. Teď říkají, že zaujali nižší desítky lidí, kteří do projektu poslali každý průměrně 600 eur (přibližně 14,5 tisíce korun). Prodává se přitom zatím první nemovitost – Rezidence Prosecká vyhlídka, budova na Praze 9, re-development objektu sloužícího původně jako hotel. Další se ale připravují: Costa Plana na Lipně, Marbela ve Španělsku nebo chorvatská Zelena Punta.

„Momentálně jsme v situaci těsně po startu a jdeme po postupných krocích,“ říká Rajnoch. Mají je připravené mimo jiné i díky Startup Academy, která je součástí portfolia CzechCrunche a již startup ukončil v lednu. „Určitě nám přinesla upravení parametrů produktu a vylepšení value propozice včetně její prezentace, posílení našich kontaktů ve startupové komunitě a na straně venture kapitálu,“ říká Rajnoch.

Od té doby se projekt dostal ze 160 fintechů mezi sedm nejlepších a prezentoval na Mastercard Fintech Engage, byl vybrán a absolvoval pražskou část Silicon Valley Acceleratoru od Seed Starteru České spořitelny, účastní se akcelerátoru Tatum Block Chain a plánuje za podpory Mastercard vydávat první platební karty pro své klienty. Marketingová kampaň, která by právě klienty oslovila, má přijít. I s penězi, které společnost získala od andělského investora.

Deset milionů korun formou konvertibilní půjčky jí posílá majitel a ředitel Albacon Holding Jaroslav Barták, což je významný dodavatel bankovních technologií. Startup se totiž právě na pomezí finančnictví a nemovitostí pohybuje, na jedné straně pracuje s konkrétními developery, na druhé se musí orientovat v investičním světě.

Chvílí, kdy si zájemce zaplatí takzvané tokeny (což pro něj ale znamená, že prostě zaplatí bankovním převodem), projekt končit nemá. „S tokeny pak v budoucnu může na sekundárním trhu obchodovat, což znamená zachování vysoké likvidity investice,“ dodává Rajnoch.

Koupě tokenů může začínat na 100 eurech. Každá investice je zajištěna pomocí zápisu v katastru a advokátní kanceláře v roli zástavního agenta. Investoři mají s nemovitostí spojena hlasovací práva a mohou se podílet na rozhodování o hlavních otázkách jejího fungování. Důležitější ale pro ně bude skutečnost, že můžou podle výše svého vkladu získávat podíl na pronájmu, o který se stará InvestBay a na který se můžou těšit čtvrtletně. A až se jednou investice prodá, dostanou výplatu znovu, opět podle původní částky.

„InvestBay je zatím jediná firma v Česku, která investice do realitních tokenů nabízí. V Evropě a ve Spojených státech již existují desítky firem, které na podobném modelu fungují. I když má InvestBay počáteční ambici etablovat se na českém trhu, do budoucna počítá s expanzí i do dalších zemí,“ těší se Rajnoch.

