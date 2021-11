Na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy se už nějakou chvíli zabývali číslem pí. To možná není nic překvapivého. Jenže místo hodnoty začínající 3,14 zde řešili pivo. Fakulta totiž spolu s Výzkumným ústavem pivovarským a sladařským skutečně vyvinula nový nápoj. Tentokrát nealkoholický, alkoholické pivo se totiž už stáčí.

Nové pivo – respektive „pí v O“, na etiketě totiž najdete právě řecké písmeno π v písmenu O – dostalo název Slušné číslo. Pro Univerzitu Karlovu ho vyrábí Pivovar Ferdinand a k dostání je nejen v univerzitní menze, časem by dokonce mělo být dostupné i v maloobchodech, pravděpodobně v půllitrové lahvi.

Nealkoholické pivo z matfyzu má mít osvěžující chuť, ušlechtilé chmelové aroma a středně silný říz. „Celek doplňuje studené chmelení odrůdami Kazbek a Mosaic, které dodávají kořeněnou vůni s nádechem citrusu a tropického ovoce,“ popisuje Univerzita Karlova.

Nápoj je unikátní především proto, že využívá vinařské kvasinky. Trik je v tom, že díky tomu nekvasí hlavní cukr pivovarské mladiny, takzvanou maltózu. Pivo tak má jen málo alkoholu a není potřeba ho moc upravovat. Výsledkem je, že byť je nealkoholické, pořád chutná jako klasické pivo. Mimochodem, obě pracoviště si nechala recepturu patentovat.

„Prvotní nápad přišel od studentů. Matematicko-fyzikální fakulta za tím stojí v ideové rovině. Studenti nejprve vymysleli značku ‚π v O‘. Dlouhá léta jsme to považovali spíše za legraci. Když jsme ale před několika lety začali spolupracovat s Výzkumným ústavem pivovarským a sladařským, začali jsme připravovat různá piva, aby byla technologicky zajímavá a nějakým způsobem se dotýkala čísla pí,“ uvedl pro univerzitní časopis Forum proděkan MFF Martin Vlach.

Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy představila nealko pivo Foto: MFF UK

Slušné číslo na pí reaguje trochu vzdáleně: kvašení probíhá jeden den – tedy zhruba jednu třetinu pí dne, ve sklepích zraje devět pí dní (přibližně měsíc), studené chmelení probíhá rovněž devět pí dní. To alkoholický kolega Slušného čísla s názvem Pěkný číslo je svým odkazem na číslo pí zřetelnější. Obsahuje 6,28 procenta alkoholu, tedy dvojnásobek čísla.

Čepovat se Pěkný číslo začalo zhruba před rokem. Na jeho výrobu se používají tři druhy chmele, co do stupně je to čtrnáctka a má nádech karamelu, jemného cukrového melounu, manga i vanilky a bylinkové aroma máty s tymiánem. Sehnat se dá už i mimo prostory Univerzity Karlovy. Konkrétně třeba na Rohlíku nebo přes nakladatelství MatfyzPress. Prodávají ho ale i vybrané obchody v několika městech, koupit se dá v láhvi půl litru i třetinka nebo box tří třetinek.

U obou piv ale spolupráce odborných pracovišť nekončí. „Doufám, že se nám podaří udělat ještě jedno, tentokrát lehké pivo. Neříkám, že se bude jmenovat Lehké číslo, ale rádi bychom připravili unikátní pivo, které bude zase využívat symbolicky čísla pí a bude tentokrát obsahovat 3,14 procenta alkoholu,” řekl Vlach.