Usnadňují e-shopům marketing, reklamy naklikají za ně. Česká Tanganica získala milionovou investici

Ulehčit marketing tak, že majiteli či manažerovi e-shopu stačí jeden klik a o všechno je postaráno. Takovou službu nabízí český startup Tanganica, jenž registruje již několik tisíc obchodníků a jen během loňského roku vyrostl čtyřnásobně. Aby svůj produkt dokázal vyvíjet rychleji a expandovat také do zahraničí, firma nyní získala investici v řádu milionů korun.

„Chceme, aby bylo nastavení marketingových kampaní tak jednoduché, že e-shop nebude potřebovat absolutně žádné zvláštní know-how nebo účty. Jednoduše přijde do aplikace, vyplní základní informace, dobije kredit a klikne na tlačítko ,Spustit‘. O vše už se postaráme my,“ vysvětlil již dříve zakladatel Tanganiky Filip Svárovský.

Ještě před rokem Tanganiku na automatizaci marketingu využívalo pět set e-shopů, nyní již podle Svárovského registrované uživatele počítá v tisících, z čehož by těch platících mělo být několik stovek. Cílem pro rok 2022 bylo pokořit dvacet milionů korun od klientů investovaných do reklamy. „Jen těsně se nám to nepodařilo,“ říká teď Svárovský. I tak prý loni šlo o čtyřnásobný růst.

Jak ale čtyřiadvacetiletý spoluzakladatel startupu doplňuje, během posledních dvanácti měsíců Tanganica svým klientům dokázala pomocí marketingových kampaní přinést obraty v celkové výši dvě stě milionů korun. „Nyní během léta je obecně v e-commerce slabší sezona, zároveň je trh v útlumu. Segment malých a středních e-shopů, na které se zaměřujeme, ale pořád dokáže růst,“ doplňuje Svárovský s odvoláním na statistiky společnosti Shoptet, podle nichž právě tento segment dokázal v letošním roce pořád růst.

V dalším rozvoji Tanganiku podpoří také nový investor. Novira Capital úspěšného startupisty Vítka Vrby do startupu v rámci takzvaného pre-seed kola vkládá jednotky milionů korun. „Nejde jen o peníze, ale hlavně o know-how. Vítek se aktivně zapojuje a sdílí s námi své zkušenosti, které nasbíral během toho, jak budoval Webnode,“ říká Svárovský.

„Vášeň zakladatele, jeho jasná vize a v neposlední řadě skvělý produkt nás přesvědčily, že Filip a jeho Tanganica jsou na správné cestě a rádi jej na ní investičně podpoříme v dalším růstu,“ komentuje investici Vrba, jenž stál za exitovaným startupem Webnode a přes fond Novira Capital podpořil například Reservio, Smartsupp nebo nedávno prodaný Smartlook.

Investice má Tanganice pomoci s dokončením přestavby samotné platformy, aby byla připravena na větší škálování. Druhým cílem pak je zahraniční expanze. Doteď totiž působila jen v Česku a na Slovensku, vyhlíží však klienty v širším regionu střední a východní Evropy. Ještě letos ale startup plánuje představit platformu po redesignu s jednodušší uživatelskou cestou. Zároveň připravuje změny v rámci svého ceníku, který byl doteď nastavený jako poplatek čistě z prodejů přinesených e-shopům.

Tanganica je zároveň úspěšným absolventem Startup Academy od CzechCrunche, kdy během slavnostního ukončení vyhrála první místo v konkurenci dalších přibližně dvaceti mladých nadějných firem. „Na programu oceňuji zejména přístup ke skvělému networku lidí. Zkušeného mentora, který se ti věnuje každý týden hodinu, jednoduše jen tak nenajdeš. I workshopy byly dělané prakticky, hodně nás posunuly,“ hodnotí Svárovský.

Mentorem Tanganiky byl Vojta Roček, spoluzakladatel exitovaného startupu Stories.io a nyní partner fondu Presto Ventures. „Řešení na jedno kliknutí pro výkonnostní marketing mě vždy přišla atraktivní. Složitost celé oblasti přímo křičí po automatizaci a zjednodušení. S Tanganikou jsem si ověřil, že to lze postavit. A tým kolem Filipa má v ruce všechny karty k tomu, aby to dále škáloval. Jsem rád, že jsem měl šanci se s ním v rámci CzechCrunch Startup Adacemy potkat a pracovat s ním na dalším růstu jeho startupu,“ dodává Roček. Startup Academy má do 31. října otevřené přihlášky do programu Rise pro early-stage startupy.