Úspěšní čeští startupisté budou pomáhat novým nadějím. Vybrali na to mezi sebou čtvrt miliardy

Spojili dohromady přes čtyřicet zakladatelů českých a slovenských startupů, kteří jim poskytli stovky milionů korun, aby je dále investovali do mladých inovativních firem. Tým sdružený kolem Víta Horkého, Václava Pavlečky a Ivana Kristela pod hlavičkou Czech Founders VC chce změnit, jak se u nás financují startupy v nejranějších fázích. Jde totiž o oblast, kterou téměř všichni investoři i zavedené venture kapitálové fondy opomíjejí. A pomoci chtějí i samotným zakladatelům, kteří kvůli své neznalosti dělají chyby, na něž doplácejí o mnoho let později.

„Přesvědčit přes čtyřicet zakladatelů, aby nám dali peníze, bylo mnohem jednodušší, než jsme čekali. Určitě to šlo mnohem snáz, než když jsem hledal investory do Brand Embassy,“ směje se během rozhovoru pro CzechCrunch Vít Horký. A vzpomíná na startup, který zakládal v roce 2011 s Damiánem Brhlem, aby jej před třemi lety prodal do rukou izraelského obra Nice. Fundraising pro nový investiční vehikl ale nikterak nezlehčuje, naopak si velké podpory úspěšných byznysmenů z Česka a Slovenska maximálně považuje.

Do Czech Founders VC vložilo prostředky celkem 45 podnikatelů, kteří mají zkušenosti s budováním startupů. Patří mezi ně i známá jména jako Hubert Palán z Productboardu, Richard Waltr z Mews, Jakub Havrlant z Rockaway či Michal Šmída z Twista. Jejich seznam je ostatně poměrně netradičně otevřený a celý k dispozici na webu. Všichni zde zmínění složili dohromady deset milionů eur, přibližně čtvrt miliardy korun, které chce nový hráč v následujících čtyřech letech vložit do asi padesátky startupů v nejranějších fázích jejich vývoje.

Vít Horký se poslední léta věnuje mimo jiné budování komunity zakladatelů startupů, neziskovky zvané Czech Founders. A právě během tvorby analýzy investorského prostředí pod její hlavičkou narazil na často se opakující problém. „Viděli jsme, že startupy běžně už v prvním – takzvaném pre-seed kole – dělaly chyby. Například investorovi prodaly příliš velký podíl, nebo si vyjednaly nevýhodné podmínky pro další fáze svého vývoje,“ přibližuje Horký, který v létě definitivně ukončil svou kapitolu v Brand Embassy, když odešel z izraelského Nice.

Foto: Czech Founders VC Tým Czech Founders VC

Zmíněnou situaci se rozhodl vyřešit založením fondu, který se sice jmenuje stejně jako nezisková organizace Czech Founders, ale obě entity na sobě fungují zcela nezávisle. V praxi se vehikl zvaný Czech Founders VC příliš neodlišuje od dalších firem z oblasti venture kapitálu. Z regulatorního hlediska je ale narozdíl od nich definovaný jako alternativní investiční fond. Horký v této aktivitě spojil síly s Václavem Pavlečkou a Ivanem Kristelem, kteří stojí v čele projektu.

Letos začali oslovovat potenciální investory, a jak sami říkají, prvních pět milionů eur (120 milionů korun) na rozběhnutí veškerých aktivit získali už „za několik týdnů“. Protože trojice zakladatelů viděla, jak mezi úspěšnými startupisty zájem o účast na podobném projektu rezonuje, rozhodli se nakonec cílovou částku zdvojnásobit na deset milionů eur. A tu dovybrali před měsícem.

„Jedinečná skupina investorů, kterou se Vítkovi a spol. podařilo sestavit, přinese budoucím zakladatelům startupů kromě peněz reálnou přidanou hodnotu. Investicí od Czech Founders VC získají za ‚společníky‘ nejširší spektrum nejkvalitnějších fyzických osob v Česku, které jsou k dispozici a mají jako svoje primární zaměření podnikání, respektive budování startupů,“ popisuje zakladatel CDN77 a jeden z investorů Zdeněk Cendra.

Snažíme se investory zapojovat do dění v konkrétním startupu, aby mu mohli pomoct svým know-how nebo kontakty.

Myšlenka podporovat nápady skutečně v té nejranější fázi se zalíbila také Andreji Kiskovi, investorovi z Credo Ventures. „Venture fondy z mé zkušenosti procházejí určitou fází dospívání. Čím jsou starší a zkušenější, tím častěji preferují investice do zkušených týmů, které již mají něco za sebou. Na druhé straně ale originální nápady můžou někdy vyžadovat skutečně unikátní pohled na svět, nezatížený předchozími zkušenostmi – ve stylu devatenáctiletého Marka Zuckerberga,“ míní. „Proto se mi líbí rozhodnutí Czech Founders VC zaměřit se na začínající podnikatele. Náš ekosystém to potřebuje. A kdo ví, možná najdou českého Zuckerberga.“

Nově vzniklé investiční uskupení má velké plány a už má za sebou také první dvě investice – podpořilo startupy GitGut a Digital Transformation Systems. Obecně se zaměří na rozjíždějící se projekty zejména z Česka a ze Slovenska, příležitosti ale hledá také v širším regionu střední a východní Evropy. Do jednotlivých firem plánuje investovat částky v rozmezí od 50 tisíc do 350 tisíc eur, v přepočtu přibližně 1,2 milionu až osm milionů korun. Část z celkově dostupných prostředků je rezervována na navazující kola investic v již podpořených startupech.

„Bylo pro nás důležité, aby jednotliví investoři měli kromě kapitálu i další přidanou hodnotu. Hned od začátku se snažíme vybrané investory zapojovat do dění v konkrétním startupu a hledat možnosti, jak by mu mohli pomoct svým know-how nebo kontakty,“ říká šestatřicetiletý Ivan Kristel. Ten se zaměří na hledání zajímavých startupů hlavně doma na Slovensku. Rodák ze Zvolenu operuje primárně z Bratislavy, ale mezi hlavními městy neustále pendluje.

Kristel přitom podniká od svých jednadvaceti let, a tak má sám dost zkušeností, které chce začínajícím podnikatelům předat. Během své kariéry stihl založit šest firem. Zatímco některé nepřežily, dvě úspěšně působí dodnes. „Znám hodně situací, kdy byznys nefungoval. A jelikož už vím, proč tomu tak bylo, vím také, jak zakladatelům v takových situacích pomoci,“ říká Kristel, který založil síť moderních montessori školek Škôlkareň a projekt zaměřující se na zákaznickou podporu.

Každý investor tak na stůl – a také přímo k podpořeným projektům – přináší unikátní zkušenosti z různých oborů. „Poskládali jsme portfolio lidí, které pokrývá širokou škálu obchodních vertikál. Nechceme přitom konkurovat venture kapitálovým fondům, které již na trhu fungují a dělají svou práci dobře. Zaměřují se však na seedová a pozdější kola, naše role bude v úplných začátcích,“ přibližuje další z partnerů Czech Founders VC Václav Pavlečka.

Také třetí z partnerů má za sebou vlastní podnikatelskou zkušenost. Dnes sedmatřicetiletý Pavlečka v roce 2013 spoluzaložil v New Yorku marketingovou agenturu Klichē Killers, kterou o tři roky později prodal. Do Česka pak přivedl inovační centrum Farmhouse, za nímž stála agentura Leo Burnett, a později založil fond Air Ventures. Ten investoval do několika startupů včetně The Greenest Company či InsightArt, ale postupně své aktivity utlumil.

Foto: Nguyen Duy McLavin/CzechCrunch Vít Horký, spoluzakladatel startupu Brand Embassy

V Kristelovi s Pavlečkou každopádně Vít Horký našel ideální kolegy. „Primárně jsem hledal parťáky, kteří mají podnikatelskou zkušenost, nejsou typickými investory a prošli si v minulosti několika selháními jako já. Je to pro nás důležité a jsme tím unikátní – zakladatelé pomáhají dalším zakladatelům,“ doplňuje šestatřicetiletý Horký. Všichni tři řídící partneři přitom do Czech Founders VC sami vložili nemalé prostředky v řádech desítek milionů korun.

Samotným startupům pak chce nový hráč na trhu kromě peněz, know-how i kontaktů zkušených zakladatelů nabídnout také férovost a transparentnost. Podle interního průzkumu totiž čtyři z deseti zakladatelů během úvodní investice andělskému investorovi prodaly podíl přesahující dvacet procent firmy. To je hodně. Především to však může zkomplikovat cestu za dalšími investicemi a celkovým rozvojem společnosti.

Proto v Czech Founders VC plánují, že si v raném stádiu budou brát maximálně patnáct procent, obecně by ale mělo jít zejména o jednotky procent. Zároveň chtějí nastavit podmínky, které startup neohrozí v dalším vývoji. „Představte si, že prodáváte firmu a rozhodnutí, které jste udělali v úplných začátcích před osmi lety, vás najednou kousnou do zadku,“ říká Pavlečka. A odkazuje se tím na různé klauzule, které například při prodeji firmy – někdy zcela bezdůvodně – zvýhodní první investory.

„Věci, které jsou ve smlouvách malým písmem někde pod čarou, se na začátku nezdají být podstatné, ale ve finále jsou velmi důležité, protože mohou zásadně ovlivnit vývoj v následujících letech,“ doplňuje Ivan Kristel. Tyto myšlenky rezonovaly také se zakladatelem Livesportu Martinem Hájkem, který do projektu rovněž vložil prostředky. „Líbí se mi, že Vítek, Václav a Ivan svou činností kultivují startupový ekosystém skrze budování vybalancovaných vztahů mezi investorem a startupem,“ hodnotí Hájek, který sám investoval například do Liftaga.

Rozhodování, které startupy Czech Founders VC podpoří, má pod palcem investiční komise, jíž kromě Horkého, Pavlečky a Kristela doplňují vždy dva zástupci ze 45 investorů, kteří se mají každý rok měnit. Aktuálně se o jednu z těchto židlí dělí manželé Šimon a Květa Vostří, zakladatelé startupu Ytica, který po přibližně roce na trhu prodali za více než miliardu korun. Komisi pak doplňuje technologický ředitel Mews Jan Široký.