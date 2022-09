Brněnský startup digitalizuje právo a zjednodušuje přípravu smluv. Jeho služeb využívá i Ústavní soud

Bezrealitky, Direct Pojišťovna i Ústavní soud. Služby brněnského startupu Legal Systems využívá kromě jmenovaných přibližně stovka dalších klientů, kteří díky jeho němu automatizují a digitalizují právní procesy jako například generování smluv, elektronické podepisování dokumentů či delegaci právní práce. Šestiletá firma nedávno získala injekci od investorů a zároveň oznámila zásadní personální novinky.

„Kombinujeme IT a právo. Nejsme advokáti, neposkytujeme a nechceme poskytovat právní služby napřímo. Naším cílem je digitalizace práva v byznysu a usnadnění právních procesů. Například propojení advokátů a klientů, generování smluv, elektronické podpisy, schvalování. Výhody digitalizace a automatizace v právu platí tak jako v každém jiném odvětví,“ popisuje pro CzechCrunch Jan Bruder.

Ten původně jako ředitel byznysového developmentu řídil obchod ve fintechové službě Mallpay, kterou nedávno po prodeji Mall Group polskému Allegru plně přebrala ČSOB. „Od začátku jsme se v Mallpay potýkali s komplexním B2B obchodním procesem – složitou smluví dokumentací, povinnostmi provádět identifikaci a AML kontrolu proti praní špinavých peněz při každé transakci, robustním schvalováním a následně podpisem,“ vyjmenovává Bruder.

Dlouho tak na trhu hledal řešení, které by tento proces pokrylo automaticky až narazil na brněnský Legal Systems. Za Mallpay si tehdy plácli.

Koncem loňského roku při pravidelném setkání s jednatelem startupu Karlem Hanušem padla řeč na to, že Legal Systems hledá investora, který by firmu svým know-how i kapitálem dokázal více rozjet. „Byl to impuls pro to, že jsem s Karlem otevřel diskuzi ohledně mého možného zapojení,“ přibližuje Bruder.

„Můj cíl byl jasný. Chtěl jsem spolubudovat něco vlastního, v čem je potenciál a opravdová přidaná hodnota. Nechtěl jsem být ale pouze investorem, chtěl jsem se podílet na chodu celé firmy a ovlivnit její růst a směřování. To všechno zapadalo přesně do představ Karla Hanuše, jak by měl nový partner ve firmě fungovat. Takže jsme se v březnu domluvili a od května mám v Legal Systems na starost byznys a strategii firmy,“ pokračuje Bruder.

V červnu pak do Legal Systems blíže nespecifikovanou částku investovala skupina Accace, která ve startupu získala podíl ve výši třiceti procent. Automatizace právních dokumentů má navazovat na vývoj online řešení pro účetní, poradenské a mzdové služby této skupiny.

„Když jsem viděl, jakou přidanou hodnotou nástroje Legal Systems mají, uvědomil jsem si, že právě zde je budoucnost přípravy smluvní dokumentace. Jsem přesvědčen, že za několik let bude tento nebo obdobný systém využívat většina firem,“ říká Petr Neškrábal, partner Accace Czech Republic.

Samotný startup loni poprvé dosáhl zisku a v tržbách se dle vyjádření blíží hranici deseti milionů korun. „V oblasti digitalizace práva v posledních letech zaznamenáváme velký posun k lepšímu, ale změna se děje postupně. Pouze minorita společností využívá nějaký sofistikovanější nástroj na tvorbu smluvní dokumentace, přitom téměř každá společnost tvoří spoustu smluv a různých dodatků, hlavně se zákazníky a zaměstnanci. Věříme, že se to rychle změní a my budeme ti, kteří tuto velkou mezeru na trhu zaplní,“ dodává Bruder.