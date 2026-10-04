V 19 letech postavili úspěšný travel portál. Učí Čechy cestovat za půlku po Evropě i zbytku světa
Karolína Kociánová a Filip Komínek se potkali při studiu a od té doby spolu žijí, cestují i podnikají. Na sítích mají 350 tisíc sledujících.
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Sotva sesedli z motorky po tříhodinové cestě napříč indonéským ostrovem Lombok, navíc se zotavují z typických tropických střevních patálií, přesto s úsměvem mluví o návratu na Bali, kde mají momentálně základnu pro cesty po Asii. Pro Karolínu Kociánovou a Filipa Komínka je takový den dalším z mnoha, které tvoří jejich běžný pracovní život na cestách.
Z cest po jihovýchodní Asii, odkud teď dlouhodobě tvoří obsah, rozvíjejí svůj český projekt Levně po světě, který na sociálních sítích oslovuje přes 350 tisíc lidí a z jejich zkušeností vytvořil fungující byznys. V něm lidi učí cestovat na vlastní pěst, sestavují pro ně dovolené na míru a skrze předplatitelskou komunitu i vlastní e-booky sdílejí ověřené návody, jak ušetřit na letenkách nebo ubytování.
Na počátku jejich příběhu před pěti lety přitom nebyl žádný investor ani rodinný finanční polštář. Poznali se ještě před nástupem na vysokou školu v Dánsku, kam se oba přihlásili na obor marketingového managementu. Přes facebookovou skupinu se domluvili na společném bydlení a ještě před odletem začali tvořit pár.
„Byli jsme úplně vydaní z peněz. Abychom do Dánska vůbec mohli odjet, dali jsme do toho všechny vlastní úspory z brigád. A hned po týdnu v nové zemi Filip nabořil auto, takže to pro nás byla pořádná zkouška hned na začátek,“ vzpomíná Karolína Kociánová. Aby v Dánsku zvládli vysoké životní náklady a dosáhli na státní stipendium, museli vedle studia od prvního měsíce pracovat. Kociánová kombinovala školu s brigádami v kavárně a příležitostným modelingem, Komínek nastoupil jako šéfkuchař v sushi restauraci.
„Program vypadal tak, že jsem byl dopoledne ve škole, ve dvě odpoledne se vrátil a rovnou mířil na směnu do restaurace. Takhle to jelo i šest dní v týdnu. Hlavně na začátku to bylo náročné na vztah, protože jsme se doma skoro nepotkávali a znali se teprv pár měsíců, ale byla to obrovská škola života, ze které ve vztahu čerpáme pořád,“ popisuje Filip Komínek.
Od tří videí denně po skokany roku
Dánskou epizodu musela dvojice nakonec předčasně uzavřít. Místní vláda totiž zpřísnila podmínky pro mezinárodní studenty a nabídla možnost pokračovat dál pouze v dánštině na úrovni rodilého mluvčího. Kociánová s Komínkem se proto rozhodli bakalářský titul dokončit na soukromé univerzitě v Londýně. Už během té doby se ale v jejich hlavách začal rodit sen o práci na dálku, která by jim umožnila žít v exotice.
Po roce pobytu v Dánsku investovali do kurzu zaměřeného na sociální sítě. První dva pokusy o tvorbu obsahu sice nevyšly, ale třetí nápad – zaměřený na praktické vzdělávání Čechů v tom, jak cestovat levně na vlastní pěst – se trefil do černého.
Přidávali jsme tři videa denně, točili stories a běžně ve tři ráno stříhali materiál, abychom v osm stíhali školu.
„První rok byl tvrdý boj. Do profilu jsme lili neuvěřitelné množství času a úsilí. Přidávali jsme tři videa denně, točili stories a běžně ve tři ráno stříhali materiál, abychom v osm stíhali školu. Věřili jsme ale, že nám to jednou přinese svobodu,“ popisuje Komínek.
Sázka na edukační obsah plný konkrétních tipů se vyplatila. Během několika měsíců profil Levně po světě raketově vyrostl. Odborný portál MediaGuru je vyhlásil skokany roku na českých sociálních sítích. „Dokonce jsme se doslechli, že se o našem raketovém růstu přednášelo na jedné vysoké škole,“ usmívají se.
S přibývajícími fanoušky začali řešit, jak nadšení na sítích proměnit v reálnou firmu, která je uživí. Místo sázky na jednu kartu postavili byznys na několika pilířích. Dnes je živí hlavně placená komunita na platformě HeroHero s více než 700 členy, plánování dovolených na míru přes vlastní web, e-booky, fyzické cestovatelské deníky a částečně se také stali placenými influencery.
„Nechtěli jsme brát každý týden jinou spolupráci výměnou za zboží zdarma, jak je na sítích běžné. Místo neustálého střídání značek jsme vsadili na pár dlouhodobých partnerů a propojili se s jednou pojišťovnou, finanční službou a sítí lékáren,“ vysvětluje Karolína Kociánová.
Za loňský rok dosáhl obrat jejich firmy zhruba 3,5 milionu korun. Vydělané peníze částečně dál investují – už ve dvaadvaceti letech si z našetřených prostředků pořídili svůj první investiční byt na pražských Vinohradech.
Chyby za desítky tisíc a pasti na turisty
To, na čem celý jejich nápad stojí, je vlastně docela jednoduché – v nabídkách letenek a ubytování leží od rána do večera. Sami už procestovali přes 50 zemí a na míru sestavili dovolenou pro více než 5 000 klientů, kterým osobně radili s itinerářem. Prodloužený víkend v evropských metropolích tak dokážou sestavit od dvou tisíc korun na osobu i s letenkou a ubytováním, týdenní exotiku zhruba od dvanácti do patnácti tisíc.
„Češi mají v nátuře, že si chtějí všechno udělat sami, ale na internetu číhá obrovské množství pastí. Běžně zachraňujeme klienty před nákupem předražených víz na podvodných stránkách, kde zaplatí sedm tisíc místo pár stovek, nebo před nekrytými přestupy u letenek, kde ztráta jde do desítek tisíc,“ varuje Kociánová.
Na výběr mají klienti dvě hlavní cesty. Buď si v rámci měsíčního předplatného na HeroHero procházejí denně doplňované hotové balíčky, kde pár servíruje ty nejschůdnější kombinace letenek a kvalitního ubytování, nebo jim rovnou zadají svou představu. Karolína s Filipem pak na míru poskládají kompletní itinerář – od letenek přes prověřené hotely až po tipy na lokální dopravu či místní restaurace.
Zároveň ale přiznávají, že Češi jsou při výběru dovolené často velmi konzervativní. „Když natočíme obsah o Thajsku nebo zrovna populární Madeiře, má to obrovský dosah. Ale když chceme lidem ukázat třeba Východní Timor, kde jsme nedávno byli, je tam úžasné koupání a příroda, nemá to takový úspěch. Většina lidí ani neví, kde to je. Přitom právě v takových méně známých zemích dostanete za své peníze ten nejlepší zážitek,“ krčí rameny Karolína Kociánová.
Kouzlo úspor přitom často tkví v obyčejné flexibilitě termínů a výběru letišť. „Pokud se do Říma neletí v klasickém špičkovém termínu od pátku do pondělí, ale od soboty do úterý, cena letenky klidně klesne na třetinu. Podobně z Katovic nebo Vídně létají nízkonákladové linky do destinací, které Praha vůbec nenabízí,“ vysvětluje Filip Komínek. A přidávají i drobné lokální triky z vlastní praxe – třeba dánskou aplikaci, díky které se dá v jinak drahé Kodani najíst za polovinu ceny.
Tři pravidla pro život na cestách
Ačkoliv podnikání z Asie vypadá na sociálních sítích idylicky, nese s sebou i stinné stránky a výzvy. Dvojice si v minulých letech vyzkoušela nomádství ve více než deseti zemích, než zakotvila na Bali, a ze svých zkušeností popisuje tři zásadní doporučení pro každého, kdo chce ze světa podnikat na dálku.
V méně známých zemích dostanete za své peníze ten nejlepší zážitek.
Prvním pravidlem je podle nich nešetřit na ubytování. Na sociálních sítích se sice často tvrdí, že se v Asii dá žít za pár tisíc korun měsíčně, ale při práci na plný úvazek je nezbytné mít klid a dobré pracovní zázemí. „Vybírat si nejlevnější možnosti se jednoduše nevyplácí a život na cestách pak ve výsledku stojí podobně jako v Praze,“ upozorňuje Karolína Kociánová.
Druhým klíčem je cestovat pomalu. Neustálé přesuny z místa na místo každý týden vedou neúprosně k vyhoření. Z jejich pozorování se jako nejlepší ukázalo zvolit si na dva až tři měsíce jeden základní domov a z něj podnikat pouze kratší výlety po okolí.
Třetí rada se týká hlídání rovnováhy mezi prací a osobním životem i boje s izolací. „Dlouhodobé cestování přináší pocit samoty, a to i v případě, že cestujete v páru. Je proto extrémně důležité aktivně vyhledávat kontakt s lidmi, nezavírat se v kavárnách se sluchátky na uších a nezapomínat na to, proč se člověk na cesty vůbec vydal. Růst firmy by totiž nikdy neměl jít na úkor vlastní spokojenosti a klidu,“ vypráví Filip Komínek.
I přes všechny překážky a roční smlouvu na pronájem vily na Bali mají ale o své budoucnosti jasno. „Čím déle cestujeme, tím více si vážíme Česka. Máme tu skvělé zdravotnictví, bezpečí a stabilní prostředí. V cizině je člověk vždycky tak trochu na návštěvě. Naším cílem je se postupně vrátit a založit rodinu doma,“ shodují se na závěr.