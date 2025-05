V Česku už je lék čistě na hubnutí. Blízká budoucnost slibuje tablety, které by byly výrazně levnější

Uložit 0

Na českém trhu už jich je několik, přesto jsou nedostatkovým zbožím. Léky na hubnutí se tu tak většinou mohou podávat jen s další indikací, kterou je většinou cukrovka. Druhým problémem je vysoká cena. V příštích měsících by se jedno i druhé mohlo změnit.

První lék určený čistě na hubnutí se v Česku oficiálně distribuuje od poloviny května. Jmenuje se Wegovy a stojí za ním dánská farmaceutická společnost Novo Nordisk. Lék je v podstatě variantou známého Ozempicu, který vyrábí stejná firma.

Liší se de facto názvem – oba léky stojí na účinné látce semaglutid, oba se podávají injekčně a potlačují chuť k jídlu. Zejména proto, že zpomalí trávení. Člověk má tak plný žaludek a nepociťuje hlad. Ozempic ale mohou užívat jen lidé, kteří ho dostanou na předpis, to znamená ti, kteří mají diagnostikovanou cukrovku. A podobně je to i s ostatními léky na trhu.

Cena léčby přípravkem Wegovy je od 120 korun na den pro nižší dávky, cílová dávka stojí asi o sto korun na den léčby víc.

To Wegovy mění. V Česku je totiž zaregistrovaný čistě jako lék na hubnutí. Znamená to, že bude volně dostupný. Jeho nevýhodou je, že se podává injekčně a člověk za něj měsíčně zaplatí několik tisíc korun. „Cena léčby přípravkem Wegovy je od 120 korun na den pro nižší dávky, cílová dávka stojí asi o sto korun na den léčby víc,“ uvedla pro CzechCrunch tisková mluvčí společnosti Novo Nordisk Iva Piljarová. Jinými slovy, aby to bylo účinné, stojí nový lék zhruba sedm tisíc korun na měsíc.

Vysoká cena je pro všechny léky společná. Například jeden z posledních uvedených na trh – Mounjaro – vyjde zhruba na sedm až dvanáct tisíc korun měsíčně. Za injekcí stojí společnost Eli Lilly a právě ta chce toto omezení změnit. V poslední fázi testování má nový lék, který má mimo jiné ambici učinit přípravky na hubnutí levnější.

Podle týdeníku The Economist se lék jmenuje Orforglipron a jeho hlavní výhodou má být výrazně nižší cena. To souvisí s druhou výhodou – lék se podává ve formě tablet. Na rozdíl od jiných už existujících tablet, ke kterým patří i na českém trhu uvedený Rybelsus, by nové léky mělo být možné užívat v jakékoli fázi dne bez ohledu na to, což už člověk snědl. Podle The Economist má Eli Lilly k dispozici miliony tablet, které by mohly být na trhu už příští rok. Dodává také, že podle analytiků by nový lék mohl společnosti zajistit roční tržby ve výši šestnáct miliard dolarů do roku 2030.

Kdy se Orforglipron po schválení dostane do Česka, je otázka. Záleží totiž na mnoha faktorech. Jedním z nich je dostatečná kapacita na jeho výrobu. Právě s jejími nedostatky se potýkal Novo Nordisk, což způsobilo výpadky na trhu a omezení preskripce některých léků včetně zmiňovaného Ozempicu, ale i dalších.

To, že je lék schválený, ještě neznamená, že se hned objeví i v Česku. Podobně to bylo i se zmiňovaným Wegovy, který měl být na českém trhu už v roce 2022. Tehdy Státní ústav pro kontrolu léčiv zahájil proces jeho registrace. Jenže většina vyrobeného léku skončila v USA a do Evropy se dostával postupně. Například v Irsku ho mají teprve od letošního dubna.

Ale zpátky k nové látce. Orforglipron se ve vědecké studii přiblížil svými účinky injekčnímu přípravku Mounjaro, spoustu toho má ale ještě před sebou. Schválit ho nejprve musí americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv, navíc i u něj zatím proběhly testy zejména u pacientů s cukrovkou. Podle prvních indikací je lék bezpečný a na váze ztratí i ti, kdo cukrovkou netrpí. To ale ještě budou muset potvrdit další studie.

Pokud by se to povedlo, pak by byl Orforglipron prvním přípravkem, který se používá perorálně a je čistě na hubnutí. Rybelsus, který se podává v tabletách už nyní, je totiž určený rovněž pro lidi s diabetem.

U nového léku se každopádně bude zkoumat další možné využití. Předpokládá se, že by mohl mít výsledky v léčbě vysokého tlaku, na což se Eli Lilly aktuálně zaměřuje, mohl by také snížit riziko srdečních onemocnění, spánkové apnoe, onemocnění jater a ledvin, a dalších diagnóz, které souvisí s nadváhou.

O průlom v léčbě cukrovky a obezity se ale snaží i český Ústav organické chemie a biochemie. První látku, za kterou stojí tamní tým doktorky Lenky Maletínské, už zkoumá Novo Nordisk v rámci preklinických studií. Ústav se pak zaměřuje ještě na druhou látku, která ale není tak daleko. Na rozdíl od současných léků na trhu se tyto látky nezaměřují na to, co se děje v trávicím traktu, ale na procesy, které ovlivňují hubnutí přímo v mozku. Roli by mohl sehrát rovněž v léčbě Alzheimerovy choroby.