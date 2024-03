V době světla je na vzestupu temnota. Vyšel první trailer The Acolyte, novinky ze světa Star Wars

Uložit 0

Ač sám ředitel Disney Bob Iger před časem přiznal, že to studio s produkcí obsahu ze světa Marvelu či Star Wars přehnalo a utrpěla tím kvalita, stále se chystá celá řada projektů. Tím nejbližším z nich je novinka The Acolyte, která oficiálně začala vznikat už v roce 2020 a má diváky zavést do dosud nepříliš známého období takzvané Vrcholné republiky, dlouho před událostmi hlavní dějové linky Star Wars. Teď seriál dostal datum premiéry a první trailer.

Podle oficiální synopse The Acolyte začne u „vyšetřování šokující série zločinů, které vedle sebe postaví uznávaného mistra Jedi (Lee Jung-jae) a nebezpečnou válečnici z jeho minulosti (Amandla Stenberg). Objevování nových stop je povede temnou cestou, kde zlověstné síly odhalí, že věci se mají jinak, než se zdá“.

The Acolyte bude první hraný titul ze světa Star Wars, který se vydá do éry Vrcholné republiky, dvě stě let před události Skryté hrozby. Galaktická republika tehdy prostřednictvím diplomatického vlivu postupně expandovala a za pomoci rytířů Jedi udržovala stabilitu. Bylo to období míru, zároveň zde ale rostla korupce. Novinka má být vyprávěna z perspektivy velmi nejednoznačných postav, u nichž je těžké odhadnout, jestli jde o hrdiny, nebo zloduchy.

Samotný trailer rozhodně ukazuje, že celý seriál se bude primárně točit kolem rytířského řádu Jedi a jeho role v tehdejší společnosti. Dozvíme se, že někdo likviduje Jedie a hrdinové se ho snaží vypátrat v honbě napříč planetami.

Jedna z hlavních hereček seriálu, Amandla Stenberg, v rozhovoru pro C Magazine řekla: „Je to teoreticky doba velkého míru a také doba instituce, kdy jsou představy o Síle velmi striktní. Myslím, že v našem seriálu se snažíme zkoumat případ, kdy nějaká instituce má omezenou představu o tom, jak používat moc. Snažíme se na to téma poskytnout mnoho různých perspektiv a řešení.“

Hlavní tvůrkyně a showrunnerka The Acolyte Leslye Headland stojí i za seriálem Netflixu Ruská panenka, který si diváky získal hrátkami s časem a chytře napsanou hlavní postavou. Novinka má díky tomu přinejmenším předpoklad zajímavě proniknout hlouběji do světa Star Wars. Sama Headland už dříve řekla, že se tentokrát inspirovala westerny, asijskými bojovými filmy nebo samurajskými díly jako Sedm samurajů režiséra Akiry Kurosawy.

Co se týče obsazení, vedle zmíněné ústřední dvojice v seriálu uvidíme také Mannyho Jacinta (Dobré místo), Dafne Keen (Logan), Charlieho Barnetta (Ruská panenka), Carrie-Anne Moss (Matrix) a další.

The Acolyte bude už šestým hraným televizním titulem ze světa Star Wars. Ty měly dosud poměrně nekonzistentní ohlasy, s první řadou Mandaloriana, vychvalovanou za svěží pojetí, a minisérií Obi-Wan Kenobi, kritizovanou za bezcílné vyprávění a rutinní zpracování. Andor se zase vydal zcela jiným směrem a kulisy slavné franšízy využil v zásadě jen jako pozadí pro strhující a děsivý příběh o revoluci proti fašistickému režimu.

The Acolyte bude vycházet exkluzivně na streamovací službě Disney+ počínaje 4. červnem. Do předaleké galaxie by se ještě někdy letos měla vydat také další novinka Skeleton Crew s Judem Lawem v jedné z hlavních rolí. V dohledné době má vlastní minisérii dostat i pašerák Lando ze Solo: Star Wars Story. Po dlouhé odmlce se chystají také nové filmy. Letos v červnu má začít natáčení The Mandalorian & Grogu a na velké plátno se má v přímém pokračování Vzestupu Skywalkera znovu vydat Rey.