Snad jediným skutečně velkým úspěchem franšízy Star Wars z poslední doby byl Mandalorian. Seriál o vesmírném psanci bez tváře, který v lesklém stříbrném brnění cestuje galaxií a sbírá odměny za eliminaci padouchů či jinou pomoc, se okamžitě po vydání stal hitem a divácký zájem neopadl ani u dalších řad. V Lucasfilmu, spadajícím pod Disney, se proto rozhodli pokusit úspěch Mandaloriana na obrazovkách replikovat také na velkém plátně. Studio oznámilo, že chystá film The Mandalorian & Grogu.

Jak napovídá název, novinka má sledovat dobrodružství pistolníka Din Djarina a jeho malého zeleného chráněnce Grogua, kterého všichni znají hlavně coby „Baby Yodu“. V seriálu Mandalorian se dali dohromady náhodou, když Djarin dostal za úkol Grogua doručit bohatému zájemci, nakonec s ním ale utekl a oba si k sobě časem vytvořili silné pouto. V jakém bodě jejich příběhu se bude odehrávat připravovaný film ani o čem blíže bude, zatím není známo.

O režii The Mandalorian & Grogu se postará Jon Favreau, hlavní tvůrce seriálu o vesmírném pistolníkovi. Natáčení má přitom začít ještě letos, Disney tedy podle všeho s oznámením projektu počkalo až do momentu, kdy byl v relativně pokročilé fázi příprav a interně je jasno, jakou dostane formu. S Favreauem budou coby producenti pracovat také šéfka Lucasfilmu Kathleen Kennedy a Dave Filoni, který stál za loňskou hranou Ahsokou.

Foto: Lucasfilm Záběry z druhé série seriálu The Mandalorian na Disney+

Mandalorian se na obrazovkách poprvé objevil koncem roku 2019, téměř paralelně s vyvrcholením zatím poslední filmové trilogie Star Wars. A na rozdíl od snímku s podtitulem Vzestup Skywalkera, který zklamal finančně i kriticky, divákům učaroval. Jednak do světa v předaleké galaxii vnesl trochu odlehčenější, epizodická dobrodružství, jednak nadchnul roztomilou postavou Grogua, který obměkčil i zdánlivě kamenné srdce Djarina.

Tvář „Baby Yody“ jednoduše zaplavila zaplavila internet a v následujících letech, kdy vycházela pokračování seriálu, jeho popularita nijak neopadala. Naopak se jí tvůrci podle některých snažili vyjít až příliš vstříc, když eskapády malého mimozemšťana dostaly více prostoru a jeho vztah s hlavním hrdinou vedl k nesmyslně slepým vývojům děje.

Celý samostatný film by ovšem měl být jiný případ, zvlášť v kontextu nedávných uvědomění vedení studia Disney. Bob Iger už v roce 2019 přiznal, že společnost vydala příliš mnoho filmů Star Wars za příliš krátkou dobu a diváci o ně ztratili zájem. Něco podobného se opakuje nyní s původním obsahem na streamovací službě Disney+, a to zejména u Marvelu, platí to ale také pro slavnou space operu. Iger rozhodl, že s výběrem projektů, které skutečně pošlou na plátna, bude studio velice opatrné.

Nejspíš proto jsou to už čtyři roky, co diváci mohli vidět nové Star Wars v kině. Kdy by mohl vyjít The Mandalorian & Grogu je nyní čistě ve sféře spekulací, Disney má nicméně v kalendáři vyhrazených hned několik dat pro možné filmy z předaleké galaxie. Nejbližší termín je 22. května roku 2026, následovaný hned 18. prosincem téhož roku. Třetí snímek Star Wars by pak mohl vyjít 17. prosince roku 2027.