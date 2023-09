V obchodech si stoupám do front, které se pak zastaví, říká ředitel festivalu Rock for People

Do čeho investují, jaká byla jejich první práce, kam si rádi zajdou na dobré jídlo či jaký největší fuck-up ve své kariéře zažili? Na toto a mnohem více se v rámci formátu Karlínských 20 ptáme zajímavých osobností nejen českého byznysu. Sled otázek a odpovědí přibližuje ty, o kterých se u nás můžete běžně dočíst, v netradičním světle a dává nahlédnout pod pokličku jejich kariérních úspěchů. Proč Karlínských? Protože právě v této čtvrti, kde sídlíme i my, se často řeší otázky, které jinde v Praze nepadnou.

Tentokrát na Karlínských 20 odpovídá Michal Thomes, ředitel hudebního festivalu Rock for People. Čemu se věnoval před pořádáním eventů? Jak se stalo, že si zahrál s Jiřinou Bohdalovou, a jaké kapely si nejraději pouští do AirPodů?

V kolik chodíte spát a kolik toho průměrně naspíte?

Když řeknu, že okolo jedenácté a naspím zhruba šest hodin, tak to bude vypadat, že vstávám v pět. Ale tak to není.

Jakou aplikaci v telefonu otevíráte ihned po probuzení?

E-mail, kontroluji, jestli po mně nebyla v noci sháňka.

Na jakém přístroji během dne pracujete nejčastěji a jaké nástroje v něm používáte nejvíc?

Notebook, Chrome a Gmail.

Jaký outfit nosíte ve většině případů a máte oblíbený model tenisek?

Tričko Rock for People nebo s nějakou oblíbenou kapelou + jeans/kraťasy. A boty Adidas.

Foto: Rock for People Michal Thomes, ředitel festivalu Rock for People

Pět věcí, které nikdy nesmí chybět ve vašem batohu?

Noťas, AirPody, nabíječky/kabely, powerbanka, propiska.

Máte nějaký vychytaný osobní lifehack, o který byste se chtěl podělit?

Teď mě nic nenapadá, ale kdysi dávno můj spolubydlící na koleji (cizinec) se oblékal do školy rovnou na pyžamo a večer byl pak rychleji připravený do postele, to mi přišlo mazané.

Jmenujte jednu knihu a jeden film/seriál, které byste doporučil všem.

Spolčení hlupců, protože je to prostě nejvtipnější kniha na světě, a film Král rybář od Terryho Gilliama, což je nádhera ve všech směrech!

Jakou hudbu si pustíte pro uklidnění? A která vás naopak nakopne?

To se dost mění, teď se třeba nakopávám kapelou Thank You Scientist a uklidňuji novou deskou Blur. Dlouhodobými stálicemi (pro obě situace) jsou například The Police, Coheed and Cambria, Weezer.

Kam vyrazit na nejlepší dovolenou?

Na festival!

Jakou hi-tech novinku chcete mít doma v obýváku, ale ještě ji tam nemáte?

Dron na doručování občerstvení z lednice.

Jaký vůz parkujete ve své garáži?

Toyota BZ4X.

Kam si rád zajdete na dobré jídlo?

Obecně do nějaké indické restaurace, ale v poslední době jsem se nejlépe najedl české klasiky v restauraci Vnuk v Třebechovicích, tak už jsem se tam dvakrát vrátil.

Jak jste si vydělal první peníze?

Asi to byla brigáda na gymplu.

Co byla ta vůbec nejpodivnější práce, za kterou jste dostal zaplaceno?

Odnos šicího stroje Jiřině Bohdalové… ale spíš okolnostmi – neznámý člověk mi na ulici v Dejvicích řekl, ať jedu do Hostivaře, že tam má domluvený komparz a nemůže tam být. Tak jsem jel, s nějakým ručně psaným lístkem v ruce, a vůbec jsem nevěděl, co od toho mám čekat (mobily tenkrát ještě nebyly). A teď se mohu chlubit tím, že jsem byl herecký partner Bohdalky v Cirkusu Humberto.

Obecně se mi líbí osobnosti, které dělají něco dobře, ale zároveň si zachovávají zdravý nadhled.

Co byste dnes poradil svému mladšímu já?

Vynadal bych mu, že si stejně nenechá poradit od staršího a zkušenějšího, a ještě bych mu řekl, že si na to jednou vzpomene!

Investujete?

Ne, usoudil jsem, že by mi to nešlo. V obchodech si pravidelně stoupám do front, které se pak zastaví nebo zpomalí. Má investice do bitcoinu by ho zabila už úplně.

Nejlepší byznysová rada, kterou jste kdy dostal?

Zjednodušuj věci. Ale ne vždy se mi to daří dělat.

Jaký největší fail vás potkal v profesní kariéře, na který nyní vzpomínáte s úsměvem?

Těch bylo… a těžko je měřit. Například vzít v roce 2003 Cypress Hill jako headlinera Rock for People s vírou, že to může dobře fungovat na prodej lístků.

Vaše nejlepší kariérní rozhodnutí?

Odejít od chemie k pořádání hudebních eventů.

Kdo v Česku vás inspiruje?

Obecně se mi líbí osobnosti, které dělají něco dobře, ale zároveň si zachovávají zdravý nadhled a neberou se až tolik vážně. Takoví mi připadají například Barbora Špotáková nebo Zdeněk Svěrák.