V Olomouci vzniknou koleje, které by starší generace záviděla. Studenti budou mít po ruce fitko i kavárnu
V centru Olomouce vznikají koleje, které buduje skupina Redstone. Ta ve městě postavila například i nákupní centrum Galerie Šantovka.
V Olomouci je skupina Redstone doma. Postavila tu obchodní centrum Galerie Šantovka, administrativní komplex Envelopa, dokončuje bydlení Šantovka Living a chystá výstavbu čtvrti Nová Velkomoravská na někdejším brownfieldu. Nyní k tomu všemu přidává také vysokoškolské koleje, které pro ni navrhla architektonická kancelář Perspektiv.
Ještě nedávno se koleje vyznačovaly omšelým prostředím, doplněným v lepším případě opraveným nábytkem. To se spolu s novými projekty mění a koleje se stávají moderním studentským ubytováním, které mohou starší generace závidět. A to i v případě koleje v Olomouci, která dostala název 17square a je podle architektů jedním z nejambicióznějších studentských projektů v regionu.
„Projekt navazuje na současné trendy colivingu a reaguje na potřeby nejrozmanitější generace v historii, tedy mladých, technicky zdatných, komunitně orientovaných lidí, kteří touží po flexibilitě, autenticitě a smysluplném životním prostoru,“ líčí studio Perspektiv. To se v návrhu rozhodlo propojit dvě zcela odlišná prostředí – jedno pro společný život, druhé pro soukromí.
Co se prvních jmenovaných prostorů týče, v projektu se počítá s coworkingovými studovnami, komunitní kuchyní, kinem, prádelnou nebo lounge zónou. Všechny spojuje bohatá zeleň, ale i streetartové umění. Interiéry mají odrážet charakter Olomouce a současný studentský život, dominují jim tak cihlové prvky a přírodní materiály a také grafiky od lokálních tvůrců. Vše bude vidět už ve vstupní hale, která se má stát centrem zdejšího bydlení a fungovat zároveň jako recepce, kavárna a coworkingová či lounge zóna.
„Komunitní prostory evokují noční život a zábavu, zatímco pokoje nabízejí neutrální základ pro individualizaci každého obyvatele,“ říkají architekti. Samotné bydlení je tak přesným opakem společných prostor, má poskytnout zázemí pro odpočinek, práci a sebevyjádření. Ve všech pokojích studenti najdou pracovní stůl a úložné prostory. Bude tu i menší kuchyňský modul pro základní potřebu, vaření se má ale soustředit do komunitní kuchyně. Počítá se rovněž s malým hygienickým zázemím.
Nepůjde ale o zcela unifikované místnosti, v nabídce bude několik variant pokojů od těch jednolůžkových až po třílůžkové buňky. Vybírat je možné z různých úrovní soukromí a komfortu.
„Projekty jako 17square ukazují, jak lze v rámci colivingového řešení skloubit individualitu a komunitní charakter do jednoho funkčního celku. Projekt se vyznačuje flexibilním designem, modularitou, silnou identitou společných prostor a důrazem na udržitelnost, což jsou klíčové atributy colivingové architektury,“ popisuje architekt Ján Antal.
Redstone poptával po studiu koleje, které vycházejí z myšlenky špičkových ubytovacích zařízení pro výjimečné studenty, jako má Oxford nebo Cambridge ve Velké Británii či univerzity v Německu. „Projekt ukazuje, jak může vypadat studentské bydlení pro jednadvacáté století. Vytváříme živý prostor pro sdílení, studium i odpočinek, který odpovídá hodnotám nové generace, je inkluzivní, digitální, komunitní a udržitelný,“ dodává vedoucí developmentu skupiny Redstone Pavel Nádvorník.
Kolej se má zároveň plně začlenit do struktury města. I proto nabídne veřejně přístupné služby v přízemí a v podzemním podlaží budovy. V parteru se počítá s obchody a službami, kterých budou moci využít ale i studenti, měla by tu tak vzniknout například gastro provozovna. Počítá se rovněž s fitkem.
Nová kolej se bude nacházet jen kousek od historického centra Olomouce a zároveň nedaleko hlavního kampusu Univerzity Palackého. Navazuje rovněž na sportovní areál. Perspektiv na projektu spolupracoval se zahradním ateliérem Partero, který budovu maximálně obklopí zelení, budou tu tak stromy i keře, v parteru budou vysázené rovněž záhony trvalek a travin. Zrovna tak se počítá i s pobytovými trávníky nebo mobiliářem. Budova bude mít navíc i dopad na širší území, protože zprůchodní dosud uzavřenou lokalitu.