V pátek o ní vyhlásil anketu, v sobotu ji stvořil. Musk založil politickou stranu a pojmenoval ji Amerika

Rozkol mezi Elonem Muskem a Donaldem Trumpem vstupuje do dalšího dějství. Americký prezident v pátek podepsal Muskem vysoce kritizovaný zákon o daních a výdajích a miliardář a někdejší velký Trumpův stoupenec reagoval po svém. O den později oznámil vytvoření nové politické strany, o které už nějakou dobu mluvil, a pojmenoval ji Amerika.

Nová strana má podle Muska zastupovat zájmy 80 procent amerických voličů, kteří patří do politického středu. V pátek o ní zveřejnil na své síti X anketu, v níž se ptal, zda má nová strana vzniknout. „V poměru 2:1 chcete novou politickou stranu a budete ji mít!“ uvedl pak včera. „Dnes vznikla strana Amerika, aby vám vrátila svobodu,“ dodal.

Stávající systém, v němž se u moci v USA střídají Republikánská a Demokratická strana, podle něj nefunguje, strany jsou zkorumpované, vedou zemi k úpadku a ani nevytváří demokratické prostředí. Sám přitom v minulosti přispíval politikům obou stran na jejich kampaně, před třemi lety se ale přiklonil k republikánům a výrazně pomohl ke znovuzvolení Donalda Trumpa. Po jeho opětovném nástupu do Bílého domu dostal na starosti úřad pro zefektivnění státní správy (DOGE), s prezidentem se ale nakonec ve zlém rozešel.

By a factor of 2 to 1, you want a new political party and you shall have it!

When it comes to bankrupting our country with waste & graft, we live in a one-party system, not a democracy.

Today, the America Party is formed to give you back your freedom. https://t.co/9K8AD04QQN

— Elon Musk (@elonmusk) July 5, 2025