V Praze je blaze. Místní ji zvolili třetím nejhezčím a šestým nejlepším městem pro život na světě

Krásná architektura nebo zvyšující se životní úroveň. To mimo jiné oceňují obyvatelé Prahy v dotazníku, který každoročně pro magazín TimeOut vyplní tisíce místních z různých světových metropolí. Hlavní město v něm obsadilo šesté místo. Polepšilo si tak o jednu příčku oproti minulému roku. Hlavně kvůli historickému centru ho magazín navíc označil i jako třetí nejkrásnější město planety. Loni přitom Praha hlasování o nejkrásnější město vyhrála.

„Velké množství galerií a muzeí, stejně jako restaurací různých druhů,“ shrnuje magazín TimeOut faktory, které se Pražanům na jejich městě líbí. Celkem letos dotazník vyplnilo dvacet tisíc respondentů. Místní chválí také například kvalitu městské hromadné dopravy – s ní jich v průzkumu vyjádřilo spokojenost 96 procent.

Britský magazín zahraniční návštěvníky do města láká také na možnost schovat se před stále vyššími letními teplotami do místních parků nebo na nedávno revitalizovanou Náplavku. Kromě turisty typicky vyhledávaných míst, jako je Karlův most nebo Václavské a Staroměstské náměstí, přináší pro zahraničního návštěvníka také méně známé tipy. Je mezi nimi třeba Divadlo Járy Cimrmana a Strahovská knihovna tamního kláštera.

Prvních deset příček zmiňovaného žebříčku obsadilo šest měst z Evropy, tři ze Severní a Jižní Ameriky a jedno ze severní Afriky. České hlavní město v žebříčku předčil pátý Amsterdam, čtvrté skotské Glasgow, na třetím místě kolumbijský Medellín a druhé americké Chicago.

Nejspokojenější s místem, kde žijí, jsou podle výsledků průzkumu obyvatelé Edinburghu, hlavního města Skotska. Jeho obyvatelé v dotazníku ocenili zejména dostatek míst pro noční život a „možnost svobodně vyjádřit, kým jsou“.

Foto: Praha.eu Knihovna kláštera premonstrátů na Strahově

Praha se z podobných výsledků netěší poprvé. V žebříčcích hodnotících životní úroveň se umisťuje poměrně pravidelně. Americká konzultační firma Mercer ji v roce 2019 prohlásila nejlepším městem pro život ve střední a východní Evropě. Podle jiné studie je město zase v současnosti mezi těmi nejlepšími pro výchovu dítěte.

Zároveň se tuzemské destinace neobjevují poprvé v žebříčcích magazínu TimeOut. Loni zařadil mezi nejlepší odpočinková města Evropy Brno a jako jednu z nejvíce cool ulic světa označil ulici Křižíkova v pražském Karlíně.