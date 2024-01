V pražském metru testují schéma linek v černé barvě. „Jezevčík“ se ale zřejmě ještě změní

Uložit 0

V pražském metru pravidelně jezdí jezevčíci. Neštěkají, říká se tak totiž nízkým dlouhým schématům jednotlivých zastávek, umístěným nade dveřmi. Organizátor pražské dopravy Ropid loni v listopadu umístil do několika souprav graficky upravenou verzi, která je v černé barvě. Od té doby změnu vyhodnocuje a porovnává názory veřejnosti. I kvůli nim možná přidá ještě alternativní variantu.

Když Ropid novou podobu zveřejnil, způsobil vlnu nevole. Na vině já právě ona černá barva, která přitom rámovala schémata v metru už v minulosti. Ropid nyní barvu zvolil kvůli tomu, že jednotlivé grafické prvky jsou na tmavém pozadí viditelnější a čitelnější. Nejen pro běžné cestující, ale i pro ty, kdo mají nějakou vadu zraku. Černá barva není jedinou změnou. Linky se také prohodily, a tak shora dolů jsou vlevo v pořadí C, A a B. Současná mapka přitom respektuje řazení písmen v abecedě.

„Jezevčík má zajistit pohodlné zobrazení všech linek metra a snadné umístění nad dveře vagónů. Jak se ale linky rozrůstají na všechny strany, tvar jezevčíka je pro grafické zpracování všech potřebných informací čím dál větší výzvou,“ vysvětluje organizátor pražské dopravy s tím, že hlavní motivací pro změnu je blížící se potřeba přidat novou linku – déčko. Schéma má taky zobrazovat Václavské náměstí jako přirozené centrum Prahy.

Foto: Ropid/CzechCrunch Nové a staré schéma metra

Tmavé schéma je zatím jen v testovací fázi ve třech soupravách na každé lince metra a tak je možné, že bude doznávat změn. „Noví jezevčíci budou v metru do doby ukončení uživatelského výzkumu, tedy minimálně do března 2024. Aktuálně řešíme ještě doplnění alternativního návrhu, který reaguje na podněty veřejnosti,“ uvedl pro CzechCrunch mluvčí společnosti Ropid Filip Drápal. Ten by se případně mohl objevit ve stejných vagónech testovacích souprav.

K jakým změnám by mohlo dojít, zatím nechtěl Drápal komentovat, nejvíce připomínek se nicméně sešlo ke špatné čitelnosti názvů stanic. Chystá se ovšem další uživatelský průzkum, který bude kombinovat rychlé dotazování náhodných cestujících a podrobnější odpovědi předem vybraných respondentů. Ve finále se tak může stát, že „jezevčík“ bude vypadat jinak než v současné, bílé verzi, ale i v té testovací.

Změna schématu nade dveřmi vagónů je však součástí většího projektu, který se netýká jen souprav, ale v podstatě celé grafické podoby navigace v hlavním městě. Tmavý design by se měl objevit i na nástupištích a chodnících. K vidění je momentálně ve třech stanicích: Palmovka, Jiřího z Poděbrad a Chodov. Co se povrchu týče, nachází se na cedulích u nových vstupů do metra u Masarykova nádraží. Navigace pro pěší se pak testuje u tramvajové zastávky Holešovická tržnice u vstupu na Štvanickou lávku.

„Testujeme také nové totemy, což je dálková navigace v podobě označení vstupů do metra či na železnici. Ty jsou u Palackého náměstí a u nového vlakového nádraží Rajská zahrada. Tamtéž jsou umístěny také nové navigační tabule na lávce nad železniční zastávkou,“ uvádí Drápal.

Během letoška by měla být dokončena i nová grafika v celé stanici metra B na Palmovce, měly by se také zkoušet nové, lépe osvětlené nosiče, vzniknou další prvky navigace pro pěší, nové typy map a informační materiály ve vitrínách v přístřešcích povrchových zastávek i ve stanicích metra. Bude se testovat nová grafika pro digitální zařízení ve vozidlech hromadné dopravy a doplní se systém Správy železnic, který bude k vidění na zastávce v Dolní Počernicích.

Foto: Ropid Detail takzvaného jezevčíka, který ukazuje v centru plánku Václavské náměstí

To vše je součástí pilotního projektu s názvem Čitelná Praha. Jakmile skončí a bude jasná finální podoba nové grafiky, budou nové mapy, schémata a vizuály postupně nasazovány po celém městě. „Některé prvky jako třeba totemy nebo prvky pěší navigace budou připraveny na celoměstskou implementaci asi už letos. Jiné, kde je vývoj fyzických prvků nebo grafiky složitější, začnou být nasazovány příští rok. Schémata metra mohou být vyměněna všude naráz, ale třeba u cedulí ve stanicích metra půjde o dlouhý a postupný proces,“ dodává Drápal.

Na podobu nového systému vyhlásil organizátor pražské dopravy soutěž. Z ní vzešlo jako vítěz grafické studio Side2, ateliér A69 architekti, typografické studio Superior Type a také designérka Dominika Potužáková, která se zabývá uživatelskou zkušeností, a historik a filozof Petr Hlaváček. Důvod je zastaralost systému – pochází ze sedmdesátých a osmdesátých let – a také jeho roztříštěnost.