V pražských Řeporyjích vyroste nový školní kampus. Chodit sem budou moci i dvouleté děti
Škola nabízí žákům od 2 do 18 let britské a mezinárodní vzdělávání. Od nového zařízení v Řeporyjích si teď slibuje posílení své pozice.
Moderní učebny, specializované prostory pro umění a vědu i venkovní sportoviště. Prague British International School, která je největší mezinárodní školou v hlavním městě, zahájila v Řeporyjích výstavbu nového kampusu. Areál bude určen pro žáky ve věku 2 až 11 let a vzniká ve spolupráci s developerskou společností ED Group, která je investorem výstavby. Otevření se plánuje na první čtvrtletí roku 2027.
„Nový kampus vnímáme jako přirozené pokračování rozvoje Řeporyjí. Je to pro nás příležitost propojit rezidenční zónu s moderním vzdělávacím prostředím, které odpovídá nejvyšším nárokům na architektonickou kvalitu. A chceme, aby se areál stal přínosem nejen pro školu a její žáky, ale i pro celou čtvrť,“ říká šéf ED Group Libor Klinský.
Škola v současnosti provozuje kampusy i v Kamýku, Libuši a Liboci. Žákům od 2 do 18 let nabízí britské a mezinárodní vzdělávání a je součástí globální sítě Nord Anglia Education zahrnující přes 80 škol po celém světě. Od nového zařízení v Řeporyjích si nyní slibuje posílení své pozice. „Umožníme dalším rodinám z Prahy i širšího okolí vzdělávání v moderním prostředí, které splňuje nejvyšší světové standardy,“ tvrdí ředitel PBIS Nick West.