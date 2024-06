V Prismě cvičí celebrity, sportovci i byznysmeni. Teď do fitness centra investoval miliardář Tomek

Uložit 0

Co mají společného bývalá modelka Renata Langmannová a její manžel, promotér MMA zápasů Ondřej Novotný s podcasterem Tomášem Jirsou, mistrem světa v hokeji Janem Ruttou a miliardářem Ondřejem Tomkem? Všichni chodí cvičit do smíchovského fitness centra Prisma Institut. A poslední jmenovaný do něj dokonce investoval několik milionů korun a pomůže mu s expanzí. Je to další příklad toho, jak roste mezi byznysmeny zájem o podnikání v segmentu péče o zdraví.

Prisma Institut není typické fitko, vlastně ani jeho zakladatel a většinový majitel, někdejší profesionální fotbalista Lukáš Pokorný o něm jako o posilovně nemluví. „Fungujeme jinak. K nám si sám ani nepřijdete zacvičit, nemůžete,“ směje se s tím, že jediná šance, jak se do tělocvičny v moderním komplexu nad pražským Smíchovem dostat, je v rámci soukromé lekce s trenérem.

A o ty je velký zájem, Pokorný kontinuálně registruje převis několika desítek potenciálních klientů, které má na čekačce. V pražských byznysových kruzích se za poslední dva roky, co Prisma Institut provozuje, stal velmi populární fitness destinací – příští rok, až budou hotové všechny úpravy, by chtěl s kolegy dosáhnout na 30 milionů, což představuje silný meziroční nárůst.

Ten mu má umožnit výrazné rozšíření zázemí, které se z nynějších zhruba 400 metrů čtverečních zvedne až k tisícovce metrů. „Přibude místo na fyzioterapie a také prostor pro práci s dětmi ve věku 6 až 15 let,“ líčí třicetiletý Pokorný úpravy, které už jsou v běhu, aby se mohlo otevírat v září.

Celková investice na rozšíření si vyžádala vyšší jednotky milionů korun, na které si původně chtěl vzít klasický úvěr v bance, jenže poměrně rychle zjistil, že nemá šanci – jelikož Prisma běží teprve dva roky, na tak velkou půjčku se solidními podmínkami by nedosáhl. „Štěstí bylo, že jak sem chodí cvičit poměrně dost lidí z byznysu, často mi nabízeli, že kdybych potřeboval nějakou finanční injekci, že mám dát vědět,“ vypráví majitel.

Rozmýšlení, koho oslovit jako potenciálního investora, prý bylo jednoduché: „Měl jsem celou dobu jasno, že první, kdo by to byl, je Ondra Tomek. Je to takový můj vzor a hodně si rozumíme, nejen byznysově, ale i lidsky.“ A Tomek, někdejší spoluzakladatel portálu Centrum.cz, člen výběru nejbohatších Čechů a známý startupový investor, jej vyslyšel.

Muž, jehož jmění podle magazínu Forbes přesahuje 17 miliard korun, získá v Pokorného společnosti PKNY menšinový, výhledově až třetinový podíl a z jednotek milionů, které do firmy nyní poslal, se hradí primárně probíhající rekonstrukce a rozšíření provozu.

Jejich společnou ambicí pak je v příštích letech vytvořit největší sportovní středisko v Česku a otevřít další pobočky v některých velkých krajských městech.

„Prisma má potenciál stát se absolutní špičkou na trhu v oblasti fyzické přípravy a nyní rozšiřují svoje portfolio služeb. Jednou z mnoha nových oblastí bude program pro děti. Zaujalo mě, jak o cvičení a pohybu přemýšlí, s důrazem na všeobecný, ale hlavně i zdravý rozvoj, přičemž nabízí i specializace pro různé druhy sportu pro děti, a to jak individuálně, tak ve skupinách,“ říká Ondřej Tomek a dodává: „Vedou ji skvělí trenéři, kteří pomáhají vrcholovým sportovcům z NHL, českého fotbalu a podobně. Zároveň je přístupná i běžným lidem, kteří tak mohou dostat naprosto komplexní službu.“

Lukáš Pokorný se k podnikání dostal ještě jako profesionální fotbalista. Kariéru začínal v Liberci, nějaký čas strávil ve francouzském Montpellier a v pražské Slavii a vždycky ho zajímal kondiční a fyzioterapeutický rozměr příprav sportovců. Před pár lety proto pomáhal rozjet českobudějovické kondiční centrum Staca.

Postupně ale došel k tomu, že bude lepší mít vlastní byznys, při spolupráci s kamarády občas některé věci skřípaly: „Když jsem ukončil kariéru, věděl jsem, co chci dělat.“ Chtěl mít fitness, které bude postavené na individuální péči, kde trenéři a koučové klientům z řad byznysu a profesionálního sportu, především pak hokeje, ušijí kondiční program na míru.

„Občas jsme naráželi na to, že jsme drazí. Ale co je pro někoho drahé, je pro jiného běžná cena. Chceme nabídnout to nejlepší a potvrdili jsme si, že si lidé za to nejlepší rádi připlatí,“ říká Pokorný s tím, že jedna hodinová lekce s koučem a veškerým servisem vyjde zhruba na 1 500 až 2 000 korun a ideálně by měly proběhnout dvě nebo tři za týden.

Fakt, že do jeho projektu Prisma Institut vstupuje jako investor jeden z nejznámějších internetových podnikatelů, dokládá, jak je segment, kterému se i u nás říká moderně longevity, zajímavý pro zavedené byznysmeny. Tomek totiž není zdaleka jediným, kdo se k takovému kroku v poslední době odhodlal.

Podílníkem v dalším populárním fitness brandu Next.Move se před časem stal Jozef Janov, šéf a spoluzakladatel investičního fondu Hartenberg, který spravuje peníze Andreje Babiše a do jehož portfolia kromě nemovitostí náleží třeba e-shopy Astratex nebo Ovečkárna.

O tom, že oblast zdravého životního stylu má slibnou perspektivu, v rozhovoru pro CzechCrunch mluvil také brněnský miliardář a průmyslník Igor Fait: „Populace stárne a na Západě se zároveň mladí lidé více věnují tématu, jak žít zdravě. Je to trend, který bude fungovat delší dobu, není to jen módní výstřelek. Je to ovšem sexy téma a začíná se na něj dívat spousta investorů, takže musíme pečlivě zvažovat, do čeho investujeme a co odolá časovému testu.“