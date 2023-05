V USA padla další banka. First Republic přebírá JPMorgan, jde o druhý největší krach v historii

Tři ze čtyř největších krachů amerických bank proběhly v posledních dvou měsících. Regulátoři v pondělí 1. května oznámili, že zavřeli First Republic Bank, která se zmítala v problémech několik týdnů. Federální společnost pro pojištění vkladů (FDIC), která na celý proces jako regulátor dohlíží, zároveň oznámila, že krachující finanční dům převezme největší americká banka JPMorgan Chase. Jde o většinu vkladů First Republic ve výši 103,9 miliardy dolarů (2,2 bilionu korun) a JPMorgan rovněž koupí většinu aktiv ve výši 229,1 miliardy dolarů (4,9 bilionu korun).

Součástí dohody je, že se FDIC s novým majitelem podělí o vzniklé ztráty, přičemž očekává, že z pojistného fondu agentury půjde zhruba 13 miliard dolarů. Přesná částka teprve bude upřesněna „V rámci transakce bude 84 poboček First Republic Bank v osmi státech dnes znovu otevřeno jako pobočky JPMorgan Chase Bank, a to v běžné pracovní době. Všichni vkladatelé First Republic Bank se stanou vkladateli JPMorgan Chase Bank a budou mít plný přístup ke všem svým vkladům,“ oznámilo ve svém pondělním prohlášení FDIC.

O problémech First Republic Bank se mluvilo od března, kdy zkrachovala Silicon Valley Bank. Také First Republic Bank je ze San Franciska a často u ní ukládaly své peníze startupy a movití zákazníci. V reakci na velkou paniku na trhu také z First Republic Bank v březnu odteklo velké množství vkladů, v celkovém součtu více než 100 miliard dolarů, což banka původně ustála jen díky tomu, že do ní největší americké bankovní domy včetně JPMorgan v polovině března nalili 30 miliard dolarů. Nakonec to ale k přežití nestačilo a regulátor nyní banku uzavřel.

Jedná se o druhý největší bankovní krach v historii Spojených států. Větší než First Republic, která byla na začátku roku čtrnáctou největší bankou v zemi a na konci prvního čtvrtletí měla v aktivech zhruba 233 miliard dolarů, byla pouze Washington Mutual, která padla v roce 2008, jak píše The Wall Street Journal. Třetí a čtvrtí největší pád si v posledních měsících připsaly již zmiňovaná Silicon Valley Bank a Signature Bank, která skončila jen dva dny po první jmenované. V případě Washington Mutual i First Republic do hry vstoupila největší americká banka JPMorgan, která tehdy i dnes banky v problémech převzala.

„Naše vláda nás i ostatní vyzvala, abychom se zapojili, a my jsme tak učinili,“ uvedl v pondělním prohlášení Jamie Dimon, předseda představenstva a generální ředitel JPMorgan. „Naše finanční síla, schopnosti a obchodní model nám umožnily vypracovat nabídku na provedení transakce tak, abychom minimalizovali náklady Fondu pojištění vkladů,“ dodal Dimon. Jeho banka se s FDIC podělí o ztráty, zároveň by měla od regulátora získat pětileté termínované financování s pevnou úrokovou sazbou ve výši 50 miliard dolarů. Nebude přitom přebírat korporátní dluh ani preferenční akcie First Republic.

„Toto je poslední fáze počáteční paniky. Problémy First Republic začaly v důsledku pádů Silicon Valley Bank a Signature Bank. Nejde o příběh z roku 2008, kdy jedna banka padla a investoři se zaměřili na další největší banku, která by zakolísala,“ uvedl pro The Wall Street Journal Steven Kelly, vedoucí výzkumný pracovník Programu finanční stability na Yale. First Republic Bank působila v jedenácti státech, zejména v New Yorku, Kalifornii, Massachusetts a na Floridě, a podobně jako z jiných regionálních bank také z ní vkladatelé v rámci nejistoty na trzích v předchozích týdnech ve velkém vybírali peníze.

Nejvíce tato panika nakonec postihla právě First Republic Bank, z jejíchž účtů v prvním kvartálu odteklo 102 miliard dolarů. To byla více než polovina všech depozit. Zatímco na začátku března stála jedna akcie této banky na newyorské burze přes 120 dolarů, rychle se propadla pod patnáct dolarů a v posledních dnech, kdy se již živě spekulovalo o jejím blížícím se konci, hluboko pod deset dolarů až na 3,5 dolaru. Mohly za to také minulý týden představené finanční výsledky za uplynulý kvartál.

V nich First Republic zveřejnila rozsah úbytku vkladů a uvedla, že díru ve své rozvaze vyřešila drahými úvěry od Federálního rezervního systému a Federální banky pro úvěry na bydlení. Podobně jako v případě Silicon Valley Bank a Signature Bank se také v roce 1985 založený bankovní dům se sídlem v San Francisku zhroutil poté, co se začaly rychle zvyšovat úrokové sazby a úvěry i investice banky ztratily na hodnotě. Bohatí klienti začali pro jistotu vybírat své peníze a investoři prodávat akcie banky. Když nevyšla jednání o možném prodeji banky, nakonec zasáhl regulátor.

„Podle mnoha bankovních odborníků byly potíže First Republic spíše opožděnou reakcí na březnové otřesy než začátkem nové fáze krize. Investoři jsou optimističtí, že žádnému jinému středně velkému nebo velkému věřiteli nehrozí bezprostřední krach. Zatímco akcie First Republic minulý týden znovu klesly, akcie ostatních bank se téměř nepohnuly,“ shrnuje situaci deník The New York Times. Přesto má podle něj americký finanční systém spoustu problém, krachy bank a rostoucí úrokové sazby přinutily banky omezit půjčování peněz a ekonomika zpomaluje.