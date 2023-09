Ve Vídni má vyrůst nejvyšší dřevěný mrakodrap na světě. Využívat bude energii ze slunce a zemského jádra

Společnost UBM chce ve Vídni postavit nejvyšší dřevěný mrakodrap na světě. S 32 patry, které bude držet pohromadě hybridní dřevěná konstrukce, by měl vyrůst do výšky 113 metrů. Budova bude mít administrativní účel a její provoz má být maximálně šetrný k životnímu prostředí vzhledem k využití geotermální energie, podzemní vody a fotovoltaickým panelům.

Dřevěná stavba ponese název Timber Marina Tower a vyrůstat by měla začít v roce 2025 u stanice metra U2 Donaumarina v rozvojové vídeňské oblasti Waterfront, která se rozprostírá přímo u Dunaje. Jde o nejnovější akvizici společnosti UBM v hodnotě 24,5 milionu eur, což je v přepočtu téměř 600 milionů korun. Developer plánuje město rozšířit o přibližně 44 tisíc metrů čtverečních pro nové kancelářské prostory.

S výškou 113 metrů by se plánovaná stavba stala aktuálně nejvyšším dřevěným mrakodrapem na světě. Využití dřeva jako stavebního materiálu by ale nebylo jedinou ekologickou přidanou hodnotou. Energii totiž má budova získávat ze zemského jádra pomocí hlubinných vrtů, výstavba počítá také s instalací fotovoltaiky. Dokončení je aktuálně naplánováno na konec roku 2026.

Foto: Skreinstudios Mrakodrap má vyrůst přímo na břehu Dunaje

„V Rakousku již existují předpisy přímo pro dřevěné stavby. Obvyklá maximální výška je přízemí a šest pater, kde se podle typu budovy dřevo kombinuje se železobetonem. Ten se používá vždy pro suterén a pak většinou pro jádra staveb, případně pro přízemí nebo také první patro. U vyšších objektů ze dřeva je třeba inženýrského přístupu projektu požární ochrany, který umožní i vyšší stavby. To je v Rakousku a Německu možné,“ říká Tomáš Krejčí ředitel projekčního oddělení UBM Development Czechia.

V České republice brání většímu rozvoji vícepatrových dřevostaveb současná legislativa vázaná požárními předpisy. Umožňuje tak pouze výstavbu do maximálně čtyř nadzemních podlaží. Oproti tomu v sousedním Rakousku povolují standardně stavby s dřevěnou nosnou konstrukcí až do zmíněných šesti nadzemních podlaží, tedy do 18 metrů. V praxi se ale uplatňuje individuální schvalování, díky čemuž lze stavět budovy o mnoho metrů vyšší.

Dřevo se ve „velkém“ developmentu uplatňuje ve světě stále častěji. Výroba betonu a oceli, které se používají jako tradiční materiály ve stavebnictví, totiž významně přispívá ke globálním emisím oxidu uhličitého. Využití dřeva je navíc kromě svého ekologičtějšímu přínosu také méně nákladné. Práce s prefabrikovanými dřevěnými moduly totiž minimalizuje dopravu a zkracuje samotnou stavbu.

Sto metrů vysoký mrakodrap tak vyrůstá například ve Švýcarsku pod taktovkou dánské kanceláře Schmidt Hammer Lassen Architects, ve Švédsku má pak vzniknout celodřevěná čtvrť, která kromě kanceláří nabídne i na dva tisíce bytů. První vícepodlažní domy ze dřeva se stavějí i v pražských Řeporyjích v rámci komplexu Arcus City, za nímž stojí právě UBM Development Czechia. Na výšku budou mít kvůli legislativě 12 metrů.

„Železobetonové suterény se začaly stavět v březnu 2023, montáž dřevěné části jsme zahájili na konci června 2023 a nyní už dva domy stojí. Dřevěná část má být kompletně hotova do konce letošního roku a kolaudace proběhne ve druhé polovině roku 2024. Jedná se o první projekt svého druhu v Praze. U nás je to vlastně průkopnický počin, z pohledu Rakouska, Německa nebo skandinávských zemí se ale již jedná o běžnou stavbu,“ dodává Josef Wiedermann, jednatel UBM Development Czechia.