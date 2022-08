Veleúspěšný seriál Rod draka bude mít pokračování. HBO potvrdilo, že natočí i druhou řadu

Premiérový díl nového seriálu Rod draka překvapil snad všechny. I když se očekávalo, že novinka ze světa megahitu Hra o trůny bude velmi dobře sledovaná, to, že se během debutu na HBO Max stane historicky nejúspěšnějším titulem televize, předpokládal asi málokdo. Obrovský potenciál Rodu draka vycítili i jeho tvůrci, a proto už teď – jen pár dní po vydání první epizody – oznámili druhou řadu.

Rod draka nabízí pohled na jinou část dějin kontinentu Západozemí, než kterou pokryla Hra o trůny. Sedmi královstvím vládne rod Targaryenů, jehož svrchovanou moc zajišťuje výhradní přístup k mocným drakům. Mezi jednotlivými členy vládnoucí rodiny ale nastane konflikt, když král Viserys I přijde o jasného dědice. Začíná spor o to, kdo po něm usedne na Železný trůn. A fanoušci to hltají ve velkém.

Hned při uvedení prvního dílu 22. srpna zaznamenal Rod draka největší sledovanost v historii HBO. Premiérový díl, kde není nouze o násilí, krev, sex a začínající intriky, jen v USA vidělo za prvních čtyřiadvacet hodin téměř deset milionů lidí, což na poměry této televize nemá obdoby. Velké oblibě se těšil také v Česku a na Slovensku, kde ho za dva dny zhlédlo více diváků než nového Batmana za několik měsíců.

Nyní HBO hlásí, že první epizodu za necelých pět dní vidělo napříč Spojenými státy už přes dvacet milionů diváků. To ovšem není jediná zajímavost, kterou HBO zveřejnilo. Rovnou totiž zmínilo, že natočí i druhou řadu. „Velmi se těšíme, až budeme pokračovat v natáčení epické ságy rodu Targaryenů ve druhé sérii,“ řekla Francesca Orsi, výkonná viceprezidentka divize HBO Programming.

„Jsme nesmírně hrdí na to, co celý tým Rodu draka dokázal v první sezóně. Naši fenomenální herci a štáb se zhostili obrovské výzvy, předčili všechna očekávání a přinesli seriál, který se již zařadil mezi ty, které musíte vidět. Obrovský dík patří Georgeovi, Ryanovi a Miguelovi za to, že nás na této cestě vedli,“ doplňuje.

Kdy druhá řada dorazí na obrazovky, se zatím neví. Diváci nového seriálu ovšem termín další řady nemusí ještě řešit – na HBO Max totiž nevyšla celá první série zároveň, jednotlivé díly budou vydávány postupně, a to na týdenní bázi. Další díl tak dorazí v pondělí 29. srpna.