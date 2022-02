V České republice neexistuje zakladatel startupu, který by neměl alespoň jednu špatnou zkušenost s venture kapitálovým fondem. K takovému závěru dospěl Pavel Šíma, zakladatel nástroje Roivenue, a s novým projektem se rozhodl vnést více transparentnosti do prostředí, jež je do velké míry zahalené tajemstvím. Bound sbírá recenze na investory, před oficiálním spuštěním platformy jich má už šest tisíc z desítek různých zemí a díky datům chce ulehčit ostatním zakladatelům startupů výběr správného investora, aby mohli lépe budovat svůj byznys.

„Já osobně mám ve firmě skvělý fond Pale Fire Capital,“ odpovídá Šíma na dotaz CzechCrunche, jestli jej k rozhodnutí založit Bound dovedla vlastní negativní zkušenost s některým z investorů. Investoři z PFC, za nímž stojí čtveřice partnerů Jan Barta, Dušan Šenkypl, David Holý a Petr Krajíček, loni do Roivenue poslali miliony korun.

„Nicméně po soukromých rozhovorech s desítkami až stovkami zakladatelů, ať už na různých akcích, nebo při jejich aktivním oslovování pro získání recenzí, vím, že ty příběhy jsou často naprosto hrůzostrašné. Pokud by neexistoval Bound, tak zůstanou navždy umlčeny nebo se o nich dozví jen pár nejbližších a vyvolených jedinců, kterým zakladatel věří. Toto Bound od základu mění,“ pokračuje Šíma.

Při vysvětlování si čtyřiatřicetiletý zakladatel Roivenue pomáhá také statistikami. Podle analytické společnosti CB Insights až 38 procent startupů selhává kvůli fundraisingu. Dvě z pěti mladých firem tak zaniknou, protože nedokážou najít správného investičního partnera, a nedoporučily by zvolený investiční fond dalším zakladatelům.

Platforma Bound Foto: CzechCrunch

Celý trh venture kapitálu je dle Šímy zralý na reformu a zakladatel Roivenue odkazuje na loňský výzkum britského fondu Forward Partners – zatímco 92 procent investorů věří, že podpořeným firmám přináší přidanou hodnotu, na druhé straně až dvě třetiny zakladatelů daly svým investorům v tomto ohledu nízké hodnocení a uvedly, že nedokázali podpořit jejich startup nad rámec poskytnutí finančních prostředků.

Platforma Bound zakladatelům obecně umožňuje zkrátit proces vyhledávání a výběru venture kapitálového fondu díky bezplatné databázi více než 34 tisíc VC fondů a knihovně otevřených recenzí od dalších zakladatelů. Posláním projektu je tak pomáhat najít partnery, kteří startup nepodpoří jen finančně, ale i odbornými znalostmi. Na druhé straně Bound upozorňuje na nejlepší fondy a zároveň jim umožňuje najít zakladatele, kteří se pro ně hodí a přinesou jim lepší investiční výnosy.

Zakladatelé jsou v nevýhodě. Fondy mají v rukou všechny karty – více peněz, zkušeností, právníků a hlavně času.

„Podnikatelé jsou při hledání venture kapitálu ve velké nevýhodě a tato nerovnováha poškozuje jak zakladatele, tak investory. Fondy mají v rukou všechny trumfy – mají více peněz, zkušeností, právníků a hlavně času. Zakladatelé a zejména začínající podnikatelé nic z toho nemají – nevědí, jak hledat investory, natož jak najít ty, kteří jejich startup podpoří správně a dovedou je až na burzu. Proces hledání trvá měsíce, a to většinou v době, kdy mají tisíce jiných naléhavých priorit,“ popisuje Šíma.

Zakladatelé mají na platformě možnost zanechat jednoduché hodnocení fondů pomocí hvězdiček (pět je maximum) a takzvaného Net Promoter Score (NPS), což je metrika běžně využívaná na hodnocení loajality partnerů nebo zákazníků a funguje na základní otázce: „Jak moc byste doporučili daný VC fond dalšímu zakladateli startupu na škále od jedné do deseti s tím, že deset je nejvíc?“

Po vyplnění dvou hlavních metrik se může zakladatel rozhodnout, zda chce vyplnit i hlubší analýzu, jež obsahuje základní klady nebo zápory, a rychlý titulek, který často zachytí, z čeho (ne)spokojenost plyne. Dále je pak k dispozici osmnáct oblastí (v závislosti na fázi startupu, do níž dospěl), kde hodnotí například přidanou hodnotu mimo finance, rychlost uzavření transakce, transparentnost procesu a expertízu.

Platforma se snaží vypořádat i s potenciálním rizikem falešných recenzí. „V tento moment informace ověřujeme především z hlediska toho, zda je možné, aby firma dostala investici od daného VC, a zároveň zda zanechává recenzi zakladatel nebo jiný člověk z vedení. První ‚bullshit filter‘ je nutnost přihlásit se skrze LinkedIn a vše eventuálně ověřujeme skrz další databáze, avšak ne všude jsou informace o tom, kdo kde investoval,“ vysvětluje Šíma.

Recenze však podle zakladatele Boundu nejsou jedinou přidanou hodnotou platformy – zakladatelé na ní mohou přes systém sofistikovaných dotazů najít přesně takové fondy, které zrovna ve své fázi potřebují. Firma tak slibuje zkrácení doby sestavení seznamu investorů k oslovení z měsíců na jednu minutu.

„Zakladatel si může ve formuláři například naklikat, že hledá všechny VC fondy, které v posledním roce investovaly v České republice, investují do fintech startupů a dělají Series A. Do minuty tak má seznam relevantních fondů včetně kontextuálních informací o tom, kolik už udělali investic, kolik exitů nebo jaké startupy mají v portfoliu. U každého VC navíc vidí jeho hodnocení od zakladatelů a to vše je pro ně úplně zdarma. V této kombinaci jsme unikátní na světové úrovni,“ chlubí se Šíma.

Data jsou pro mě šokující, ale potvrzují to, co tvrdíme – že s fondy existuje skutečný problém.

Zároveň s oficiálním startem platforma představila i poněkud překvapivé statistiky, jež vyplývají ze šesti tisíc hodnocení. Průměrné skóre NPS mezi fondy, tedy jak moc je pravděpodobné, že je zakladatelé doporučí na investici i dalším, je jen 6,35. Dále pak 14 procent zakladatelů fondy ohodnotilo jen jednou nebo dvěma hvězdičkami.

„To znamená, že téměř každý sedmý zakladatel má dost špatnou zkušenost s VC fondem. To je pro mě docela šokující, ale potvrzuje to, co tvrdíme – že s fondy existuje skutečný problém. Ještě více šokující statistikou je, že 39 procent zakladatelů hodnotilo VC na stupnici NPS pod 4, což znamená, že více než třetina zakladatelů by ‚svůj‘ VC fond rozhodně nedoporučila jinému zakladateli,“ přibližuje Šíma.

Na celkem dvacítku českých fondů Bound registruje 54 recenzí s průměrným NPS na úrovni 7,14. „Vyskytují se však i fondy, které jsou znatelně pod průměrem. Se 2,75 hvězdičky a NPS ve výši 4,38 jde například o Nation 1,“ říká Šíma, který zároveň vnímá, že české venture kapitálové prostředí je pro Bound jen velmi malým zlomkem celkového záběru. V jeho databázi více než 34 tisíc fondů je jich jen 51 z České republiky.

Místo toho si projekt vytipoval přibližně 30 zemí hlavně ze Severní Ameriky a Evropy, které jsou pro další rozvoj klíčové a kde chce co nejrychleji nasbírat co nejvíc recenzí, aby byl pro zakladatele o to relevantnější.

Pavel Šíma stojící za nápadem na vznik platformy Bound Foto: Roivenue

„Výběr špatného investora není jen ztrátou času a energie, ale může aktivně poškodit šanci startupu na úspěch. Když však máme k dispozici bohatá data se všemi různými charakteristikami VC na jednom místě a zkombinujeme je s recenzemi uživatelů, měníme rovnováhu trhu směrem k zakladatelům a zvyšujeme tak jejich šance na dlouhodobý úspěch,“ věří Šíma.

„Bound je především o posílení postavení podnikatelů. Tím, že je spojujeme s těmi správnými VC, vytváříme lepší komunitu, která bude prospěšná jak pro zakladatele, tak pro investory a pomůže proměnit více snů v prosperující podniky,“ doplňuje zakladatel projektu, který se u jeho startu spojil s dalšími vývojáři. Loni v létě začali budovat platformu a sbírat hodnocení od zakladatelů.

I samotný projekt získal podporu investorů, ovšem kvůli konfliktu zájmu nejde o venture kapitálové fondy. Celkem 1,75 milionu korun do něj vložili tři andělé – spoluzakladatel startupu AIMS API Martin Nedvěd, generální ředitel Johnson and Johnson v Česku Jiří Pavlíček a Martin Kadlčík, zakladatel projektu Kupi.cz a investor v Twigsee, Eventee a dalších projektech. Nyní Bound hledá vyšší jednotky milionů až nižší desítky milionů na další rozvoj, a to ideálně od takzvaných limited partners, tedy investorů, kteří své peníze vkládají do venture kapitálových fondů.

„Už dnes válcujeme naši jedinou přímou konkurenci. Landscape.vc nabral funding minimálně sedmnáct milionů korun, fungují už rok a půl a recenzí mají přibližně tisíc. My startujeme se šesti tisíci hodnoceními, udělali jsme to za dvacetkrát menší budget a třikrát kratší čas,“ říká Šíma.

A budoucnost? Recenzemi a databází investorů to podle Šímy jen začíná. „Naším cílem je změnit od základů fungování venture kapitálového a startupového trhu a peněžní toky v něm tak, aby se více kapitálu dostalo k samotným startupům a aby uspěly ty VC fondy, které mají pro firmy reálnou přidanou hodnotu. Míříme tak na trh o velikosti 500 miliard dolarů ročně,“ dodává.