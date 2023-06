Další Čech ve vesmíru? Stát dostal nabídku poslat astronauta na oběžnou dráhu

Když 2. března 1978 z kosmodromu Bajkonur odstartovala obří raketa Sojuz-U, v malé kapsli na jejím vrcholu se krčil nejen Rus Alexej Gubarev, ale i Čechoslovák Vladimír Remek. Od té doby uplynulo už čtyřicet pět let. A bylo to také poprvé – a doposud naposledy –, kdy se do vesmíru podíval člověk českého původu. To by se mohlo už příští rok změnit.

Jak uvedla Česká televize, stát dostal nabídku v rámci soukromých misí Axiom poslat člověka nejen na oběžnou dráhu, ale také na Mezinárodní vesmírnou stanici (ISS). Český astronaut by tak mohl i poprvé letět v lodi Crew Dragon od společnosti SpaceX. K uskutečnění by mohlo dojít již příští rok. Jedná se o mise zcela mimo rámec Evropské vesmírné agentury, které je Česko také součástí a v jejímž výběrovém řízení loni uspěl vojenský pilot Aleš Svoboda.

Jediný problém? Peníze. Lety do vesmíru pod Axiomem nemají ani tak parametry profesionálních misí agentur NASA nebo ESA, ale jde o rychle rostoucí segment vesmírného turismu. Pokud by tedy stát chtěl poslat do vesmíru našince, musel by sehnat přibližně jednu miliardu korun. Nelehký úkol v době, kdy se vláda snaží šetřit, kde to jde.

Ministryně obrany Jana Černochová proto pro ČT řekla, že její rezort by mohl na částce participovat, pakliže by se do financování zapojil i soukromý sektor. Kladně se k myšlence staví i ministr dopravy Martin Kupka, do jehož agendy patří všechny české kosmické aktivity. Zatím není jasné, kdo by měl státem podpořeným astronautem být, ani co přesně by na oběžné dráze měl dělat. Vláda by měla rozhodnout v následujících týdnech.

Jakkoliv v době rekordního schodku státního rozpočtu může znít šíleně dávat miliardu za let do vesmíru, faktem je, že je možné takovou útratu vnímat jako investici. Kupříkladu NASA pravidelně reportuje, že její aktivity mají významný a pozitivní ekonomický dopad na celé Spojené státy. I když není jasné, jakou návratnost může přinést mise, jež je prakticky vesmírným turismem, minimálně může mít velkou symbolickou a inspirativní hodnotu.

Foto: Axiom Space Posádka mise Axiom-1

Axiom Space je americká vesmírná společnost, která vznikla v roce 2016 právě za účelem zprostředkování soukromých letů do vesmíru. Od loňského roku začala díky lodím a raketám od SpaceX dopravovat lidi na oběžnou dráhu a zatím má za sebou dvě mise: jednu sedmnáctidenní, druhou na deset dní. Do jejích posádek se už kromě vesmírných velmocí dostali i Izraelec a dva občané Saúdské Arábie. Další mise se Švédem a Turkem je naplánovaná na listopad, Čech by se mohl podívat na orbit v celkově čtvrté misi v příštím roce.

Mimo iniciativu Axiom Space ale má šanci se stát astronautem i další Čech, vojenský pilot kapitán Aleš Svoboda. Ten loni v listopadu uspěl v rámci nového výběru astronautů Evropské vesmírné agentury. Do podobné pozice byl český občan vybrán vůbec poprvé, tentokrát z více než dvaceti dvou tisíc kandidátů. Svoboda splňuje všechny požadavky na let do vesmíru, nicméně je členem „pouze“ záložního týmu astronautů.