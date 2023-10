Viděli jsme první dva díly nového Lokiho. Komu stačí okouzlující Tom Hiddleston, bude nadšený

Uložit 0

Produkce Marvelu je v posledních letech mírně řečeno unavená. Hollywoodský kolos sice chrlí jeden film a seriál za druhým, přijetí publikem je ale stále vlažnější. Nejnovějším pokusem o úspěch je druhá řada Lokiho, seriálu, který před dvěma lety sbíral pochvaly od kritiků i diváků. Naváže na to druhá série?

Už v pátek se na streamovací službě Disney+ objeví úvodní díl nové řady Lokiho. Šest dílů se představí s týdenním rozestupem, my jsme ale první dva viděli už teď. Začínají přesně tam, kde skončilo první dějství. Nicméně je to seriálová marvelovka, takže nebojte, kdo nedokoukal nebo vůbec nerozkoukal první sérii, dostane klasické shrnutí. To připomene hrátky s časem, do kterých se severský bůh lsti a falše zapletl poté, co se v Avengers: Endgame zmocnil mocného Teseraktu a tok času narušil.

Z parchanta Lokiho se stal sympatičtější chronodetektiv, který po boku usedlejšího Mobia M. Mobia (Owen Wilson) střeží tu zdánlivě správnou časovou linku. Jenže jak už to s Lokim bývá, nic není, jak se zdá. A už první díl nové série tak nabere pořádné obrátky a odhalí hrozbu Kanga Dobyvatele, jenž se má dokonce stát hlavním záporákem pro celou novou generaci marvelovských Avengers.

Sázky tak jsou opravdu vysoké, jenže to ještě není zárukou zábavy. Rozplétání přediva času je místy až přespříliš překombinované, nebo vlastně nezajímavé. Jen ve dvou úvodních epizodách seriál několikrát představí dramatické situace, ale velice rychle je vyřeší. Ty opravdu napínavé momenty tak ztrácejí na síle. A kdo v první sérii nepochopil, o čem jsou hrátky s časem, ten se ani tentokrát moc nechytí. Jenže síla Lokiho je jinde.

Seriál je skvělý v okamžicích, kdy se titulní bůh a jeho lidský parťák vydávají vyšetřovat napříč časem nebo se chovají jako parťáci z krimikomedie o dvou rozdílných detektivech. Například v sekvenci z druhého dílu, kdy v sedmdesátých letech nahání padoucha nočním Londýnem – ta v nás mimochodem zanechala dojem, že Tom Hiddleston by měl hrát Jamese Bonda v nějaké retrobondovce. Anebo když dvojice nad limetkovým koláčem řeší okamžiky, kdy se trochu nakrkli („… a tak jsem zaútočil na New York a shodil Tonyho Starka z mrakodrapu.“).

Loki je totiž (částečně) napravený padouch a Tom Hiddleston všechny jeho polohy umí skvěle podat. Když je smutný, je vám ho líto. Když zpytuje svědomí nad zmiňovaným New Yorkem, věříte mu. A když je zlověstný, tak se ho stále bojíte. Britský herec zkrátka umí. Nesledujete herce, sledujete Lokiho.

I v tomto ohledu je Loki tak trochu klasická marvelovka posledních let. Hlavní děj je generický, zase jde o záchranu ne světa, ale času, všeho, multiverza a tak vůbec. Až vás to nechává chladným. Jenže chladným vás nenechá právě Hiddlestonův Loki. Jeho výkon je podmanivý, jeho chemie s ostatními postavami perfektně funguje. A to nejen s parťákem Mobiem, ale i s technikem Ouroborem či především s jeho ženskou variantou Sylvií, vůči níž je zase zranitelný. Což je poloha, ve které filmového Lokiho až tak dobře neznáme.

Vystavět seriál na kouzlu jedné postavy je riskantní. Ale na celkem šest dílů by Hiddlestonova magie mohla stačit. Dvě úvodní epizody, které jsme viděli, nás navnadily, byť revoluce v Marvelu se rozhodně nekoná. Ale po marvelovské únavě z poslední doby, povinných pokračováních jako Black Panther: Wakanda nechť žije nebo úletech typu Ant-Man a Wasp: Quantumania vám Loki spraví chuť.