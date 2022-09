Když mají jednoduše říct, co jejich projekt umí, vysvětlují, že je to něco jako třetí oko pro lékaře. Startup Carebot totiž doktorům a dalším specialistům pomáhá najít problémy na rentgenových snímcích plic. Stojí na umělé inteligenci – to ona se naučila objevit i velmi těžko viditelné změny, které odborníci snadno přehlédnou. Projekt Carebot se už zapsal u zdravotnických firem a zaujal třeba Pilulku. Teď ovládl i startupovou soutěž Vodafone Nápad roku.

Mezi oceněnými se Carebot objevil hned dvakrát. V soutěži získal první místo, a stal se Vodafone Nápadem roku 2022. Zároveň vyhrál i cenu Profinit Technologický projekt roku. S tím ho partneři podpoří třemi sty tisíci korunami a dalšími cenami v hodnotě téměř půl milionu.

Druhé místo v soutěži Nápad roku obsadila společnost Talkbase, která pomáhá firmám a jejich oddělením po celém světě skrze svou platformu budovat komunity. Její nástroj umožňuje, aby manažeři mohli sledovat informace, zdroje a aktivity členů komunity.

Bronz získal Vividbooks, tvůrce digitálních interaktivních učebnic pro výuku přírodovědných oborů. Jeho služby aktuálně využívá skoro tři sta českých škol.

Foto: Tomáš Slavik/Vividbooks Aplikace Vividbooks kombinuje papír a rozšířenou realitu

Vítězem kategorie Huawei Startup roku se stala společnost Myco, která se rozhodla nahradit obtížně rozložitelný polystyren houbovým myceliem a dřevěnými pilinami. Takový materiál by mohl zastoupit plasty při výrobě obalů, prvků ve stavebnictví i designových produktů. Myco si odneslo i speciální cenu Vodafone Arch Summit, která mu umožní účast na mezinárodní technologické konferenci pro startupy Arch Summit 2023 v Lucembursku.

„Tento ročník opět potvrdil, že kvalita a dosavadní úspěchy firem neustále rostou,“ komentuje Martin Kešner, který za vznikem Nápadu roku stojí.

Partner, na kterého je spoleh

S projektem Carebot přišli Daniel Kvak, Karolína Kvaková a Matěj Misař. Vyrostli na nápadu lépe a rychleji vidět znaky covidu na rentgenových snímcích plic. Brzy ale toto onemocnění ze svého plánu vypustili a naučili umělou inteligenci zkoumat rentgenové snímky hrudníku – aktuálně především plic – a během vteřiny poukázat na různé nálezy.

Očekávají, že už tady je potenciál velký. Rentgen hrudníku je podle zakladatelů Carebotu vůbec nejčastější radiodiagnostické vyšetření, jen v Česku jich lékaři ročně uskuteční 2,5 milionu. Umělá inteligence na něm umí vyznačit ložiska onemocnění a své závěry předkládá lékařům. Právě proto ji zakladatelé označují jako jejich třetí oko – a zdůrazňují, že bez odborníků tato umělá inteligence pracovat nemůže.

Foto: Carebot Aplikace Carebot ukáže lékařům nesrovnalosti na rentgenových snímcích

Ale použití může být mnohem širší. „Jednou bude Carebot pomáhat i u diagnóz z CT, magnetické rezonance nebo kolonoskopie,“ představil pro CzechCrunch už dříve Kvak své plány.

Za Carebotem aktuálně stojí desítka pracovníků a téměř tři desítky lékařů. „A všem jde o jedno – aby se z Carebotu jednoho dne stal standard ve zdravotnictví, ale partner, na kterého je spoleh,“ uvedli nedávno spoluzakladatelé k jednomu z mnoha startupových žebříčků, ve kterých na se už celkem pravidelně upozorňují.

Zástupci Carebotu se ukazují ve společnosti starších a větších firem na soupisu těch, které mají potenciál změnit zdravotnictví. Zaujali v žebříčku nejrychleji rostoucích firem střední Evropy. Vyjeli do New Yorku, aby se tam ukázali mezi dalšími českými startupy v rámci Pitch Night pod CzechInvestem – a akci vyhráli. V soutěži Czech Digi@Med Award je ocenila společnost Roche. Pfizer si je vybral do svého Healthcare Labu, kde pomáhá startupům v nefinančním slova smyslu. A Pilulka Lab do nich rovnou investovala.

Od vítězství v aktuální soutěži teď tým očekává, že mu pomůže s dalším rozšiřováním a uvedením do klinické praxe. Akcelerační soutěž Vodafone Nápad roku tímto prošla svým patnáctým ročníkem. Letos se jí zúčastnilo 136 projektů. Za svou existenci celkem přilákala 2 253 projektů, na 172 vzdělávacích akcí dorazilo přes osm tisíc účastníků. Prostřednictvím soutěže bylo do projektů investováno více než 324 milionů korun a rozděleny finanční a věcné ceny ve výši 25,8 milionu korun.