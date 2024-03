Víme, co bude v Česku vysílat Warner TV: Čeká vás Beetlejuice, Vesmírná odysea i Batman se Supermanem

Uložit 0

Začátek vysílání Warner TV je v Česku naplánován na 2. dubna. Nový a bezplatný kanál chce k televizním obrazovkám přilákat diváky nabídkou společnosti Warner Bros. Discovery, do níž patří klasická dramata i superhrdinské snímky. Podívejte se na ty největší hity z programu Warner TV na první měsíce.

Warner TV bude volně dostupná v pozemním vysílání DVB-T2 v nižší kvalitě, HD vysílání přinese nový kanál u placených partnerů jako Magenta TV nebo Vodafone TV. Program poběží čtyřiadvacet hodin denně a kromě filmů z portfolia společnosti Warner Bros. Discovery přinese i seriály od těch romantických až po kriminálky. Přinášíme vám první pohled na to nejzajímavější z programu Warner TV pro duben a květen.

Každé úterý v osm hodin večer můžete na Warner TV pravidelně sledovat klasiky vědeckofantastického žánru. Hned premiérový den stanice nabídne těžký kalibr v podobě Vesmírné odysey od Stanleyho Kubricka, který adaptoval dílo jednoho z nejuctívanějších autorů žánru Arthura C. Clarka. Koncem května na vás zase čeká hororová komedie Beetlejuice, která se už brzy dočká pokračování.

Konec pracovního týdne na Warner TV znamená cenami ověnčená dramata. Hned v pátek 5. dubna ve 20:00 můžete zhlédnout starší verzi oblíbeného snímku Zrodila se hvězda ze sedmdesátých let. Tedy bez Lady Gaga a Bradleyho Coopera, zato s Barbrou Streisandovou a Krisem Kristoffersonem. Začátkem května zase budou k vidění Madisonské mosty s na Oscara nominovanou Meryl Streepovou.

Než vypukne nový týden, rozloučí se s vámi Warner TV v superhrdinském stylu. Každou neděli od osmi hodin si můžete pustit klasické snímky inspirované slavnými komiksy. Duben a květen budou patřit těm nejslavnějším – v devadesátkové filmové sérii Batman a v o dekádu starším Supermanovi s Christopherem Reevem.

7. dubna – Batman

14. dubna – Batman se vrací

21. dubna – Batman navždy

28. dubna – Batman a Robin

5. května – Superman

12. května – Superman II

19. května – Superman III

26. května – Superman IV: The Quest for Space

2. června – Superman II: The Richard Donner Cut