Vinohrady, Karlín a teď Vršovice. Otevřela nová restaurace Kro, kde se peče chléb i míchají drinky

Když před čtyřmi lety na pražském náměstí Jiřího z Poděbrad otevřel podnik Kro Kitchen, ze kterého se linula vůně dozlatova upečených kuřat, jeho prostory se okamžitě zaplnily. Nebýt pandemie covidu, bylo by tomu tak nejspíš po celou dobu až do nynějška. Ve švech praská i kavárna, která otevřela ve vedlejších dveřích, a druhá Kro restaurace v pražském Karlíně. Nyní se do plejády oblíbených podniků přidal čtvrtý v pořadí. Spojuje to nejlepší z kavárny, pekárny, bistra a baru.

Nové vršovické Kro vzniklo na místě restaurace Tramtárie. Ve stejné budově už v dobách covidové pandemie vzniklo pro restaurace Kro důležité zázemí, kde se pekly kváskové chleby a další slané i sladké pečivo, ale začal se zde připravovat také tempeh, 300 kilogramů kimčchi týdně, tavený sýr, omáčka sriracha a další dochucovadla, která v Kro používají při vaření a nabízí je také ke koupi domů.

Když se tak uvolnila část prostor, kde se nacházela restaurace, bylo jasné, co bude následovat. „Dostali jsme nabídku, která se neodmítá. Nad tím, jestli převzít restauraci Tramtárie ve stejném domě, kde je naše stávající přípravná kuchyně, nebylo potřeba přemýšlet. Kromě nového podniku na skvělém místě jsme totiž získali i další prostor pro naši pekárnu a zázemí pro celý provoz,“ vysvětluje zakladatel Kro Vojta Václavík.

Foto: Kro Vršovice Nový podnik má třicet míst

Třetí bistro a vzhledem k vinohradské kavárně čtvrtý podnik v řadě se jmenuje jednoduše Kro Vršovice a má třicet míst. Pečivo si tady dáte tak čerstvé, jak jen může být, jelikož pekárna se nachází o pár metrů vedle. Do tří hodin odpoledne tady můžete posnídat a na menu najdete například oblíbený zapečený sendvič Kro Monsieur, který doplňuje domácí rajčatová marmeláda, ale třeba také máslové fazole s domácí klobáskou a kadeřávkem nebo palačinku s ovocem, miso krémem a rumovým sirobem.

V jedenáct v poledne se ke snídaním přidává obědová nabídka, kterou tvoří oblíbené klasiky z vinohradského Kro, jako je kombo z pečeného kuřete nebo Caesar salát. K tomu smažák v housce a voňavá vepřová pečínka, kterou si mohou hosté užít jen tady. Součástí pravidelně obměňovaného menu budou i vegetariánská jídla.

„Ve Vršovicích jsme dostali možnost zužitkovat všechno, co umíme a co mají naši zákazníci nejraději. Prostor bude fungovat jako kavárna zásobená naším vlastním pečivem, místo, kde se nasnídáte nebo kde si kdykoliv během dne koupíte kávu a něco malého do ruky s sebou. A zároveň jako bistro, kam si skočíte na kuřecí i vege oběd a večeři, a bar, kde servírujeme naturální vína i vyladěné míchané drinky,“ vyjmenovává Václavík.

V domě, kde se Kro Vršovice otevřelo, se za první republiky nacházelo řeznictví a uzenářství Hrabě a syn. Celý objekt tak fungoval jako soběstačný celek, k čemuž se nyní po sto letech může opět vrátit. „Spojujeme rozdělené prostory i podniky a vracíme se k tomu, že budeme mít vše od A do Z na jednom místě – výrobu, sklad, zázemí i restauraci,” uzavírá Vojta Václavík. Celý proces vybudování nového podniku trval téměř rok a přišel na šest milionů korun.

V čele týmu Kro Vršovice stojí manažer restaurace Zdeněk Kubů, jenž v uplynulých deseti letech působil v různorodých gastronomických podnicích nejen v Praze a Brně, ale také ve Skotsku. Zdejší kuchyni šéfují Tomáš Materne, který získal zkušenosti v hotelu Jalta, restauracích Kampa Group a také síti Ambiente a jenž se kromě Vršovic stará i o vinohradskou pobočku, a David Dorotík, který působil v pražské Esce a na různých pozicích v Kro pracuje už tři roky.