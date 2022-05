Loni na podzim držel tolik mincí kryptoměny ethereum, že to v přepočtu dělalo zhruba 1,5 miliardy dolarů. Díky tomu se stal prvním takzvaným kryptoměnovým dolarovým miliardářem. Propady kryptoměnového trhu si ale neberou servítky, a tak na to doplatil i stvořitel etherea. Vitalik Buterin na Twitteru oznámil, že už není miliardářem. Pozitivní zprávou ovšem je, že už v srpnu by se jeho kryptoměna měla dočkat dost možná nejzásadnější aktualizace v její historii.

S kryptoměnami je to vždy jako na houpačce. Na tom není nic překvapivého. V posledních týdnech se ovšem trh s digitálními měnami poměrně silně otřásá, čemuž nasadil korunu i stablecoin pod označením TerraUSD, který šokoval celou zainteresovanou veřejnost, když se propadl prakticky k nule. Všechen tento vývoj se odráží i na bitcoinu, který se stále drží na hranici „pouhých“ 30 tisíc dolarů. A zrovna skvělou jízdu nezažívá ani ethereum, druhá nejhodnotnější digitální měna světa.

Pokles s nelibostí sledují i investoři. Mezi nimi také samotný tvůrce blockchainu a měny ethereum, původem ruský programátor Vitalik Buterin, který se loni v listopadu stal prvním kryptoměnovým dolarovým miliardářem, když držel v ethereu přibližně 1,5 miliardy dolarů. Teď ovšem oznámil, že pozici dolarového miliardáře kvůli propadu ztratil. „Už nejsem miliardářem,“ napsal jen tak mimoděk ve vlákně na Twitteru, když reagoval na twitterovou aktivitu Elona Muska a Jeffa Bezose.

Ačkoliv sám Buterin letos v únoru pro server Bloomberg News řekl, že by uvítal, kdyby byly nižší ceny jednotlivých digitálních mincí (čímž reagoval hlavně na sortu investorů, kteří na bázi kryptoměn staví nové technologie), patrně se mu tento vývoj nesleduje dobře. Více se k tomu však již nevyjadřoval, mohl si ovšem číst názory jiných lidí, kteří ho „uklidňovali“, že se trh zase vzpamatuje. A teoreticky to může ovlivnit i velká a dlouho očekávané aktualizace etherea.

V srpnu by totiž měla proběhnout migrace na model Proof of Stake (PoS), díky kterému ze sítě zmizí „těžaři“ a místo nich budou existovat pouze takzvaní validátoři, kteří budou získávat odměny za ověřování bloků napříč celou sítí. Nahrazení původního modelu Proof of Work (PoW), na kterém ethereum dosud fungovalo, má mimo jiné znatelně snížit množství energie potřebné k těžbě, což je věc, která se v souvislosti s kryptem hojně skloňuje. Úspora má být až 90 procent.

Buterin tuto novinku oznámil během svého projevu na vývojářském summitu Ethereum Shanghai Summit, v rámci kterého také připustil, že by spuštění mohlo být odloženo na letošní září nebo říjen, pokud by vývojáři narazili na nějaké potíže. Komunita okolo etherea na tento moment čekala několik let. Právem tak půjde o největší upgrade sítě za sedm let její existence.