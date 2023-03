Silicon Valley je po krachu banky v chaosu. Startupy neví, jak pošlou výplaty, zasažení jsou i Češi

Podnikatelé, investoři a bankéři v Silicon Valley toho v těchto dnech moc nenaspí. Světové technologické centrum se ocitlo ve stavu totální paniky poté, co zkrachovala tamní Silicon Valley Bank. Šestnáctá největší banka ve Spojených státech neustála rychle se kupící problémy s likviditou a regulátoři ji v pátek uzavřeli. Na jejích účtech přitom leží desítky miliard dolarů, na nichž jsou stovky, možná tisíce zejména mladých firem existenčně závislé. Řada z nich teď neví, zda dokáže příští týden uhradit své závazky v čele s výplatami zaměstnancům. Firmy, které CzechCrunch oslovil, se shodují: dění je šílené, nikdo pořádně neví, co bude dál, a všichni hledají jakoukoliv cestu ven.

„Ve čtvrtek před půlnocí přišla od investora SMS: ‚Silicon Valley Bank má potíže, možná by stálo za zvážení přesunout peníze dočasně mimo.‘ A dobrodružství začalo,“ popisuje pro CzechCrunch Martin Mazanec, spoluzakladatel startupu Fitify. Ten vyvíjí mobilní fitness aplikaci, která se dostala i do našeho výběru nejzajímavějších startupů CC25, a ve zkrachovalé kalifornské bance měl svůj primární americký účet. „Z diskuzí na Twitteru jsem okamžitě pochopil, že bude nejlepší vytáhnout úplně všechno a že to musí být otázka minut. A také že byla. První příkaz prošel rychle, ale když jsme zadávali druhý, začalo bankovnictví padat a převod se už nepodařil,“ doplňuje Mazanec.

Z účtu u Silicon Valley Bank (SVB) stihlo Fitify během čtvrteční noci vybrat velkou část svých peněz. Mazanec raději zadával příkaz nadvakrát, aby náhodou nepřesáhl nějaký limit a výběr tím nezbrzdil. „I tak to vypadá, že jsme přišli o pár set tisíc dolarů. Je to celkem nízká částka, takže na provozu nás to neohrozí, ale je to hodně nepříjemné,“ říká šéf firmy, která před pár měsíci získala svou první investici. Od fondu Reflex Capital Ondřeje Fryce nabrala na další rozvoj i expanzi 2,5 milionu dolarů (přes 55 milionů korun). Po celém světě má kolem dvaceti milionů uživatelů a stále více se zaměřuje právě na USA.

Firmy samy nevědí, co mají dělat.

„Většina lidí v mém okolí panikaří. Je to takový ‚soudný den‘ v již tak smutnící bublině technologických startupů, za nimiž stojí venture kapitál. Dochází v ní k dalším a dalším vlnám propouštění a valuace nadále klesají nebo stagnují,“ popisuje dění Pavla Bobošíková, spoluzakladatelka startupu WFHomie. Ten umožňuje firmám do velké míry automatizovaně a co nejjednodušeji zapojit zaměstnance do dění ve společnosti, i když pracují na dálku. Během dvou let získal klienty jako Meta, Google nebo Microsoft a před pár týdny ho koupil americký lídr v oboru. Podobně situaci popisuje i řada dalších podnikatelů.

Pádem SVB je zasaženo také několik dalších startupů s českými zakladateli, se kterými CzechCrunch mluvil. Většina se zatím k situaci s ohledem na nepřehledný a dynamický vývoj nechce vyjadřovat. „Firmy samy nevědí, co mají dělat. Všichni panikaří, snaží se dostat k nejvýše postaveným lidem v SVB a zjistit víc,“ říká jeden z tuzemských venture kapitálových investorů, který situaci sleduje. Situace je kritická zejména pro firmy, které měly u Silicon Valley Bank uložené veškeré své finanční prostředky a nestihly je vybrat. Aktuálně se k nim totiž nemohou dostat a hrozí, že příští týden nebudou mít z čeho hradit výplaty a další faktury.

Foto: Depositphotos Krach Silicon Valley Bank je druhý největší v amerických dějinách

„Ve čtvrtek a v pátek jsem obdržel několik telefonátů od globálních klientů, kteří se obávali o své peníze v Silicon Valley Bank. Klienti z Nigérie, Kalifornie a České republiky začali převádět peníze do jiných bank a pokoušeli se o to i v pátek. Problém nebude pro většinu startupů z Česka a střední a východní Evropy kritický. Většina našich klientů má prostředky v jiných bankách,“ říká Tytus Cytowski, zakladatel advokátní kanceláře Cytlaw, který byl u největších investic do českých startupů a propojuje Evropu se Silicon Valley. Dobře tak ví, že SVB hraje v globální infrastruktuře startupů důležitou roli.

Peníze v ní mají startupy, velké technologické společnosti i venture kapitálové fondy. Sama Silicon Valley Bank také investovala do řady fondů a je důležitým partnerem rostoucích firem v rámci dluhového financování. Banka uvádí, že je partnerem téměř poloviny amerických technologických a zdravotnických firem podporovaných rizikovým kapitálem, které v roce 2022 vstoupily na burzy. Její nečekaný kolaps tak způsobil napříč celým technologickým sektorem paniku. „Mluvím s lidmi, jejichž jediný bankovní účet byl u SVB a kteří se snaží vymyslet, jak vyplatí mzdy. Pro spoustu lidí je to děsivé,“ uvedl pro The Information Andy Boyd z investiční společnosti Bramalea Partners.

K největšímu bankovnímu krachu ve Spojených státech od finanční krize v roce 2008 došlo v pátek, kdy se Kalifornské bankovní regulační orgány rozhodly Silicon Valley Bank kvůli velkým problémům s likviditou uzavřít. Do problémů se banka se sídlem v kalifornské Santa Claře dostala ve chvíli, kdy její klienti začali ve velkém vybírat hotovost. Startupy se dostaly kvůli rostoucím úrokovým sazbám a ochlazení zájmu investorů pod velký tlak, protože se jim mnohem složitěji získávaly další peníze, a tak začaly vybírat hotovost. Jakmile se objevily zprávy o možných problémech SVB, začal na ní takzvaný bankovní run.

Podle regulátoru se jen ve čtvrtek klienti pokusili vybrat 42 miliard dolarů (935 miliard korun), což představuje zhruba čtvrtinu všech depozit banky. Jelikož SVB nedokázala uspokojit rostoucí poptávku klientů po výběrech hotovosti, v průběhu týdne oznámila, že plánuje navýšit svůj kapitál úpisem nových akcií o více než dvě miliardy korun. Kvůli nucenému prodeji cenných papírů, které nyní prodávala za méně, než je nakoupila, v celkovém objemu 21 miliard dolarů se totiž dostala do ztráty ve výši 1,8 miliardy dolarů. Nový kapitál se ji však nabrat nepodařilo – a když během pátku nenašla ani kupce, který by ji zachránil, zasáhl regulátor.

Je potřeba jednat rychle

Správcem banky byla jmenována Federální společnost pro pojištění vkladů (FDIC), která uvedla, že zákazníci budou mít ke svým vkladům přístup nejpozději v pondělí ráno, kdy pod dohledem regulátora otevřou také všechny pobočky Silicon Valley Bank. Podle FDIC zatím nebylo jasné, jaká část vkladů je nad limitem pojištění, které je až do výše 250 tisíc dolarů (5,6 milionu korun) na vkladatele. Regulátor také uvedl, že nepojištěným vkladatelům během příštího týdne vyplatí zálohu na dividendu a také jim vydá potvrzení o správě zbývající částky jejich nepojištěných prostředků.

Podle posledních dostupných informací měla mít Silicon Valley Bank ve srovnání s ostatními bankami jeden z nejnižších podílů pojištěných vkladů. Naprostá většina prostředků tedy podle všeho není pojištěna a tito klienti budou muset počkat na prodej aktiv, než se dostanou ke svým penězům. Celý sektor teď čeká, jaké další kroky budou následovat. Analytici se shodují na tom, že se celá situace může zlepšit, pokud regulátoři během víkendu najdou pro Silicon Valley Bank kupce.

„Je 2000krát lepší, když přijde kupec a pokusí se pokračovat v činnosti banky v současném stavu, než když se FDIC pokusí aktiva zlikvidovat a pak vyřešit pořadí důležitosti. A později se pokusit tato aktiva rozdělit. Je mnohem lepší jít tímto směrem. Na to se tedy regulátoři tento víkend zaměří,“ uvedla pro The Information Kristine Dicksonová, výkonná a finanční ředitelka americké Lead Bank. Objevuje se také stále více hlasů, že by měla zasáhnout federální vláda, zejména v případě, kdy by se nepodařil kupec najít.

Možný takový scénář naznačuje i Tytus Cytowski. „Silicon Valley Bank bude s největší pravděpodobností zachráněna americkou vládou v rámci programu Too Big To Fail, který byl zaveden po finanční krizi v roce 2008,“ míní polský právník. Vláda v rámci něj zvažuje záchranu firem či celých sektorů, jako jsou banky nebo americké automobilky, aby zabránila hospodářské katastrofě. Poslední tak velkou bankou, která zkrachovala, byla Washington Mutual v roce 2008, která měla v aktivech 307 miliard dolarů.

Tehdy ji regulátor pro nedostatek likvidity taktéž zavřel a aktiva koupila za 1,9 miliardy dolarů největší americká banka JPMorgan Chase. Podobný scénář by mohl nastat také nyní v případě Silicon Valley Bank. Podle Garryho Tana, šéfa slavného startupového akcelerátoru Y Combinator, by se mělo řešení najít co nejdříve, jinak by podle něj krach Silicon Valley Bank mohl představovat událost na úrovni vymření pro začínající firmy. „Tito vkladatelé nepřežijí týdny nebo měsíce bez nějakého plánu vlády,“ uvedl Tan pro CNBC.

S přispěním Ivy Brejlové a Petera Brejčáka.