Vlastní rodinné firmě navrhnul nové sídlo a showroom. Leží mezi loukami pod vrcholky Bílých Karpat
Společnost Janošík vyrábí okna a dveře a její majitelé se rozhodli, že je budou prezentovat neokoukaným způsobem – uprostřed přírody.
Musí být showroom na rušné ulici plné lidí? Ale kdeže! Sídlo a showroom společnosti Janošík vyrostlo na místě, kde se louka setkává s lesem pod vrcholky Bílých Karpat. Právě zde se vyrábějí a představují okna a dveře pro současnou architekturu.
Za podobou nového sídla stojí Jakub Janošík, který má v rodinné firmě na starosti design a výtvarnou podobu produktů. „Chtěli jsme si vytvořit příjemný prostor pro práci. Taky místo, kde ukážeme naše výrobky. Okna, dveře, posuvné stěny. Kde je bude možné nejen vidět, ale i zažít. Asi právě okolní příroda a kopce ovlivnily naše vnímání architektury v blízkém vztahu s přírodou. To si tady každý den připomínáme,“ vysvětluje.
Namísto bourání a výstavby nových prostor firma využila stávající objekt. Zateplení a nová okna pomohly snížit jeho energetickou náročnost, nově přibyly i solární panely a podlahové chlazení. V zimních měsících interiéry prohřívá jižní slunce, v létě je naopak před paprsky chrání přesahy střech a balkónů.
Právě okna a filozofie spojení architektury s přírodou formovaly podobu celého projektu. Otevřenost vůči krajině, plynulé přechody interiéru a zahrady, nerušené výhledy – to je to, co stavbu definuje. Zároveň však byl cíl postavit dům tak, aby v okolí nerušil.
Navenek proto působí drsně a tmavě, uvnitř je naopak střídmý a klidný. Hmota objektu propojuje původní halu s tradičním tvaroslovím sedlové střechy s novým betonovým doplněním. Aby byla zachována a přiznána ocelová konstrukce haly, byl objekt zateplen zvenku a doplněn černým dřevěným obkladem.
Stavení dříve od vedlejší louky oddělovala cesta s plotem, nyní je ale s loukou v těsném kontaktu. Z kanceláří se tak lze rovnou vydat do ranní rosy, i když jsou v patře ve výšce pěti metrů. V zahradě rostou duby, lípy, břízky i jedle, na louce vznikl ovocný sad s jabloněmi, trnkami a třešněmi, své místo tu mají ale i šípky a jahody.
Koncepce domu zaujme řešením oken a dveří. Jde o ukázku možností i experiment s formou a funkcí – od posuvných velkoformátových skleněných stěn po menší, specifická okna. Slovo dostala řada materiálů, detailů a nevšedních provedení.
Příkladem je sedací okno, které lze odsunout – sedící člověk se tak okamžitě ocitá na zahradě. Zaujme i oko levitující uprostřed skla nebo okna a dveře obložené nejrůznějšími materiály, mosaz a corten nevyjímaje.
Signifikantním prvkem je velké okno o rozměru 9 × 3,2 metru umístěné na čelním štítu. Na opačném štítu mu sekunduje malé, až pitoreskní okénko. Boční stěny mají balkóny umožňující přímý vstup z kanceláří ven, na jižní straně přecházejí v terasu.
Veškerý mobiliář byl vyroben na míru ve vlastní dílně společnosti. Z typových produktů jsou snad jen židle a některé další vybavení kanceláří. Design nábytku je jednoduchý, interiér nezdobí žádné dekorace, vše se soustředí na nádherné a všudypřítomné výhledy. Jedinou výjimkou jsou tři umělecko-designérské prvky.
Prvním je objekt pohybující se mezi sochou a schodištěm z pera Maxima Velčovského. Druhým je cyklus patnácti obrazů od Lukáše Musila a třetím jsou závěsná svítidla od studia Dechem, která kombinují různé tvary a struktury skla.