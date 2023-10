Vočko ze Simpsonových se ode dneška ozývá v pražských autobusech. Hlášení herce Vondráčka vyjedou i dál

Uložit 0

Zabralo to necelé dvě tisícovky nahrávek, které byly potřeba k obsáhnutí veškerého provozu autobusů na městských linkách v Praze, které DPP obsluhuje. A zároveň přísnou kontrolu výslovnosti, čištění ve zvukovém studiu a úpravu hlasitosti. Teprve pak bylo možné, aby se finální hlášení dostalo do autobusů. Ta chvíle nastala právě teď a vedle tramvají svůj nový hlas tak získaly už i ony. Od dnešního výjezdu se v nich ozývá herec a dabér Jan Vondráček, jehož hlasem mluví barman Vočko z legendárního seriálu Simpsonovi.

Je to změna, která se děje jednou za několik desetiletí. Posledních třicet let totiž byla hlasem pražských dopravních prostředků bývalá rozhlasová hlasatelka Dagmar Hazdrová. V tramvajích už ji Vondráček vystřídal, a to přesně před osmi měsíci – 9. ledna. Autobusy provozované Dopravním podnikem hl. m. Prahy (DPP) jsou druhou fází.

Nejvyšší balík však Vondráčka teprve čeká – víc než sedm tisíc nahrávek autobusových zastávek ležících mimo území hlavního města a využívaných v rámci systému Pražské integrované dopravy. Až budou i tyto nahrávky hotové, celkově počet hlášení vystoupá na jedenáct tisíc.

Vondráček je známý nejen ze Simpsonových, v Česku se ozývá i z úst hlavního herce seriálu Mentalista, tedy Simona Bakera. Jeho hlas promlouvá i Bradley Cooper. Jako herec se prosadil ve filmech Báječná léta pod psa, Sametoví vrazi nebo Lidice. Celkem za svou dosavadní kariéru nechal svým hlasem mluvit téměř čtyři tisícovky postav a ztvárnil přes 120 postav.

Do nové role v dopravních prostředcích ho vybrali sami cestující, když si jeho hlas – tehdy ještě anonymní – zvolili mezi čtyřmi v anketě, kterou zrealizoval DPP spolu s Prahou, ROPIDem a IDSK. Hlasovalo pro něj přes 60 procent lidí, tedy přes 124 tisíc cestujících. Tím obstál v konkurenci s herečkami a dabérkami Jitkou Moučkovou a Annou Císařovskou a s dabérem a moderátorem Jakubem Stárkem.

Foto: DPP Dagmar Hazdrová a Jan Vondráček

U ostatních autobusových dopravců budou na městských i příměstských linkách původní hlášení včetně zastávek na území Prahy nahrazována postupně podle toho, jak budou nahrávány jednotlivé skupiny mimopražských autobusových zastávek. A to podle konkrétních linek a dopravců tak, aby pokud možno na jednom spoji nedocházelo k míchání původních hlášení Hazdrové a nových od Vondráčka.

„Slibuji, že budu důstojným hlasem autobusů a tramvají pro všechny cestující, i když mě nevolili. Na práci se velmi těším, protože to je z mého pohledu polidštění stroje. Jsou pouze dva elementy, které vozidlo polidšťují. Prvním je řidič – a pak je to právě lidský hlas oznamující, kde se cestující nachází,“ uvedl po svém „zvolení“ Vondráček.

Všechna nová hlášení pro autobusy, stejně jako to bylo dříve u tramvají, nechal DPP nejdříve jazykově zrevidovat lingvistkou a fonetičkou Veronikou Štěpánovou z Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR, která byla i členkou odborné komise v anketě o nový hlas. Ta pak nahrávky postupně vyslechla a zkontrolovala Vondráčkovu výslovnost podle pravidel spisovné češtiny. Teprve pak se upravovala hlasitost. Ta se vzhledem k různým typům vozidel nasazovaných na městské autobusové linky bude ještě v následujících týdnech postupně dolaďovat.

Hazdrová namlouvala provozní hlášení a názvy zastávek pražské MHD od roku 1996, rozhodla se ale skončit. Její hlas mohli cestující slyšet i v jiných městech.

Kromě tramvají a autobusů má svůj vlastní hlas i každá ze tří linek pražského metra. Na lince A hlásí názvy stanic a další pokyny Světlana Lavičková, na lince B zní hlas zesnulé Evy Jurinové, hlášení na lince C namluvil Tomáš Černý.